BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टबद्दल मोठी बातमी, विराट-रोहित A+ ग्रेडमधून बाहेर! गिलचं होणार प्रमोशन

Virat Kohli Rohit Sharma salaries likely to be slashed by INR 2 crore: भारतीय क्रिकेटमध्ये BCCI ची सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्ट यादी नेहमीच खेळाडूंसाठी आर्थिक आणि प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने महत्त्वाची असते. सध्या चर्चेत आहे की भारताच्या टी20 आणि टेस्ट टीमचे कर्णधार शुभमन गिल यांचे A+ ग्रेडमध्ये प्रमोशन होऊ शकते, ज्यामुळे त्यांच्या पगारात मोठी वाढ होईल. या बदलामुळे रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या A+ ग्रेडमध्ये राहण्याविषयी देखील चर्चेला सुरुवात झाली आहे, कारण ते आता फक्त ODI फॉरमॅटमध्ये खेळत आहेत.
सध्या शुभमन गिल ग्रेड A मध्ये आहेत. या ग्रेडमध्ये असलेल्या खेळाडूंना वर्षाला 5 कोटी रुपये पगार दिला जातो. गिलच्या नेतृत्वाखाली भारताने T20 आणि टेस्ट फॉरमॅटमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे, आणि त्यांच्या कामगिरीला बघता BCCI त्यांच्या प्रमोशनबाबत विचार करत आहे. A+ ग्रेडमध्ये समाविष्ट झाल्यास त्यांचा पगार 7 कोटी रुपये होईल, जो सध्या विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह आणि रवींद्र जडेजा यांना दिला जातो.
India Today च्या माहितीनुसार, भारत-विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका टी20 मालिकेचा शेवट 19 डिसेंबर 2025 रोजी होणार आहे. या मालिकेनंतर, 22 डिसेंबर रोजी BCCI ची वार्षिक जनरल मिटिंग आयोजित होणार आहे. या बैठकीत केवळ शुभमन गिलच्या प्रमोशनचा निर्णय नाही तर रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टमध्ये राहण्याविषयीही निर्णय घेण्यात येऊ शकतो.
BCCI ची सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्ट यादी ही चार मुख्य ग्रेडमध्ये विभागलेली आहे:
शुभमन गिल टी20 आणि टेस्ट संघाचे कर्णधार आहेत. शिवाय, ते टी20 संघाचे उपकर्णधारही आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली संघाने टी20 आणि टेस्ट फॉरमॅटमध्ये दमदार कामगिरी केली आहे. गिलची फलंदाजी तसेच संघाचे नेतृत्व त्यांच्या प्रमोशनसाठी मुख्य कारण ठरत आहे.
विराट कोहली आणि रोहित शर्मा आता मुख्यतः ODI फॉरमॅटमध्ये खेळत आहेत. त्यामुळे A+ ग्रेडमध्ये त्यांचा समावेश टिकवण्याविषयी BCCI विचार करीत आहे. जर त्यांना कमी ग्रेडमध्ये आणले तर त्यांच्या वार्षिक पगारात बदल होऊ शकतो, परंतु क्रिकेटमधील त्यांच्या योगदानाची कदर कायम राहणार आहे.
शुभमन गिलला A+ ग्रेडमध्ये प्रमोशन मिळाल्यास हा निर्णय केवळ आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा नाही, तर त्याचा संदेश भारतीय क्रिकेटच्या युवा खेळाडूंना प्रेरणा देईल. युवा कर्णधाराच्या कामगिरीला मान्यता देणे आणि त्याची मेहनत गौरविणे ही BCCI ची सकारात्मक पाऊल ठरेल.
1. शुभमन गिलला BCCI मध्ये कोणत्या ग्रेडमध्ये प्रमोशन मिळणार आहे?
शुभमन गिलला A ग्रेडवरून A+ ग्रेडमध्ये प्रमोशन मिळण्याची शक्यता आहे.
2. A+ ग्रेडमध्ये येणाऱ्या खेळाडूला किती पगार मिळतो?
A+ ग्रेडमध्ये येणाऱ्या खेळाडूला वर्षाला 7 कोटी रुपये पगार मिळतो.
3. सध्या शुभमन गिल कोणत्या ग्रेडमध्ये आहेत आणि त्यांना किती पगार मिळत आहे?
सध्या शुभमन गिल ग्रेड A मध्ये आहेत आणि त्यांना वर्षाला 5 कोटी रुपये मिळत आहेत.