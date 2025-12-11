English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टबद्दल मोठी बातमी, विराट-रोहित A+ ग्रेडमधून बाहेर! गिलचं होणार प्रमोशन

Shubman Gill Salary BCCI: भारताचा टी20आणि कसोटी कर्णधार शुभमन गिलला विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्या पगाराच्या बरोबरीने वाढ मिळू शकते.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 11, 2025, 11:00 AM IST
Virat Kohli Rohit Sharma salaries likely to be slashed by INR 2 crore: भारतीय क्रिकेटमध्ये BCCI ची सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्ट यादी नेहमीच खेळाडूंसाठी आर्थिक आणि प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने महत्त्वाची असते. सध्या चर्चेत आहे की भारताच्या टी20 आणि टेस्ट टीमचे कर्णधार शुभमन गिल यांचे A+ ग्रेडमध्ये प्रमोशन होऊ शकते, ज्यामुळे त्यांच्या पगारात मोठी वाढ होईल. या बदलामुळे रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या A+ ग्रेडमध्ये राहण्याविषयी देखील चर्चेला सुरुवात झाली आहे, कारण ते आता फक्त ODI फॉरमॅटमध्ये खेळत आहेत.

शुभमन गिलच्या सध्याच्या ग्रेड आणि पगार

सध्या शुभमन गिल ग्रेड A मध्ये आहेत. या ग्रेडमध्ये असलेल्या खेळाडूंना वर्षाला 5 कोटी रुपये पगार दिला जातो. गिलच्या नेतृत्वाखाली भारताने T20 आणि टेस्ट फॉरमॅटमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे, आणि त्यांच्या कामगिरीला बघता BCCI त्यांच्या प्रमोशनबाबत विचार करत आहे. A+ ग्रेडमध्ये समाविष्ट झाल्यास त्यांचा पगार 7 कोटी रुपये होईल, जो सध्या विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह आणि रवींद्र जडेजा यांना दिला जातो.

BCCI च्या पुढील योजना आणि बैठकीचा महत्त्व

India Today च्या माहितीनुसार, भारत-विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका टी20 मालिकेचा शेवट 19 डिसेंबर 2025 रोजी होणार आहे. या मालिकेनंतर, 22 डिसेंबर रोजी BCCI ची वार्षिक जनरल मिटिंग आयोजित होणार आहे. या बैठकीत केवळ शुभमन गिलच्या प्रमोशनचा निर्णय नाही तर रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टमध्ये राहण्याविषयीही निर्णय घेण्यात येऊ शकतो.

A+ ग्रेडचे फायदे आणि इतर ग्रेड्स

BCCI ची सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्ट यादी ही चार मुख्य ग्रेडमध्ये विभागलेली आहे:

  • A+ ग्रेड – वर्षाला 7 कोटी रुपये; सध्या विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह आणि रवींद्र जडेजा यांना मिळते
  • A ग्रेड – वर्षाला 5 कोटी रुपये; सध्या शुभमन गिल येथे आहेत
  • B ग्रेड – वर्षाला 3 कोटी रुपये
  • C ग्रेड – वर्षाला 1 कोटी रुपये
  • A+ ग्रेडमध्ये समाविष्ट होणे म्हणजे केवळ आर्थिक फायदा नाही तर भारतीय क्रिकेटमधील सर्वोच्च स्थान आणि मान्यता देखील मिळणे होय.

शुभमन गिलची सध्याची भूमिका

शुभमन गिल टी20 आणि टेस्ट संघाचे कर्णधार आहेत. शिवाय, ते टी20 संघाचे उपकर्णधारही आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली संघाने टी20 आणि टेस्ट फॉरमॅटमध्ये दमदार कामगिरी केली आहे. गिलची फलंदाजी तसेच संघाचे नेतृत्व त्यांच्या प्रमोशनसाठी मुख्य कारण ठरत आहे.

रोहित-कोहलीचे भविष्य

विराट कोहली आणि रोहित शर्मा आता मुख्यतः ODI फॉरमॅटमध्ये खेळत आहेत. त्यामुळे A+ ग्रेडमध्ये त्यांचा समावेश टिकवण्याविषयी BCCI विचार करीत आहे. जर त्यांना कमी ग्रेडमध्ये आणले तर त्यांच्या वार्षिक पगारात बदल होऊ शकतो, परंतु क्रिकेटमधील त्यांच्या योगदानाची कदर कायम राहणार आहे.

शुभमन गिलला A+ ग्रेडमध्ये प्रमोशन मिळाल्यास हा निर्णय केवळ आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा नाही, तर त्याचा संदेश भारतीय क्रिकेटच्या युवा खेळाडूंना प्रेरणा देईल. युवा कर्णधाराच्या कामगिरीला मान्यता देणे आणि त्याची मेहनत गौरविणे ही BCCI ची सकारात्मक पाऊल ठरेल.

