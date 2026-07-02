इंग्लंड सीरिजपूर्वी 'या' खास व्यक्तीसोबत ट्रेनिंग करतोय विराट कोहली, समोर आला Video

IND VS ENG ODI Series : टीम इंडियाचा पुरुष संघ हा इंग्लंड विरुद्ध टी20 आणि वनडे सीरिज खेळणार आहे. टीम इंडियाचा स्टार क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) याने टी20 आणि टेस्ट क्रिकेट मधून निवृत्ती घेतली आहे. त्यामुळे सध्या तो वनडे फॉरमॅटमध्ये खेळतोय. अफगाणिस्तान विरुद्ध झालेल्या वनडे सीरिजमध्ये विराट कोहलीचा समावेश टीम इंडियात करण्यात आला होता. मात्र आयपीएल फायनल दरम्यान झालेल्या हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे त्रस्त असल्याने तो बाहेर पडला होता. मात्र आता विराट कोहली दुखापतीतून बरा झाला असून तो इंग्लंड विरुद्ध वनडे सीरिज खेळण्यासाठी सज्ज झाला आहे. यापूर्वी त्याने सरावाला सुद्धा सुरुवात केली असून भारतीय संघाचा माजी फलंदाजीचा कोच संजय बांगर सोबत तो नेट्समध्ये सराव करत आहे.
इंटरनेटवर व्हायरल होणाऱ्या क्लिपमध्ये पाहिलं जाऊ शकतं की 37 वर्षांचा विराट कोहली खांद्यावर किट बॅग ठेऊन ट्रेनिंग ग्राउंडवर पोहोचत आहे. यावेळी माजी कोच संजय बांगर त्याचं स्वागत करतायत. यानंतर दोघे मैदानाच्या मधोमध उभे राहून चर्चा करत आहेत. रिपोर्ट्सनुसार विराट कोहलीने यावेळी पहिल्यांदाच नाही तर याआधी सुद्धा संजय बांगर सोबत स्पेशल बॅटिंग सेशन केलं आहे.
संजय बांगर हे 2014 ते 2019 पर्यंत भारतीय संघाच्या सपोर्ट स्टाफचा भाग होते. तेव्हा विराट कोहली हा जगातील सर्वोत्कृष्ट फलंदाजांपैकी एक होता. संजय बांगर यांच्यासोबत काम करणे कोहलीसाठी नेहमीच फायदेशीर ठरले आहे. या प्रशिक्षणाचा प्रभाव मैदानावर दिसून येईल, अशी आशा चाहत्यांना आहे. २०२७ च्या वनडे वर्ल्ड कपच्या तयारीच्या दृष्टीने ही मालिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जात असल्याने, विराट कोहलीनेही आपल्या तयारीचा वेग वाढवला आहे.
भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात पाच सामन्यांच्या टी20 सीरिजनंतर तीन सामन्यांची वनडे सीरिज सुद्धा होणार आहे. त्याचं वेळापत्रक खालीलप्रमाणे,
भारत विरुद्ध इंग्लंड - पहिला सामना - 14 जुलै
भारत विरुद्ध इंग्लंड - दुसरा सामना - 16 जुलै
भारत विरुद्ध इंग्लंड - तिसरा सामना - 19 जुलै
शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), केएल राहुल (विकेटकिपर), इशान किशन (विकेटकिपर), वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, गुरनूर ब्रार