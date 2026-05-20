विराट IPL च्या कमाईचा 'किंग'! आतापर्यंत कमावले 'इतके' कोटी; रोहित आणि धोनीचा नंबर कितवा?

Virat Kohli IPL Earnings: विराट कोहली आयपीएल कमाईचा बादशाह बनला आहे, त्याने आतापर्यंत किती कोटी कमावले आहेत याचा आकडा बघून तुम्ही चक्रावून जाल.
Virat Kohli tops IPL rich list with 230 Rupees crore earnings : आयपीएल आता फक्त क्रिकेटपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो खेळाडूंना प्रचंड आर्थिक यश मिळवून देणारा सर्वात मोठा मंच बनला आहे. मैदानावर चौकार-षटकारांची आतषबाजी करणारे स्टार खेळाडू आता कमाईच्या बाबतीतही विक्रम रचताना दिसत आहेत. नुकत्याच समोर आलेल्या ‘फनेटिक स्पोर्ट्स आणि हुरुन’च्या अहवालानुसार, विराट कोहली हा आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वाधिक कमाई करणारा खेाडू ठरला आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूसोबत सुरुवातीपासून जोडलेला असलेला विराट कोहली आजपर्यंत आयपीएलमधून तब्बल 230 कोटी रुपयांहून अधिक कमाई केल्याचे सांगितले जात आहे. सातत्यपूर्ण कामगिरी, मोठी ब्रँड व्हॅल्यू आणि फ्रँचायझीचा विश्वास यामुळे विराटने मैदानासोबत आर्थिक यादीतही आपले वर्चस्व कायम ठेवले आहे.
या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर मुंबई इंडियन्सचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा आहे. रोहितने IPL मधून आतापर्यंत जवळपास 227.2 कोटी रुपये कमावले आहेत. विराट आणि रोहित यांच्या कमाईत फार मोठा फरक नसून अवघ्या काही कोटींचे अंतर आहे. त्यामुळे आयपीएलमधील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या खेळाडूंची ही स्पर्धा देखील तितकीच रंगतदार ठरत आहे.
तिसऱ्या स्थानावर चेन्नई सुपर किंग्सचा चेहरा बनलेला महेंद्रसिंग धोनी आहे. धोनीची IPL मधील एकूण कमाई सुमारे 200 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. क्रिकेटमधील लोकप्रियता, नेतृत्व आणि चाहत्यांमधील जबरदस्त क्रेझ यामुळे धोनी आजही सर्वात प्रभावशाली खेळाडूंमध्ये गणला जातो.
दरम्यान, या अहवालात IPL संघांच्या आर्थिक मूल्याबाबतही मोठा खुलासा करण्यात आला आहे. IPL मधील 10 संघांची एकत्रित किंमत आता तब्बल 1.63 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली असल्याचे सांगितले जात आहे. यावरून IPL ची वाढती लोकप्रियता आणि जागतिक स्तरावरील ब्रँड पॉवर स्पष्ट दिसून येते. या यादीत शाहरुख खानच्या मालकीची कोलकाता नाईट रायडर्स सर्वात महागडी फ्रँचायझी ठरली आहे. KKR ची किंमत 19,200 कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स या संघांचा क्रम लागतो. दोन्ही संघांची किंमत सुमारे 18,400 कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे, आगामी काही वर्षांत IPL फ्रँचायझींची किंमत आणखी वेगाने वाढू शकते, असा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला आहे. 2032 पर्यंत एका संघाची सरासरी किंमत 15 अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
एका बाजूला IPL मध्ये कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत असताना इतर खेळ अजूनही आर्थिकदृष्ट्या खूप मागे असल्याचे चित्र दिसते. महिला प्रीमियर लीगमध्ये स्मृती मंधाना सर्वाधिक कमाई करणारी खेळाडू असली तरी तिची कमाई सुमारे 13.7 कोटी रुपयांपर्यंतच मर्यादित आहे.
हॉकी इंडिया लीगमध्ये भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत सिंग सर्वाधिक मानधन घेणारा खेळाडू आहे. त्याला सुमारे 78 लाख रुपये मिळतात. यावरून क्रिकेट आणि इतर खेळांमधील आर्थिक दरी किती मोठी आहे, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले.