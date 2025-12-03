English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
विराट कोहलीला विजय हजारे ट्रॉफी खेळण्यासाठी किती पैसे मिळणार? आकडा ऐकून आश्चर्य वाटेल

Virat Kohli : विराट कोहली 2010 नंतर प्रथमच विजय हजारे ट्रॉफी खेळणार आहे. तेव्हा त्याला हे सामने खेळण्यासाठी किती पैसे मिळणार याविषयी जाणून घेऊयात.   

पूजा पवार | Updated: Dec 3, 2025, 03:38 PM IST
विराट कोहलीला विजय हजारे ट्रॉफी खेळण्यासाठी किती पैसे मिळणार? आकडा ऐकून आश्चर्य वाटेल
Vijay Hajare Trophy : विराट कोहलीने 24 डिसेंबर पासून सुरु होणारी विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hajare Trophy) खेळण्यासाठी होकार दिलाय. कोहलीच्या या होकारानंतर या स्पर्धेबाबत क्रिकेट फॅन्समध्ये उत्साह आणखीनच वाढलाय. विराट कोहलीने टी 20 आणि टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे, त्यामुळे आता तो त्याच्या फॅन्सना फक्त वनडे फॉरमॅटमध्ये खेळताना दिसतोय. मात्र देशांतर्गत क्रिकेट खेळण्यास विराटने होकार दिल्याने त्याला जवळून खेळताना पाहण्याची संधी चाहत्यांना मिळेल. 2025 च्या सुरुवातीला जेव्हा विराट दिल्ली संघाकडून देशांतर्गत सामने खेळला होता तेव्हा त्याला पाहण्यासाठी अरुण जेटली स्टेडियमवर मोठी गर्दी झाली होती. कोट्यवधी कोटींची नेटवर्थ असणाऱ्या विराटला विजय हजारे ट्रॉफी खेळण्यासाठी किती पैसे मिळतील याविषयी जाणून घेऊयात. 

विराटला देशांतर्गत सामना खेळण्यासाठी किती पैसे मिळतात?

विराट कोहलीने टी 20 आणि टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे, त्यामुळे आता तो फक्त वनडे फॉरमॅटमध्ये खेळताना दिसतोय. विराटला वनडे फॉरमॅटमध्ये  एक सामना खेळण्यासाठी 6 लाख रुपये मिळतात. जेव्हा तो 50 ओव्हरच्या देशांतर्गत विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत खेळतो तेव्हा त्याला प्रत्येक सामन्यासाठी किती पैसे मिळतील याविषयी चर्चा आहे. विराट हा 2010 नंतर विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये खेळण्यासाठी उतरणार आहे. त्याला विजय हजारे ट्रॉफी खेळण्यासाठी 60000 रुपये मिळतील. विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये सामील झालेल्या सिनियर खेळाडूंची मॅच फी एवढीच आहे. जर विराटने तीन सामने खेळले तर त्याला जवळपास 180000 रुपये मिळतील. 

किती सामने खेळणार विराट?

विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये विराट कोहली त्याची होम टीम दिल्लीकडून खेळणार आहे. तेव्हा स्पर्धेत दिल्ली संघाचं शेड्युल पाहिलं तर 24 डिसेंबर रोजी त्यांचा सामना हा आंध्र प्रदेश संघा विरुद्ध होणार आहे. 26 डिसेंबर रोजी त्यांचा सामना हा गुजरात, 29  डिसेंबर रोजी त्यांचा सामना हा सौराष्ट्र तर 31 डिसेंबर रोजी त्यांचा सामना हा ओडिसा विरुद्ध होणार आहे. 3 जानेवारी रोजी सर्विसेज तर 6 जानेवारी रोजी रेल्वे संघाविरुद्ध सामना दिल्लीचा संघ खेळेल. 8 जानेवारी रोजी हरियाणा विरुद्ध सामना खेळवला जाईल. 

सूत्रांच्या माहितीनुसार विराट कोहली हा विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 मध्ये केवळ 3 सामने खेळेल. यात 26 डिसेंबर रोजी गुजरात,  29  डिसेंबर रोजी सौराष्ट्र तर 6 जानेवारी रोजी रेल्वे विरुद्ध सामन्यात विराट खेळू शकतो. 

FAQ : 

1. विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये खेळणार आहे का?
होय, विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये दिल्ली संघाकडून खेळणार आहे.

2. विराट कोहलीला विजय हजारे ट्रॉफी खेळण्यासाठी किती पैसे मिळतील?
विराट कोहलीला विजय हजारे ट्रॉफी खेळण्यासाठी प्रत्येक सामन्यासाठी 60000 रुपये मिळतील.

3.  विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये विराट किती सामने खेळणार आहे?
विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये 3 सामने खेळणार आहे.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Vijay Hajare Trophymarathi newsVirat KohliCricket Newsteam india

