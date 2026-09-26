"हा माझा शेवटचा विश्वचषक असेल..." विराट कोहली विधानाने क्रिकेट चाहत्यांमध्ये खळबळ!

भारताचा एकदिवसीय संघ सध्या एकदिवसीय विश्वचषक 2027 ची तयारी करत आहे. टीम इंडियाचे अनेक अनुभवी खेळाडू हे संघात आहेत, अनेक दिग्गज जसे की रोहित शर्मा विराट कोहली, रवींद्र जडेजा यांसारखे खेळाडूंचा शेवटचा विश्वचषक असू शकतो असे मागील अनेक महिन्यांपासून तर्कवितर्क लावले जात होते. भारताच्या सर्वात विश्वासार्ह फलंदाजांपैकी एक असलेल्या विराट कोहलीने आपल्या चाहत्यांसमोर एक हृदयद्रावक खुलासा केला आहे. त्याने आपल्या भविष्याबद्दल आणि २०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषकाबद्दल एक मोठा खुलासा केला आहे. आता त्याने कोणते धक्कादायक विधान केले आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका होणार आहे, यासाठी सर्व खेळाडू सध्या सराव करत आहेत. याचदरम्यान विराट कोहली जिओ हॉटस्टारवर बोलला. त्याने टीम इंडियाच्या युवा खेळाडूंबाबत आणि कर्णधार शुभमन गिलबाबतही भाष्य केले. कोहलीने हेही निश्चित केले की तो 2027 च्या एकदिवसीय विश्वचषकासाठी उपलब्ध असेल. तो म्हणाला, "माझ्यासाठी हा भारतासाठीचा शेवटचा विश्वचषक आहे. हीच माझी प्रेरणा आहे. मला मैदानावर माझे सर्वस्व द्यायचे आहे. मला कोणत्याही परिस्थितीत विश्वचषक जिंकायचा आहे आणि तेच माझे ध्येय आहे. ते साध्य करण्यासाठी जे काही लागेल ते मी करेन." हा कोहलीचा पाचवा एकदिवसीय विश्वचषक असेल. त्याने आपल्या कारकिर्दीत दोन विश्वचषक अंतिम सामने खेळले आहेत.
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विश्वचषकात कोहलीची कामगिरी कशी आहे?
विराट कोहलीने एकदिवसीय विश्वचषकात भरपूर धावा केल्या आहेत. त्याचा विक्रम खूपच प्रभावी आहे. विश्वचषकात सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत विराट दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्याने आतापर्यंत 37 डावांमध्ये 1795 धावा केल्या आहेत. त्याच्या नावावर 5 शतके आणि 12 अर्धशतके आहेत. सचिन तेंडुलकर 44 डावांमध्ये 2278 धावांसह या यादीत अव्वल स्थानी आहे. विराट पुढील वर्षीच्या विश्वचषकात 2000 धावांचा टप्पा ओलांडू शकतो.
त्याच्या एकूण एकदिवसीय कारकिर्दीत, त्याने 302 डावांमध्ये 54 शतकांसह 14,941 धावा जमवल्या आहेत.