'आता भारतासाठी थोडीच खेळायचंय', विराट कोहली वनडे फॉरमॅटमधूनही घेणार निवृत्ती? Video Viral

IPL 2026 : आरसीबी विरुद्ध केकेआर यांच्यात बुधवारी झालेल्या सामन्यातील विराट कोहलीचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय, ज्यामध्ये विराट 'आता भारतासाठी थोडीच खेळायचंय' असं बोलताना दिसतोय.
IPL 2026 Virat Kohli : विराट कोहलीने बुधवारी 13 मे रोजी कोलकाता नाइट राइडर्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात झालेल्या सामन्यात जबरदस्त शतक ठोकलं. या सामन्यात आरसीबीला विजय मिळवून देण्यात विराटने महत्वाची भूमिका निभावली. हे विराटच्या आयपीएल करिअरमधील नववं शतक होतं. मात्र या सामन्यातील विराट कोहलीचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय, ज्यामध्ये विराट बोलताना दिसतोय की 'आता भारतासाठी थोडीच खेळायचंय'. यामुळे विराट आता वनडे क्रिकेटमधून सुद्धा निवृत्त होणार का? अशी चर्चा सुरु झालीये.
विराट कोहली सध्या केवळ वनडे क्रिकेट फॉरमॅटमध्ये खेळतोय. विराट कोहलीने आयसीसी टी 20 वर्ल्ड कप 2024 च्या विजयानंतर निवृत्तीची घोषणा केली होती, त्यानंतर टेस्ट क्रिकेटमधून त्याने मे 2025 मध्ये निवृत्ती घेतली. मात्र अद्याप तो वनडे फॉरमॅटमधून निवृत्त झाला नाही. 2027 मध्ये होणारा आयसीसी वनडे वर्ल्ड कप खेळण्याची इच्छा विराट कोहलीने व्यक्त केली होती. मात्र या दरम्यान आयपीएल 2026 मधील विराटचा हा व्हिडीओ समोर आल्याने त्याचे फॅन्स चिंतेंत आहेत.
Virat Kohli to Manish Pandey during last night’s match:Virat Kohli FanTeam (ViratFanTeam) May 14, 2026
“Ab India ke liye thodi khelna hain T20is, to ab har shot lagega (now I don’t have play T20is, so I’ll play all shots)”. pic.twitter.com/QLP7L50dxn
व्हायरल होणाऱ्या व्हिडिओत विराट कोहली केकेआर विरुद्ध सामन्यात विकेटच्या मागे स्कूप शॉट खेळण्यासंदर्भात काहीतरी बोलत आहेत. असं खूप कमी पाहायला मिळतं की कोहलीने क्रिकेटिंग शॉट्सपेक्षा काहीतरी वेगळं ट्राय केलं आहे. याचदरम्यान कोहली सांगतो की, 'आता भारतासाठी थोडीच खेळायचंय, आता तर प्रत्येक शॉट मारणार'. विराट कोहलीच्या म्हणण्याचा अर्थ इथे असा आहे की त्याला आता टीम इंडियासाठी टी 20 क्रिकेट खेळायचं नाहीये ज्यामुळे तो आयपीएलमध्ये असे शॉट्स खेळू शकतो.
विराट कोहली सध्या वनडे फॉरमॅटमध्ये खेळत असून त्याने अद्याप यातून निवृत्ती घेतलेली नाही. त्याने टीम इंडियाकडून शेवटचा वनडे सामना याचवर्षी न्यूझीलंड विरुद्ध खेळला होता. पुढे सुद्धा ते भारतासाठी वनडे फॉरमॅटमध्ये खेळताना दिसेल. सध्या विराट कोहलीचा आयपीएल संघ रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू हा पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर 1 वर असून त्यांच्या खात्यात 16 पॉईंट्स आहेत. तर नेट रन रेट +1.053 10 इतका आहे. आरसीबीने यंदाच्या आयपीएल सीजनमध्ये आतापर्यंत एकूण 12 पैकी 8 सामने जिंकलेत.