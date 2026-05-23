/मुख्यमंत्री झाल्यानंतर थलपथी विजयला विराट कोहलीची खास भेट? अभिनेत्याचा स्टायलिश लूक चर्चेत...

तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री जोसेफ विजय थलपथी हे राजकारणामध्ये आल्यापासून सातत्याने चर्चेत आहेत. त्यांनी सिनेमामधील अभिनयाने तर प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत, त्याचबरोबर त्यांनी राजकारणामध्ये देखील या निवडणूकीमध्ये नेहमीच केंद्रबिंदू होता. आता तो आणखी एक खास गोष्टीमुळे चर्चेत आला आहे. पण यावेळी तो त्यांच्या अभिनयामुळे किंवा राजकारणामुळे नाही तर तर एका खास भेटवस्तूमुळे त्यांची चर्चा सुरु झाली आहे. जोसेफ विजय थलपथी हे जेव्हापासून मुख्यमंत्री झाले आहेत तेव्हापासून त्यांना अनेक भेटवस्तू दिल्या आहेत. आता त्यांना क्रिकेटचा सुपरस्टार विराट कोहलीने एक खास भेटवस्तू ते मुख्यमंत्री झाल्यानंतर दिली आहे.
चित्रपट निर्माते व्यंकट प्रभू यांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री विजय थलपथी यांना निवडणूकीत विजय मिळाल्यानंतर एक लायसन्स प्लेट भेट देण्यात आली होती. आता विजय थलपथी यांना एक खास क्षण समोर आला आहे, त्याचा फोटो सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. 22 मे रोजी शुक्रवारी एमआरएफच्या टीमने सोशल मिडियावर एक फोटो शेअर केला आहे. यामध्ये मुख्यमंत्री जोसेफ विजय थलपथींचा फोटो हा एक बॅट घेऊन शेअर करण्यात आला आहे. ही काही साधी बॅट नाही, तर भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहलीने स्वाक्षरी केलेली बॅट होती.
व्हायरल होत असलेल्या फोटोमध्ये विजयने काळा सूट आणि पांढऱ्या ओपन कॅालर रंगाचा शर्ट घातला आहे. यात त्याच्या एका खाद्यांवर सोनेरी काठ असलेली धोती त्याने ठेवली आहे पारंपरिक लूकमध्ये पाहायला मिळाला. या फोटोमधील सर्वात खास गोष्ट म्हणजेच विजय हसताना आणि विराट कोहलीची सिग्नेचर बॅट धरताना दिसला. हे फोटो चाहत्यांच्या पसंतीस आले आहेत, यावर नेटकऱ्यांच्या अनेत प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. त्याचबरोबर या पोस्टमध्ये दोन फोटो शेअर करण्यात आले आहेत, शिष्टमंडळातील एमआरएफचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक के. एम. मम्मेन, उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक अरुण मम्मेन आणि व्यवस्थापकीय संचालक राहुल मम्मेन हे देखील या फोटोमध्ये पाहायला मिळाले.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणून जोसेफ विजय थलपथी यांनी 10 मे 2026 रोजी शपथ घेतली, त्यांचा हा शपथविधी सोहळा हा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियममध्ये पार पडला. या सोहळ्याला शेकडो त्याचे चाहते उपस्थित होते, पार पडलेल्या शपथविधी सोहळ्याने राज्याच्या राजकारणात एक मोठे स्थित्यंतर घडवले. पक्षाने, तामिळगा वेटी कळघम (TVK), 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीत 108 जागा मिळवून सर्वात मोठा पक्ष म्हणून आपले स्थान भक्कम केले आहे.