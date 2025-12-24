English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
King Stays King! 15 वर्षांनी कमबॅक, पहिल्याच सामन्यात विराटने मैदान मारलं, केली रेकॉर्ड ब्रेक कामगिरी

Vijay Hazare Trophy 2025-26 : विराटने पहिल्याच सामन्यात 131 धावांची खेळी करत शतक ठोकले. 83 बॉलमध्ये विराटने हे शतक पूर्ण केले. यासह विराट कोहलीने एक मोठा विक्रम सुद्धा रचला आहे. 

पूजा पवार | Updated: Dec 24, 2025, 06:11 PM IST
Photo Credit - Social Media

Vijay Hazare Trophy 2025-26 : विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 मध्ये (Vijay Hazare Trophy) यंदा भारताचे अनेक स्टार खेळाडू देशांतर्गत लिस्ट ए सामने खेळत आहेत. बुधवार पासून या डोमेस्टिक स्पर्धेची सुरुवात झाली असून यात विराट कोहली हा दिल्ली क्रिकेट संघाकडून मैदानात उतरला. विराट कोहलीने शेवटची विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धा 2009-10 मध्ये खेळली होती. त्यानंतर आता जवळपास 15 वर्षांनी या देशांतर्गत स्पर्धेत विराटने पुनरागमन केले. विराटने पहिल्याच सामन्यात 131 धावांची खेळी करत शतक ठोकले. 83 बॉलमध्ये विराटने हे शतक पूर्ण केले. यासह विराट कोहली हा लिस्ट ए मध्ये सर्वात जलद 16 हजार धावा करणारा खेळाडू ठरला आहे. 

विराटने पूर्ण केल्या 16 हजार धावा : 

दिल्लीसाठी फक्त एक धाव केल्यावर विराट कोहली हा लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये 16 हजार धावा पूर्ण करणारा खेळाडू ठरला. विराट कोहलीच्या नावावर या सामन्याच्या अधिकाऱ्यांच्या 342 लिस्ट ए मध्ये 15999 धावा करण्याचा रेकॉर्ड होता. विराट आता सचिन तेंडुलकरनंतर लिस्ट ए सामन्यात 16  हजार धावांचा आकडा गाठणारा दुसरा भारतीय खेळाडू ठरला आहे. तर जगात लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये अशी कामगिरी करणारे फक्त 9 फलंदाज आहेत. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम इंग्लंडचा  माजी दिग्गज ग्रॅहम गूच यांच्या नावावर आहे. त्यांच्याकडे 22 हजार पेक्षा जास्त धावा आहेत. हे लक्षात घेतले पाहिजे की देशांतर्गत 50 ओव्हरच्या सामन्यांमध्ये आणि वनडे आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये बनवलेल्या धावांचा लिस्ट ए सामन्यांमध्ये समावेश आहे.

दिल्लीने विजयाने केली सुरुवात : 

बंगळुरूच्या बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 मध्ये सामना खेळवला गेला. दिल्ली विरुद्ध आंध्र प्रदेशमध्ये हा सामना खेळवला गेला असून यात आधी  आंध्रने 298 धावा स्कोअर बोर्डवर उभ्या केल्या. रिकी भुईने 105 बॉलमध्ये 122 धावांची खेळी केली. मात्र दिल्लीने विराट कोहली आणि अन्य खेळाडूंच्या जोरदार कामगिरीवर विजयाचं लक्ष सहज पूर्ण केलं आणि विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 मधील पहिला सामना जिंकला. 

हेही वाचा : बाप रे बाप! वनडे सामन्यात 574 धावांची वादळी खेळी, बनवला सर्वात मोठ्या स्कोअरचा महारेकॉर्ड

 

आंध्र प्रदेशची प्लेईंग 11 :

श्रीकर भारत, अश्विन हेब्बर, शेख रशीद, रिकी भुई, नितीश कुमार रेड्डी (क), SDNV प्रसाद, के एस नरसिंह राजू, सौरभ कुमार, मारामरेड्डी हेमंत रेड्डी, त्रिपुरा विजय, सत्यनारायण राजू

दिल्लीची प्लेईंग 11 :

अर्पित राणा, प्रियांश आर्य, विराट कोहली, नितीश राणा, ऋषभ पंत (क) (विकेट), आयुष बडोनी, सिमरजीत सिंग, हर्ष त्यागी, इशांत शर्मा, राजकुमार यादव, नवदीप सैनी

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

