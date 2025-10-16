English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'हार मानायचं ठरवता तेव्हात तुम्ही...', निवृत्ती की विश्वचषकाची तयारी? ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर पोहोचताच विराट कोहलीच्या पोस्टने खळबळ

  Virat Kohli X Post Viral IND vs AUS ODI Series: 16 ऑक्टोबर रोजी विराट कोहलीने X वर एक पोस्ट पोस्ट केली ज्याचे चाहते वेगवेगळे अर्थ लावत आहेत. ही पोस्ट व्हायरल होत आहे. या पोस्टमुळे 2027 च्या विश्वचषकानंतर त्याच्या भविष्याबद्दल आणि क्रिकेटमधून निवृत्तीबद्दल अटकळ निर्माण झाली आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 16, 2025, 12:41 PM IST
'हार मानायचं ठरवता तेव्हात तुम्ही...’, निवृत्ती की विश्वचषकाची तयारी? ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर पोहोचताच विराट कोहलीच्या पोस्टने खळबळ
Virat Kohli X Post Hint Retirement After IND vs AUS Series World Cup 2027 Future Goes Viral

Virat Kohli X Post Hint Retirement: विराट कोहलीने 16 ऑक्टोबर रोजी X (माजी ट्विटर) वर एक अशी पोस्ट शेअर केली, ज्यानंतर फॅन्समध्ये खळबळ उडाली आहे. त्या एका वाक्यावरून चाहते वेगवेगळे अर्थ काढत आहेत की, काहींना वाटतं कोहली निवृत्तीच्या तयारीत आहे, तर काही म्हणतात हा 2027 वर्ल्ड कपसाठीचा सिग्नल आहे.

काय लिहलं विराटने? 

ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यापूर्वी कोहलीने X वर लिहिलं की, “जेव्हा तुम्ही हार मानता तेव्हाच तुम्ही खऱ्या अर्थानं अपयशी ठरता...” हे पोस्ट काही मिनिटांत व्हायरल झालं आणि लगेचच चाहत्यांमध्ये चर्चेला उधाण आलं. कुणी म्हणालं “रिटायरमेंटचा हिंट आहे”, तर कोहलीचे चाहते म्हणाले “किंग अजून संपलेला नाही, तो 2027 वर्ल्ड कपसाठी सज्ज आहे.”

हे ही वाचा: Shardul Thakur Birthday: एका बिझनेसमॅनच्या मुलीशी मैत्री, नंतर प्रेम अन् लग्न, शार्दुल ठाकूरची प्रेमकहाणी आहे एकदम फिल्मी!

 

टीम इंडियासह ऑस्ट्रेलियासाठी रवाना 

कोहली 15 ऑक्टोबरला टीम इंडियासह ऑस्ट्रेलियासाठी रवाना झाला. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेचा पहिला सामना 19 ऑक्टोबरला पर्थमध्ये होणार आहे.

 

टी20 फॉरमॅटमधून निवृत्त 

विराट कोहलीच्या करिअरकडे पाहिलं तर तो आधीच टी20 फॉरमॅटमधून निवृत्त झाला आहे. मागील वर्षी बार्बाडोसमध्ये वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर त्याने टी20 मधून रिटायरमेंट जाहीर केली होती. त्यानंतर 10 मे रोजी त्याने कसोटी क्रिकेटलाही अलविदा केला. मात्र, तो अजूनही वनडे फॉरमॅटमध्ये टीम इंडियासाठी उपलब्ध आहे.

हे ही वाचा: Pawan Kumar Birthday: संघर्षातून चमकलेला भारताचा 'मॅट हिरो', गीता फोगटचा जीवनसाथी आज साजरा करतो वाढदिवस!

 

या वर्षी कोहली केवळ चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये खेळताना दिसला होता आणि आता पुन्हा एकदा तो 19 ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या ऑस्ट्रेलिया मालिकेत मैदानात उतरणार आहे. या मालिकेत रोहित शर्मा देखील टीममध्ये परतला आहे, आणि दोघेही नवीन कर्णधार शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली खेळतील.

भारताची ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठीची वनडे टीम

शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर) आणि यशस्वी जायसवाल.

हे ही वाचा: Video: ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंनी भारताच्या 'नो हँडशेक' भूमिकेची उडवली खिल्ली, IND vs AUS पूर्वी ऑस्ट्रेलियाचा 'माइंड गेम' सुरू!

 

भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे मालिकेचं वेळापत्रक

 19 ऑक्टोबर – पहिला वनडे, पर्थ
 23 ऑक्टोबर – दुसरा वनडे, अ‍ॅडलेड
 25 ऑक्टोबर – तिसरा वनडे, सिडनी

