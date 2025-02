'मी आणि सगळेच तुझ्या पाठीशी असून, तू फार...'; RCB नव्या कर्णधाराला विराट कोहलीने दिल्या शुभेच्छा

21 मार्चपासून सुरू होणाऱ्या आयपीएलच्या आगामी हंगामासाठी आयपीएल फ्रँचायझी आरसीबीने रजत पाटीदारची कर्णधार म्हणून नियुक्ती केली आहे. गेल्या वर्षीच्या मेगा लिलावापूर्वी RCB ने राखलेल्या खेळाडूंमध्ये रजत पाटीदारचा समावेश होता आणि त्याला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (T20) आणि विजय हजारे ट्रॉफी (ODI) मध्ये मध्य प्रदेशचे नेतृत्व करण्याचा अनुभव आहे.

RCB चा नवा कर्णधार कोण?

31 वर्षीय रजत पाटीदारने 2022 मध्ये फ्रँचायझीसोबत करार केला होता. रजत पाटीदार यांच्या नेतृत्वाखाली मध्य प्रदेशने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला होता. जिथे त्याने गेल्या वर्षी मुंबईकडून 5 विकेट्सने पराभव पत्करावा लागला होता. उजव्या हाताचा फलंदाज अजिंक्य रहाणेनंतर सय्यद मुश्ताक अली टी-20 स्पर्धेत दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला होता. त्याने 10 सामन्यांमध्ये 61 च्या सरासरीने आणि 186.08 च्या स्ट्राईक रेटने 428 धावा केल्या होत्या.

विराट त्याच्यापेक्षा 5 वर्षांनी लहान क्रिकेटपटूच्या नेतृत्वाखाली खेळणार

आरसीबीची घोषणा होण्यापूर्वी, विराट कोहलीच्या कर्णधारपदी पुनरागमनाबद्दल वेगवेगळे अंदाज लावले गेले होते. विराट कोहली 2013 ते 2021 पर्यंत आरसीबीचा कर्णधार होता. त्याचा रेकॉर्ड उत्कृष्ट होता. परंतु, त्याच्या नेतृत्वाखाली संघाला विजेतेपद जिंकता आले नाही. विराट कोहलीने 143 सामन्यांमध्ये आरसीबीचे नेतृत्व केले आहे. जे चेन्नई सुपर किंग्जसाठी महान महेंद्रसिंग धोनीनंतर कर्णधार म्हणून दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात जास्त काळ आहे. 36 वर्षीय विराट कोहली आता त्याच्यापेक्षा 5 वर्षांनी लहान असलेल्या क्रिकेटपटूच्या नेतृत्वाखाली खेळणार आहे.

“Myself and the other team members will be right behind you, Rajat”: Virat Kohli

"Myself and the other team members will be right behind you, Rajat": Virat Kohli

"The way you have grown in this franchise and the way you have performed, you've made a place in the hearts of all RCB fans. This is very well deserved."