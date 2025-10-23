English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IND vs AUS: विराट कोहली ODI मधूनही निवृत्त होणार? शुन्यावर बाद होताच केलेल्या कृतीमुळे चर्चांना उधाण; Video व्हायरल

Virat Kohli Duck:भारतीय स्टार फलंदाज विराट कोहलीला त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत पहिल्यांदाच सलग दोन वेळा शून्यावर बाद झाला.  त्यानंतर मैदानातून परतताना त्याने केलेल्या कृतीमुळे त्याच्या निवृत्तीच्या चर्चांना उधाण आलं आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 23, 2025, 12:58 PM IST
Virat Kohli Retiring From ODI Cricket?

Virat Kohli Duck Video: टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज विराट कोहलीचा ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडे सामन्यातही निराशाजनक खेळ पाहायला मिळाला. अॅडलेडच्या मैदानावर कोहली पुन्हा एकदा ‘डक’वर बाद झाला. विशेष म्हणजे 2008 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केल्यापासून प्रथमच विराट सलग दोन वनडे सामन्यांत शून्यावर बाद झाला आहे. यानंतर विराट कोहलीच्या एका छोट्याशा हावभावाने क्रिकेटविश्वात चर्चेची नवीन लाट उठवली आहे. मैदानातून परतताना प्रेक्षकांकडे पाहत कोहलीने हात हलवला आणि स्मित केले.  त्यानंतर चाहत्यांनी तर्क लावायला सुरुवात केली की, हा संकेत त्यांच्या वनडे क्रिकेटमधील संभाव्य निवृत्तीचा इशारा तर नाही ना?

17 वर्षांत पहिल्यांदाच सलग दोन डक

पर्थनंतर अॅडलेडमध्येही कोहलीचा बॅट शांत राहिला. दुसऱ्या वनडे सामन्यात जेव्हियर बार्टलेटच्या चेंडूवर तो LBW झाला. चौथ्या चेंडूवर कोहलीचा बचाव फसला आणि चेंडू थेट पॅडवर लागला. अंपायरने तात्काळ बोट वर केले. विराटने रिव्ह्यूचा विचार केला, पण शेवटी तो घेतला नाही. नंतर बॉल ट्रॅकिंगनुसार चेंडू सरळ मिडल स्टंपवर लागला असता, हे स्पष्ट झाले. ही कोहलीच्या कारकिर्दीतील वेगळीच वेळ होती. कारण 17 वर्षांच्या कारकिर्दीत तो कधीच सलग दोन डकवर बाद झाला नव्हता.

व्हिडीओमुळे चर्चा  

सामन्यानंतर सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ झपाट्याने व्हायरल झाला. यात दिसतंय की, डकवर बाद झाल्यानंतर जेव्हा कोहली पॅव्हेलियनकडे परतत होता, तेव्हा प्रेक्षकांनी त्याला ‘स्टॅंडिंग ओवेशन’ दिलं. कोहलीने त्याला प्रत्युत्तर म्हणून हात हलवून अभिवादन केलं. त्याच्या या कृतीनंतर चर्चा रंगली की, हा हात हलवण्याचा इशारा त्यांच्या अॅडलेडमधील शेवटच्या आंतरराष्ट्रीय सामन्याचा संकेत होता का?

काही चाहत्यांचे म्हणणे आहे की, हा इशारा वनडे क्रिकेटमधून संभाव्य निवृत्तीचा संदेश असू शकतो.

अॅडलेडमध्ये कोहलीचा जबरदस्त विक्रम

अॅडलेडचा मैदान नेहमीच कोहलीसाठी ‘लकी ग्राउंड’ राहिलं आहे. या सामन्यापूर्वीपर्यंत त्याने येथे चार वनडे डावात 244 धावा केल्या होत्या, 61 च्या सरासरीने. या धावसंख्येत दोन शतकांचा समावेश आहे. त्याचा सर्वोच्च स्कोर 107 धावा होता. विशेष म्हणजे, याच मैदानावर 2015 च्या वर्ल्डकपमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध त्याने शतक ठोकून इतिहास रचला होता.  वर्ल्डकपमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध शतक करणारा पहिला भारतीय फलंदाज आहे. 

FAQ 

प्र.१: विराट कोहली सलग किती वेळा ‘डक’वर बाद झाला आहे? 
उ.१: विराट कोहली सलग दोन वनडे सामन्यांत डकवर बाद झाला आहे.  पर्थ आणि अॅडलेड या दोन्ही सामन्यांमध्ये तो शून्यावर परतले.

प्र.२: विराट कोहलीचा अॅडलेड मैदानावरील रेकॉर्ड कसा आहे?
उ.२: अॅडलेड मैदानावर विराट कोहलीने चार वनडे डावांत 244 धावा केल्या आहेत, सरासरी 61 आहे आणि त्यात दोन शतके आहेत.

प्र.३: निवृत्तीच्या चर्चेचं कारण काय आहे?
उ.३: अॅडलेड सामन्यात बाद झाल्यानंतर विराट कोहलीने प्रेक्षकांकडे पाहून हात हलवला, त्यानंतर चाहत्यांनी याला त्यांच्या संभाव्य वनडे निवृत्तीचा संकेत मानला.

