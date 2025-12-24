King Stays King! 15 वर्षांनी कमबॅक, पहिल्याच सामन्यात विराटने मैदान मारलं, केली रेकॉर्ड ब्रेक कामगिरी

Vijay Hazare Trophy 2025-26 : विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 मध्ये (Vijay Hazare Trophy) यंदा भारताचे अनेक स्टार खेळाडू देशांतर्गत लिस्ट ए सामने खेळत आहेत. बुधवार पासून या डोमेस्टिक स्पर्धेची सुरुवात झाली असून यात विराट कोहली हा दिल्ली क्रिकेट संघाकडून मैदानात उतरला. विराट कोहलीने शेवटची विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धा 2009-10 मध्ये खेळली होती. त्यानंतर आता जवळपास 15 वर्षांनी या देशांतर्गत स्पर्धेत विराटने पुनरागमन केले. विराटने पहिल्याच सामन्यात 131 धावांची खेळी करत शतक ठोकले. 83 बॉलमध्ये विराटने हे शतक पूर्ण केले. यासह विराट कोहली हा लिस्ट ए मध्ये सर्वात जलद 16 हजार धावा करणारा खेळाडू ठरला आहे.
दिल्लीसाठी फक्त एक धाव केल्यावर विराट कोहली हा लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये 16 हजार धावा पूर्ण करणारा खेळाडू ठरला. विराट कोहलीच्या नावावर या सामन्याच्या अधिकाऱ्यांच्या 342 लिस्ट ए मध्ये 15999 धावा करण्याचा रेकॉर्ड होता. विराट आता सचिन तेंडुलकरनंतर लिस्ट ए सामन्यात 16 हजार धावांचा आकडा गाठणारा दुसरा भारतीय खेळाडू ठरला आहे. तर जगात लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये अशी कामगिरी करणारे फक्त 9 फलंदाज आहेत. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम इंग्लंडचा माजी दिग्गज ग्रॅहम गूच यांच्या नावावर आहे. त्यांच्याकडे 22 हजार पेक्षा जास्त धावा आहेत. हे लक्षात घेतले पाहिजे की देशांतर्गत 50 ओव्हरच्या सामन्यांमध्ये आणि वनडे आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये बनवलेल्या धावांचा लिस्ट ए सामन्यांमध्ये समावेश आहे.
बंगळुरूच्या बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 मध्ये सामना खेळवला गेला. दिल्ली विरुद्ध आंध्र प्रदेशमध्ये हा सामना खेळवला गेला असून यात आधी आंध्रने 298 धावा स्कोअर बोर्डवर उभ्या केल्या. रिकी भुईने 105 बॉलमध्ये 122 धावांची खेळी केली. मात्र दिल्लीने विराट कोहली आणि अन्य खेळाडूंच्या जोरदार कामगिरीवर विजयाचं लक्ष सहज पूर्ण केलं आणि विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 मधील पहिला सामना जिंकला.
श्रीकर भारत, अश्विन हेब्बर, शेख रशीद, रिकी भुई, नितीश कुमार रेड्डी (क), SDNV प्रसाद, के एस नरसिंह राजू, सौरभ कुमार, मारामरेड्डी हेमंत रेड्डी, त्रिपुरा विजय, सत्यनारायण राजू
अर्पित राणा, प्रियांश आर्य, विराट कोहली, नितीश राणा, ऋषभ पंत (क) (विकेट), आयुष बडोनी, सिमरजीत सिंग, हर्ष त्यागी, इशांत शर्मा, राजकुमार यादव, नवदीप सैनी