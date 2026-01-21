मैदानावर उतरण्यापूर्वी किंग कोहली काय करतो? विराटचा ड्रेसिंग रूममधील 'तो' व्हिडिओ झाला व्हायरल

IND VS NZ : विराट कोहली (Virat Kohli) हा जगातील सर्वात महान क्रिकेटर्सपैकी एक आहे. न्यूझीलंड विरुद्ध वनडे सीरिजमध्ये भारताकडून खेळताना त्याने २०० हुन अधिक धावा केल्या. विराटच्या नावावर अनेक रेकॉर्डची नोंद सुद्धा आहे. अनेक महिला फॅन्स विराटच्या खेळासोबतच त्याच्या लुक्सवर सुद्धा भाळतात. अशातच आता सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ व्हायरल होतोय यात विराट कोहली ड्रेसिंग रूमच्या आत बसून खेळायला मैदानात जाण्यापूर्वी चेहऱ्याला क्रीम आणि शरीरावर परफ्युम मारताना दिसतोय.
सोशल मीडियावर विराट कोहलीचा व्हिडीओ तुफान व्हायरल होतोय. व्हिडीओ शेअर करणाऱ्याने दावा केलाय की विराट फलंदाजीसाठी उतरण्यापूर्वी ही तयारी करत आहे. परंतु या माहितीची पुष्टी करण्यात आलेली नाही की हा व्हिडीओ बॅटिंग पूर्वीचा आहे की नंतरचा.
व्हिडीओमध्ये पाहिलं जाऊ शकतं की, ड्रेसिंग रूममध्ये बसलेला असताना विराटने त्याच्या बॅगेतून परफ्यूम काढला. त्यानंतर तो टेबलवर ठेवली क्रीम लावतो. दरम्यान विराट कोहली काहीना काही तरी खात सुद्धा आहे. एका यूजरने एक्सवर हा व्हिडीओ पोस्ट करत लिहिले की बॅटिंगवर येण्यापूर्वी विराट कोहलीच्या तयारीचा सीन'.
Prep scene of Virat Kohli before coming to bat pic.twitter.com/oFysOaNkho
Sohel (SohelVkf) January 21, 2026
विराट कोहली हा टेस्ट आणि टी 20 क्रिकेटमधील निवृत्तीनंतर आता फक्त वनडे फॉरमॅटमध्ये खेळतोय. तीन दिवसांपूर्वी संपलेल्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे सीरिजमध्ये कोहली दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता. त्याने तीन डावांमध्ये 80 च्या सरासरीने 240 धावा केल्या, ज्यात एक शतक आणि एक अर्धशतकाचा समावेश होता.
हेही वाचा : IPL 2026 च्या शेड्युलबाबत मोठी अपडेट! 'या' दिवशी सुरु होणार स्पर्धा, 18 मैदानांवर रंगणार सामन्यांचा थरार
वनडे फलंदाजांची ताजी रँकिंग आयसीसीने जाहीर केली आहे. मात्र यंदा यात झालेली अपडेट विराटसाठी चांगली बातमी नाही. नव्या रँकिंगमध्ये विराटची नंबर 1 वनडे फलंदाज या स्थानावरून घसरण झाली असून आता भारतविरुद्व वनडे सीरिजमध्ये 352 धावा ठोकून जबरदस्त कामगिरी करणाऱ्या डॅरिल मिचेलने आयसीसी रँकिंगमध्ये नंबर 1 चं स्थान मिळवलं आहे. डॅरिल मिचेल नंबर 1 वर असून 845 च्या रेटिंगसह येथे पोहोचलायस. किंग कोहली दुसऱ्या स्थानावर घसरला, तर रोहित शर्मालाही एक स्थान गमवावे लागले आहे. यापूर्वी रोहित शर्मा नंबर 3 वर होता. मात्र आता त्याचू नंबर 4 वर घसरण झालीये. नंबर तीनवर इब्राहिम जादरानला फायदा झालाय.