'विराट, फक्त माझ्याकडे बघ' चिमुकल्या चाहतीने विराटकडे विनंती केली अन्... पहा Video

नुकतीच भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये एकदिवसीय मालिका पार पडली. या मालिकेमध्ये भारताच्या संघाने 2-1 असा विजय मिळवला, शेवटच्या मालिकेच्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला. या सामन्यामध्ये टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज विराट कोहली शून्यावर बाद झाला त्यामुळे त्याचे काही चाहते निराश होते. नेहमीप्रमाणेच, विराट कोहलीला फलंदाजी करताना पाहण्यासाठी स्टेडियमवर मोठ्या संख्येने चाहते जमले होते. आता सोशल मिडियावर एक विराट कोहलीचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे यामध्ये त्याच्या प्रतिक्रियेनंतर सोशल मिडियावर चाहते त्याचे कौतुक करत आहेत.
कोहलीने मालिकेतील पहिल्या सामन्यात शतक झळकावून आपला फॉर्म दाखवला, पण तो अंतिम सामन्यात अपयशी ठरला. फलंदाजीतील खराब कामगिरी असूनही, कोहली क्षेत्ररक्षण करत असताना चाहते त्याला प्रोत्साहन देताना दिसले. दरम्यान, विराट कोहली आणि एका लहान चाहत्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे, आणि तो कोणाच्याही चेहऱ्यावर नक्कीच हास्य आणेल. सोशल मिडीयावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये प्रेक्षक गॅलरीत बसलेली एक लहान मुलगी आपला आवडता खेळाडू, विराट कोहलीचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी धडपडत होती. ती छोटी चाहती निरागसपणे ओरडली, "विराट, माझ्याकडे बघ!"
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व्हिडिओमध्ये मागील काही काळापासून सातत्याने ती विनवण्या करत होती, बऱ्याच वेळ विराट कोहलीला आवाज दिल्यानंतर मुलीच्या गोड विनवण्यांना अखेर यश आले. विराट कोहलीने त्या लहान चाहतीला पाहताच, क्षणाचाही विलंब न लावता तिला प्रेमाने हात हलवला. आपल्या आवडत्या खेळाडूकडून असा गोड प्रतिसाद मिळाल्याने ती लहान मुलगी खूप आनंदित झाली आणि तिच्या चेहऱ्यावर एक मोठे हास्य फुलले. हा संपूर्ण व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून, चाहते विराट कोहलीच्या साध्या शैलीचे कौतुक करत आहेत.
Cute Girl: “Virat Kohli, meri taraf toh dekh lo…” Virat Kohli heard his cute little fangirl, looked at her and said “Hi.” https://t.co/1MMIxmv68x— Aarya (@Vitamin_Vk18) October 5, 2026
विराट कोहली आता न्यूझीलंडविरुद्ध निळ्या जर्सीमध्ये दिसणार आहे. 2027 च्या एकदिवसीय विश्वचषकापूर्वी निवड समिती विराट कोहलीच्या कामगिरीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असेल. त्याचबरोबर जिओहॅाटस्टारवर विराट कोहलीच्या मुलाखतीमध्ये त्याने सांगितले होते की तो भारतीय क्रिकेटसाठी त्याचा शेवटचा विश्वचषक खेळणार आहे, त्यामुळे क्रिकेट चाहते त्याला पाहण्यासाठी आता गर्दी स्टेडियममध्ये करत आहेत.