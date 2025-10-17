विराट कोहलीने पाकिस्तानी जर्सीवर दिला ऑटोग्राफ? Viral Photo ने खळबळ, समोर आलं सत्य

Virat Kohli Pakistan Jersey : भारताचा स्टार फलंदाज विराट कोहली (Virat Kohli) सध्या भारतीय संघासोबत ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आहे. 19 ऑक्टोबर पासून भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यात रविवारपासून वनडे सीरिजला सुरुवात होणार आहे. पहिला सामना हा पर्थच्या ऑप्टस स्टेडियमवर खेळवला जाईल. टीम इंडिया 15 ऑक्टोबर रोजी ऑस्ट्रेलियाला रवाना झाला असून पर्थ वनडे विराट कोहलीने संघासोबत सराव करताना ट्रेनिंग सेशनमध्ये खूप घाम गाळला. पर्थमध्ये विराटच्या फॅन्सनी त्याला पाहण्यासाठी खूप गर्दी केली होती.
विराट कोहलीचे काही फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून यात एक फोटो सध्या तुफान व्हायरल होतोय. यात विराट कोहली पाकिस्तानी जर्सीवर ऑटोग्राफ देताना दिसतोय. विराटने एका फॅनच्या बाजूला उभं राहुल त्याच्या हातातील पाकिस्तानच्या जर्सीवर ऑटोग्राफ दिल्याचं पाहायला मिळतंय. हा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून यानंतर सोशल मीडियावर हंगामा झालाय. पहलगाम हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध ताणले गेले. आशिया कप 2025 आणि महिला वर्ल्ड कप 2025 मध्ये सुद्धा टीम इंडियाने पाकिस्तान संघाशी हस्तांदोलन करणं टाळलं. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये किती तणाव आहे हे समजत होतं. मात्र अशात विराटने पाकिस्तानी जर्सीवर ऑटोग्राफ दिल्याचा फोटो व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर फॅन्समध्ये गोंधळ उडाला.
विराट कोहलीचा व्हायरल होणारा फोटो हा फेक असल्याचं समोर आलं आहे. तपासानंतर आढळलं की विराट कोहलीच्या या फोटोमध्ये डिजिटल बदल करण्यात आलेले आहेत. विराट कोहलीने ऑस्ट्रेलियाच्या पर्थमध्ये फॅनच्या हातातील रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या जर्सीवर सही केली होती. ती जर्सी पाकिस्तानची नव्हती. सोशल मीडियावर विराट कोहलीला बदनाम करण्यासाठी काही यूजर्सनी फोटोमध्ये बदल केले आणि आरसीबीच्या जर्सी ऐवजी पाकिस्तानची जर्सी फोटोमध्ये दाखवण्यात आली. मात्र हा फोटो बनावट असल्याचं समोर आलं आहे. विराटच्या काही फॅन्सनी बनावट फोटो सह खरा फोटो सुद्धा शेअर केलेला आहे.
