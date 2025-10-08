English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Virat Kohli आणि Rohit Sharma ऑस्ट्रेलिया मालिकेनंतर करणार आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा? जाणून घ्या धक्कदायक खुलासा

Virat Kohli, Rohit Sharma International Retirement: माजी भारतीय खेळाडू मनोज तिवारीने एक धक्कादायक खुलासा केला असून त्यांनी ऑस्ट्रेलिया मालिकेनंतर विराट कोहली आणि रोहित शर्मा निवृत्तीची घोषणा करू शकतात याबद्दल व्यक्तव्य केलं आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 8, 2025, 02:50 PM IST
Virat Kohli आणि Rohit Sharma ऑस्ट्रेलिया मालिकेनंतर करणार आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा? जाणून घ्या धक्कदायक खुलासा

Virat Kohli, Rohit Sharma International Cricket Retirement: क्रिकट्रॅकरने प्रसिद्ध केलेल्या एका मुलाखतीनुसार, माजी भारतीय फलंदाज आणि बंगालचे माजी कर्णधार मनोज तिवारी यांनी असा दावा केला आहे की विराट कोहलीने टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली कारण त्याला भारतीय संघव्यवस्थेत आदर मिळत नसल्याची भावना झाली होती. तिवारींचं मत आहे की विशेषतः रोहित शर्मालाही गेल्या आठवड्यात वनडे संघाचं नेतृत्व त्याच्याकडून काढून घेतल्यानंतर आता तसंच वाटू शकतं. तिवारी यांनी सांगितलं की रोहित शर्मा यांच्या जागी शुभमन गिलला वनडे कर्णधार बनवण्याची काहीच गरज नव्हती, कारण मुंबईचा हा फलंदाज देशाला आधीच सातत्याने यश मिळवून देत होता. रोहितच्या नेतृत्वाखाली भारताने 2024 मध्ये टी20 वर्ल्ड कप आणि यावर्षी चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली होती. 

Add Zee News as a Preferred Source

त्यांनी असंही मत व्यक्त केलं की सध्याच्या भारतीय संघ व्यवस्थापनाला जेष्ठ खेळाडूंचा संघावरचा प्रभाव नको आहे, त्यामुळे ते अशा खेळाडूंना हळूहळू बाहेर करत आहेत.

हे ही वाचा: ODI कर्णधारपद गेल्यानंतर रोहित शर्माची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाला “ऑस्ट्रेलियात मला..."

 

1. तुम्ही म्हटलं की कर्णधारपद काढल्यानंतर रोहित शर्माने निवृत्ती घ्यावी. तुम्हाला वाटतं का की याचा परिणाम विराट कोहलीवरही झाला आहे?

“हो, आधीच झाला आहे. नाहीतर विराट टेस्ट क्रिकेटमधून अचानक निवृत्त झाला असता का? तो इंग्लंड मालिकेसाठी मानसिक तयारी करत होता. पण भारतीय क्रिकेटमधील वातावरण आणि परिस्थितीमुळे त्याला असं वाटलं की त्याची गरज नाही किंवा त्याचा आदर होत नाही. जेव्हा एखाद्या खेळाडूला  तो कितीही मोठा का असेना  असं वाटतं की त्याला महत्त्व दिलं जात नाही, तेव्हा आत्मसन्मान असलेला खेळाडू पुढे खेळत नाही.

विराटने शांतपणे टेस्ट क्रिकेटमधून माघार घेतली, ती नाराजीनं नव्हे, तर स्वाभिमानामुळे आणि जर हीच परिस्थिती पुढे राहिली, तर मला खरंच वाटतं की रोहितही भविष्यात हा निर्णय घेऊ शकतो  कारण कोणत्याही महान खेळाडूला अशा ठिकाणी राहायचं नसतं, जिथं त्याचा आदर होत नाही.”

हे ही वाचा: कॉलर पकडली, बॅट उचलली, मारण्यासाठी धावला अन्... विकेट पडताच पृथ्वी शॉचा मैदानातच राडा Video Viral

 

2. शुभमन गिल आता टेस्ट आणि वनडे दोन्ही संघांचा कर्णधार आहे. तो सर्व फॉरमॅट्समध्ये नेतृत्व करणार का?

“हे समजायला काही अवघड नाही. त्यांचे निवेदन बघितले, तर स्पष्ट आहे क त्यांना सर्व फॉरमॅट्ससाठी एकच कर्णधार हवा आहे. म्हणजे शुभमन गिलला सर्व फॉरमॅट्सचा कर्णधार बनवायचं नियोजन सुरू आहे. पण एक प्रश्न विचारायला हवा की  आत्ता बदलाची गरज काय होती? जेव्हा तुम्ही एखाद्याला कर्णधार बनवता, उद्दिष्ट असतं टीम जिंकावी. रोहित शर्मा ते सातत्याने करत होता. संघाची कामगिरी चांगली होती, निकाल मिळत होते. मग अचानक हा निर्णय का?

विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी भारतीय क्रिकेटसाठी जे योगदान दिलं, त्यानंतर त्यांच्याशी असं वागणं म्हणजे एकप्रकारे अनादरच आहे. मला असं वाटतं की फार लवकरच दोघेही, विराट आणि रोहित, ऑस्ट्रेलिया मालिकेनंतर निवृत्ती जाहीर करू शकतात.”

हे ही वाचा: Prithvi Shaw vs Musheer Khan : मुशीर खानला मारण्यासाठी का धावला पृथ्वी शॉ? समोर आले कारण

 

3. तुम्हाला वाटतं का की सध्याचं कोचिंग सेटअप जेष्ठ खेळाडूंना बाजूला करतंय कारण त्यांना त्यांच्या प्रभावाची भीती वाटते?

“कधीकधी ‘agree to disagree’ असा क्षण येतोच. जेष्ठ खेळाडूंनी संघासाठी सातत्याने योगदान दिलं आहे, त्यामुळे त्यांची निवड होणं स्वाभाविक आहे.
पण काही लोक अतिशय अहंकारी असतात. त्यांना वाटतं की त्यांचं मतच नेहमी बरोबर असतं. त्यामुळे वाद आणि मतभेद निर्माण होतात. हे नैसर्गिक आहे. आणि असं फक्त भारतातच नव्हे, तर इतर संघांमध्येही घडतं.”

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Virat Kohlirohit sharmaविराट कोहलीरोहित शर्माIndian cricket team

इतर बातम्या

'चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकण्यामागे...' रोहित शर्माकड...

स्पोर्ट्स