/Virat Kohli : विराट ODI सिरीजमधून OUT... BCCI ला रिप्लेसमेंटही सापडली; अजित आगरकरांनीच केली नावाची घोषणा

Virat Kohli Injury Update By BCCI : बीसीसीआयच्या सिलेक्टर कमिटीची बैठक शनिवारी दिल्लीत पार पडली. या बैठकीनंतर टीम इंडियाचे चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर (Ajit Agarkar) यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आगामी आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यासाठी टीम इंडियाची घोषणा केली. यासह त्यांनी आगामी अफगाणिस्तान विरुद्ध वनडे मालिकेत विराट कोहलीची जागा कोण घेणार याबाबत सुद्धा अजित आगरकर यांनी माहिती दिली. विराट कोहली (Virat Kohli) हा सध्या हॅमस्ट्रिंग दुखापतीमुळे त्रस्त आहे. ज्यामुळे तो पुढील अफगाणिस्तान विरुद्ध सामन्याला मुकणार आहे.
भारताचा स्टार क्रिकेटर विराट कोहली हा सध्या फक्त वनडे फॉरमॅटमध्ये आंतरराष्ट्रीय सामने खेळतोय. तर टी20 आणि टेस्ट फॉरमॅटमधून त्याने यापूर्वीच निवृत्ती घेतलीये. विराट कोहलीची निवड ही जून महिन्यात होणाऱ्या अफगाणिस्तान विरुद्ध वनडे सीरिजसाठी भारतीय संघात झालेली होती. मात्र आयपीएल 2026 फायनल सामन्यादरम्यान विराट कोहलीला दुखापत झाली. आयपीएलचा फायनल सामना हा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध गुजरात टायटन्स यांच्यात झाला होता. मात्र आरसीबीकडून खेळणाऱ्या विराटने नाबाद 75 धावांची खेळी केली. परंतू यादरम्यान त्याला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली. ज्यामुळे पुढील जवळपास 6 आठवडे तो भारतीय संघातून बाहेर असणार अशी माहिती आहे.
पत्रकार परिषदेत बोलताना चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर यांना विराट कोहलीबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. यावेळी त्यांनी म्हटले की, 'आयपीएलच्या अंतिम सामन्यादरम्यान विराट कोहलीला दुखापत झाली असून, तो बरा होण्यासाठी नेमका किती वेळ लागेल हे अद्याप स्पष्ट नाही. मात्र कोहली इंग्लंड सीरिजपूर्वी तंदुरुस्त होऊ शकतो'. अजित आगरकरांनी सांगितले की, 'अफगाणिस्तान विरुद्ध वनडे सीरिजमध्ये भारतीय संघात यशस्वी जयस्वाल हा विराट कोहलीची जागा घेणार आहे'.
शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, यशस्वी जयस्वाल , श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), केएल राहुल (विकेटकिपर), इशान किशन (विकेटकिपर), हार्दिक पांड्या, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, कृष्णा दुय्यम, प्रिन्स कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा, प्रिन्स दुग्ध.
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