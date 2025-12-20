टीमची घोषणा! पंतकडे कर्णधारपद! विराटचाही संघात समावेश; पंतच्या नेतृत्वाखाली खेळणार

Virat Kohli To Play Under Rishabh Pant Captaincy: एकीकडे भारतीय संघ अंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकामागोमाग एक मालिका खेळत असतानाच घरगुती क्रिकेटमध्येही लवकरच अत्यंत महत्त्वाच्या स्पर्धांपैकी एक असलेली विजय हजारे ट्रॉफी मालिका सुरु होत आहे. 24 डिसेंबरपासून खेळवल्या जाणाऱ्या या स्पर्धेसाठी आता संघ जाहीर होऊ लागले आहेत. नुकताच नवी दिल्लाचा संघ जाहीर झाला असून संघाचं नेतृत्व ऋषभ पंतकडे सोपवण्यात आलं आहे. आयुष बदोनीला दिल्लीचा उपकर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे दिल्लीच्या 20 खेळाडूंच्या संघामध्ये विराट कोहलीचंही नाव आहे. विराट स्पर्धेमधील पहिले दोन सामने खेळणार आहे. वेगवान गोलंदाज आणि विराटचा जवळचा मित्र असलेला इशांत शर्मा आणि नवदीप सैनी यांनीही आपण या सामन्यांसाठी उपलब्ध असल्याचं दिल्ली आणि जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनला कळवलं आहे. याशिवाय दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची टी-20 मालिका संपल्याने भारतीय संघाचा भाग असलेला हर्षित राणाही विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये दिल्लीकडून खेळता दिसू शकतो.
विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत दिल्लीचा संघ ड गटामध्ये (ग्रुप डीमध्ये) आहे. दिल्ली 24 डिसेंबर ते 8 जानेवारी दरम्यान सात सामने खेळणार आहे. पंत आणि कोहली सर्व सामन्यांसाठी उपलब्ध असतील की नाही हे अद्याप निश्चित झालेलं नाही. यामागील मुख्य कारण म्हणजे भारतीय संघ 11 जानेवारीपासून वडोदरामध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध तीन एकदिवसीय सामने खेळणार आहे. दिल्लीचे पहिले दोन सामने आंध्र आणि गुजरातविरुद्ध आहेत. हे दोन्ही सामने बेंगळुरूच्या चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळले जातील. तेजस्वी दहिया हा दिल्लीच्या संघातील पंतनंतर दुसरा यष्टीरक्षक असेल. पंत अनुपलब्ध असल्यास अनुज रावतला स्टँडबाय यष्टीरक्षक म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आहे.
पंत आणि विराट वगळता दिल्लीच्या संघातील इतर फलंदाजांमध्ये यश धुल, प्रियांश आर्य, अर्पित राणा, नितीश राणा, सार्थक रंजन, दिविज मेहरा आणि आयुष दोसेजा यांचा समावेश आहे.
गोलंदाजांबद्दल बोलायचं झाल्यास गोलंदाजीच्या लाइनअपमध्ये वेगवान गोलंदाजांमध्ये सिमरजीत सिंग आणि प्रिन्स यादव यांचा समावेश आहे, तर ऋतिक शोकीन, हर्ष त्यागी आणि वैभव कांडपाल यांचा फिरकीपटू म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. अष्टपैलू रोहन राणालाही 16 सदस्यीय संघाचा भाग आहे.
विजय हजारे ट्रॉफीच्या पहिल्या दोन सामन्यांसाठी दिल्लीचा 20 सदस्यीय संघ पुढीलप्रमाणे:
ऋषभ पंत (कर्णधार), आयुष बडोनी (उपकर्णधार), विराट कोहली, अर्पित राणा, हृतिक शोकीन, हर्ष त्यागी, सिमरजीत सिंग, यश धुल, सार्थक रंजन, प्रियांश आर्य, तेजस्वी सिंग (यष्टीरक्षक), नितीश राणा, प्रिन्स मेहराब, अय्यब यादव, रोहन यादव, ऋषभ यादव, कर्णधार. राणा, इशांत शर्मा, नवदीप सैनी. अनुज रावत (स्टँडबाय यष्टिरक्षक).