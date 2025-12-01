English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
टीम इंडियात 'तेरे नाम' चा सलमान कोण? विराटने केला 'लगन लगी' वाला डान्स, VIDEO व्हायरल

IND VS SA : टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी संपूर्ण संघाला ऑल आऊट केलं आणि त्यामुळे टीम इंडियाने 17 धावांनी विजय मिळवला, परिणामी टीम इंडियाने 1-0 ने आघाडी घेतली आहे.

पूजा पवार | Updated: Dec 1, 2025, 06:59 PM IST
टीम इंडियात 'तेरे नाम' चा सलमान कोण? विराटने केला 'लगन लगी' वाला डान्स, VIDEO व्हायरल
IND VS SA : रांची येथे भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (India VS South Africa) यांच्यातील तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजमधील पहिला सामना खेळवला गेला. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला विजयासाठी भारतीय संघाने 350 धावांचं आव्हान दिलं होतं. हे आव्हान पूर्ण करण्यासाठी दक्षिण आफ्रिका मैदानात आली मात्र टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी संपूर्ण संघाला ऑल आऊट केलं आणि त्यामुळे टीम इंडियाने 17 धावांनी विजय मिळवला, परिणामी टीम इंडियाने (Team India) 1-0 ने आघाडी घेतली आहे. विराट कोहलीने या सामन्यात 135 धावांची कामगिरी केली आणि आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील 83 वं शतक ठोकलं. त्यामुळे विराट कोहली सध्या चर्चेत आहे. विराटचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय यात तो युवा फलंदाज यशस्वी जयस्वालची मजा घेताना दिसतोय. 

रांची स्टेडीयमच्या मैदानावर सामना सुरु होण्याच्या ठीक आधी मैदानावर एक किस्सा घडला. दोन्ही संघ राष्ट्रीय गीतासाठी मैदानात येणार होते. तेव्हा बाउंड्री लाईनवर विराट कोहली यशस्वी जयस्वालला पाहून 'तेरे नाम' चित्रपटातील गाण्यावर फॅन्स करताना दिसले.  

नेमकं काय घडलं?

यशस्वी जयस्वाल सध्या त्याचे केस वाढवत आहे. तेव्हा यशस्वीची हेअरस्टाईल बघून विराट कोहली त्याची मजा घेऊ लागला. विराटला यशस्वीला पाहून 'तेरे नाम' मधील सलमान खानचं प्रसिद्ध गाणं 'तुझसे मेरी लगन लगी' ची आठवण झाली आणि तो यशस्वी समोर या गाण्यावर डान्स स्टेप्स करून विराट त्याला चिडवताना दिसला. कोहलीचा हावभाव पाहून तिथे उभे असलेले इतर खेळाडू हसायला लागले आणि त्यांनी यशस्वी जयस्वालची खिल्ली उडवली. सामन्यापूर्वीच्या या विनोदी क्षणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.

पाहा व्हिडीओ : 

FAQ : 

विराट कोहलीने कोणत्या सामन्यात शतक ठोकले?
विराट कोहलीने भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका वनडे सीरिजमधील पहिल्या सामन्यात शतक ठोकले.

विराट कोहलीचे शतक कितवे होते?
विराट कोहलीचे शतक आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील 83वे आणि वनडे कारकिर्दीतील 52वे शतक होते.

विराट कोहलीने यशस्वी जयस्वालची मजा का घेतली?
विराट कोहलीने यशस्वी जयस्वालची मजा त्याच्या हेअरस्टाईलमुळे घेतली.

