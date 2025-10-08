Virat Kohli आणि Rohit Sharma ऑस्ट्रेलिया मालिकेनंतर करणार आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा? जाणून घ्या धक्कदायक खुलासा

Virat Kohli, Rohit Sharma International Cricket Retirement: क्रिकट्रॅकरने प्रसिद्ध केलेल्या एका मुलाखतीनुसार, माजी भारतीय फलंदाज आणि बंगालचे माजी कर्णधार मनोज तिवारी यांनी असा दावा केला आहे की विराट कोहलीने टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली कारण त्याला भारतीय संघव्यवस्थेत आदर मिळत नसल्याची भावना झाली होती. तिवारींचं मत आहे की विशेषतः रोहित शर्मालाही गेल्या आठवड्यात वनडे संघाचं नेतृत्व त्याच्याकडून काढून घेतल्यानंतर आता तसंच वाटू शकतं. तिवारी यांनी सांगितलं की रोहित शर्मा यांच्या जागी शुभमन गिलला वनडे कर्णधार बनवण्याची काहीच गरज नव्हती, कारण मुंबईचा हा फलंदाज देशाला आधीच सातत्याने यश मिळवून देत होता. रोहितच्या नेतृत्वाखाली भारताने 2024 मध्ये टी20 वर्ल्ड कप आणि यावर्षी चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली होती.
त्यांनी असंही मत व्यक्त केलं की सध्याच्या भारतीय संघ व्यवस्थापनाला जेष्ठ खेळाडूंचा संघावरचा प्रभाव नको आहे, त्यामुळे ते अशा खेळाडूंना हळूहळू बाहेर करत आहेत.
“हो, आधीच झाला आहे. नाहीतर विराट टेस्ट क्रिकेटमधून अचानक निवृत्त झाला असता का? तो इंग्लंड मालिकेसाठी मानसिक तयारी करत होता. पण भारतीय क्रिकेटमधील वातावरण आणि परिस्थितीमुळे त्याला असं वाटलं की त्याची गरज नाही किंवा त्याचा आदर होत नाही. जेव्हा एखाद्या खेळाडूला तो कितीही मोठा का असेना असं वाटतं की त्याला महत्त्व दिलं जात नाही, तेव्हा आत्मसन्मान असलेला खेळाडू पुढे खेळत नाही.
विराटने शांतपणे टेस्ट क्रिकेटमधून माघार घेतली, ती नाराजीनं नव्हे, तर स्वाभिमानामुळे आणि जर हीच परिस्थिती पुढे राहिली, तर मला खरंच वाटतं की रोहितही भविष्यात हा निर्णय घेऊ शकतो कारण कोणत्याही महान खेळाडूला अशा ठिकाणी राहायचं नसतं, जिथं त्याचा आदर होत नाही.”
“हे समजायला काही अवघड नाही. त्यांचे निवेदन बघितले, तर स्पष्ट आहे क त्यांना सर्व फॉरमॅट्ससाठी एकच कर्णधार हवा आहे. म्हणजे शुभमन गिलला सर्व फॉरमॅट्सचा कर्णधार बनवायचं नियोजन सुरू आहे. पण एक प्रश्न विचारायला हवा की आत्ता बदलाची गरज काय होती? जेव्हा तुम्ही एखाद्याला कर्णधार बनवता, उद्दिष्ट असतं टीम जिंकावी. रोहित शर्मा ते सातत्याने करत होता. संघाची कामगिरी चांगली होती, निकाल मिळत होते. मग अचानक हा निर्णय का?
विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी भारतीय क्रिकेटसाठी जे योगदान दिलं, त्यानंतर त्यांच्याशी असं वागणं म्हणजे एकप्रकारे अनादरच आहे. मला असं वाटतं की फार लवकरच दोघेही, विराट आणि रोहित, ऑस्ट्रेलिया मालिकेनंतर निवृत्ती जाहीर करू शकतात.”
“कधीकधी ‘agree to disagree’ असा क्षण येतोच. जेष्ठ खेळाडूंनी संघासाठी सातत्याने योगदान दिलं आहे, त्यामुळे त्यांची निवड होणं स्वाभाविक आहे.
पण काही लोक अतिशय अहंकारी असतात. त्यांना वाटतं की त्यांचं मतच नेहमी बरोबर असतं. त्यामुळे वाद आणि मतभेद निर्माण होतात. हे नैसर्गिक आहे. आणि असं फक्त भारतातच नव्हे, तर इतर संघांमध्येही घडतं.”