न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेपूर्वी मोठी बातमी! विराट कोहली आता 'या' स्पर्धेत एकही सामना खेळणार नाही

Virat Kohli Vijay Hazare Trophy Update: बीसीसीआयच्या सूचनांनुसार विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 मध्ये दिल्लीकडून मैदानात उतरलेला विराट कोहली आता उर्वरित गटसामन्यांत खेळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आंध्र प्रदेशविरुद्ध शानदार शतक आणि गुजरातविरुद्ध दमदार अर्धशतक झळकावून कोहलीने आपली जबाबदारी पूर्ण केली असून, मंगळवारी (6 जानेवारी 2026) बेंगळुरू येथे होणाऱ्या रेल्वेविरुद्धच्या सामन्यात तो सहभागी होणार नाही. दिल्लीचे मुख्य प्रशिक्षक सरनदीप सिंग यांनी ही माहिती अधिकृतपणे दिली. त्यांच्या मते, बीसीसीआयच्या नियमानुसार सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्ट असलेल्या खेळाडूंना किमान दोन सामने खेळणे आवश्यक असून, कोहलीने ते आधीच पूर्ण केले आहे.
कोहलीच्या विश्रांतीमागे प्रमुख कारण म्हणजे भारत-न्यूझीलंड वनडे मालिकेची तयारी. सलग दोन सामन्यांत मोठी कामगिरी केल्यानंतर आता त्याला आंतरराष्ट्रीय मालिकेसाठी अॅक्टिव्ह ठेवण्यावर भर दिला जात आहे. त्यामुळेच शेवटच्या गटसामन्यातून त्याला विश्रांती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या सामन्यात ऋषभ पंत दिल्लीकडून खेळण्याची शक्यता आहे, मात्र विराट कोहली नसणार. याचे कारण दोघांची वेगळी भूमिका आणि कामाचा ताण आहे. पंत दीर्घ काळानंतर सातत्याने सामने खेळत असून त्याला अधिक मॅच प्रॅक्टिसची गरज आहे, तर कोहली आधीच उत्कृष्ट लयीत असल्याने त्याला विश्रांती देणे योग्य मानले गेले आहे.
कोहली नसला तरी दिल्लीचा संघ आत्मविश्वासात आहे. सलग दोन विजयांमुळे गट D मधून बाद फेरीत पोहोचण्याच्या संधी मजबूत झाल्या आहेत.
रेल्वेविरुद्धचा सामना जिंकल्यास दिल्ली थेट नॉकआउट्समध्ये प्रवेश करू शकते. मात्र पराभव झाल्यास नेट रनरेट आणि इतर संघांच्या निकालांवर अवलंबून राहावे लागेल.
विजय हजारे ट्रॉफीतील ही कामगिरी विराट कोहलीसाठी फक्त देशांतर्गत स्पर्धेपुरती मर्यादित नाही. हीच लय आणि फिटनेस पुढे भारत विरुद्ध न्यूझीलंड वनडे मालिकेत महत्त्वाची ठरणार आहे. या मालिकेनंतर थेट 2027 वर्ल्ड कपकडे वाटचाल सुरू होणार असून, देशांतर्गत क्रिकेटमधील हे यश कोहलीच्या त्या दीर्घ प्रवासाचा मजबूत पाया मानला जात आहे.