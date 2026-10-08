/नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर विराट कोहलीने केली भावूक पोस्ट!

जेष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर संपूर्ण भारतामध्ये शोककळा पसरली आहे. आज अचानक पहाटे ही धक्कादायक बातमी समोर आली आणि सर्वांनाच धक्का बसला. दिग्गज अभिनेते नाना पाटेकर यांचे हार्ट अटॅकने निधन झाले, गोव्याच्या राहत्या घरी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. सिनेमा इंडस्ट्रीमधील त्याचबरोबर क्रिडा विश्वातील देखील अनेक खेळाडूंनी सोशल मिडियावर शोक व्यक्त केला आहे. आता भारताचा स्टार खेळाडू विराट कोहलीने सोशल मिडियावर नाना पाटेकर यांच्या निधनानंतर शोक व्यक्त केला आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
अभिनेते नाना पाटेकर हे विराट कोहलीचे मोठे चाहते होते, हे त्यांनी अनेकदा त्यांच्या मुलाखतींमध्ये बोलून दाखवले आहे. त्यांनी सांगितले होते की त्यांना विराट कोहलीची फलंदाजी पाहायला खुप आवडत होते, एवढेच नाही तर एक खऱ्या चाहत्यासारखे जर विराट कधी लवकर बाद झाला तर त्यांना जेवण देखील जात नव्हते असेही त्यांनी सांगितले होते. अभिनेत्याच्या निधनानंतर विराट कोहलीने एक्सवर पोस्ट केली आहे यामध्ये त्याने लिहीले आहे की, भारतीय चित्रपटसृष्टीतील एक महान व्यक्तिमत्व. त्यांचे कार्य आणि वारसा पिढ्यानपिढ्या जिवंत राहील. नाना पाटेकरजी, आपल्या आत्म्यास शांती लाभो. ओम शांती.
A true legend of Indian cinema. His work and legacy will live on for generations. Rest in peace, Nana Patekar ji. Om Shanti.— Virat Kohli (@imVkohli) October 8, 2026
भारताचा माजी कर्णधार अजिंक्य रहाणेने पाटेकर यांचे वर्णन एक महान अभिनेते म्हणून केले, ज्यांच्या कार्यामुळे पिढ्यानपिढ्यांना प्रेरणा मिळाली आणि त्यांचे मनोरंजन झाले. रहाणेने त्यांच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त केले. रहाणेने इन्स्टाग्रामवर लिहिले, "नाना पाटेकरजी खरोखरच एक महान अभिनेते होते, ज्यांच्या कार्यामुळे पिढ्यानपिढ्यांना प्रेरणा मिळाली आणि त्यांचे मनोरंजन झाले. त्यांच्या निधनाची बातमी ऐकून खूप दुःख झाले. त्यांच्या आत्म्यास शांती लाभो."
हे ही वाचा
पाटेकर पणजीजवळच्या डोना पौला येथील त्यांच्या अपार्टमेंटमध्ये राहत होते. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, पाटेकर यांच्या एका मित्राने रुग्णालयातील डॉक्टरांना सांगितले की, अभिनेत्याने त्याला पहाटे 3:30 च्या सुमारास मेसेज करून आपली प्रकृती ठीक नसल्याचे कळवले होते. पाटेकर यांचे निवासस्थान रुग्णालयापासून सुमारे पाच मिनिटांच्या अंतरावर आहे. रुग्णालयात पोहोचल्यावर डॉक्टरांनी त्यांना पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु पहाटे 5:10 वाजता त्यांना मृत घोषित करण्यात आले. पाटेकर यांच्या आकस्मिक निधनाने त्यांचे चाहते आणि सहकलाकारांना धक्का बसला आहे. काही दिवसांपूर्वीच ते येथे एका कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले होते आणि त्यावेळी ते पूर्णपणे निरोगी दिसत होते.