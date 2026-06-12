'आयुष्याचा आनंद घेण्यासाठी तू मोकळा' केन विल्यमसनच्या निवृत्तीने विराटही भावूक

Virat Kohli's reaction to Kane Williamson's retirement : न्यूझीलंडचा स्टार फलंदाज केन विल्यमसन याने आज क्रिकेटला अलविदा केला आहे. नुकत्याच झालेल्या इंग्लंडविरुद्ध कसोटी सामन्यात तो खेळताना दिसला, आज त्याने सोशल मिडियावर माहिती दिली आणि क्रिकेटमधून निवृती घेतली आहे. केन विल्यमसन याने 15 वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्या शानदार कारकिर्दीनंतर क्रिकेटमधून निवृती घेण्याचे त्याने ठरवले होते. सर्वांनाच ठावूक आहे की केन विल्यमसन आणि विराट कोहली हे फार जुने आणि पक्के मित्र आहेत.
केन विल्यमसन आणि विराट कोहलीचे अनेक व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मिडियावर व्हायरल होत असतात. केन विल्यमसन याने घेतलेल्या निवृतीनंतर आता भारतीय दिग्गज विराट कोहलीने त्याच्यासाठी खास संदेश लिहीला आाहे. केन विल्यमसन याने क्रिकेटला अलविदा केल्यानंतर आता विराट कोहलीने सोशल मिडियावर पोस्ट शेअर केली आहे यामध्ये त्याने लिहीले आहे की, प्रतिस्पर्ध्यापासून मित्रापर्यंत मागील अनेक वर्ष, तुझ्याविरुद्ध खेळणे आणि तुझी फलंदाजी पाहणे हा एक चांगला अनुभव होता. पण त्याहूनही अधिक, मी आपल्या मैत्रीला आणि खेळाबद्दलच्या आपल्या समान दृष्टिकोनाला विशेष महत्त्व दिले आहे.
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आपण भेटून बोललेल्या प्रत्येक क्षण नेहमीच माझ्या आठवणीत ठेवीन. तुला नेहमीच शुभेच्छा, तू तुझं काम केलं आहेस. आता तू आयुष्याचा आनंद घ्यायला पात्र आहेस. महान मित्रा, आयुष्य तर आताच सुरू झालं आहे." अशी भावूक पोस्ट विराटने केन विल्यमसनसाठी लिहीली आहे.
From an opponent to a friend over the years. It’s been a pleasure watching you bat and compete against you over so many years but more than that I value our friendship and shared perspectives on the game and beyond. I continue to cherish every time we speak or meet. Wishing you…— Virat Kohli (@imVkohli) June 12, 2026
न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डाने त्यांच्या अधिकृत सोशल मिडियावर केन विल्यमसनच्या निवृतीबद्दल जाहीर केले आहे. त्यांनी त्याच्या सोशल मिडियावर लिहीले आहे की, मी यावर खूप विचार केला आहे आणि मागील काही दिवसांपासून मला वाटत आहे की हीच योग्य वेळ आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळण्याची माझी नेहमीच तीव्र इच्छा आणि आवड होती, आणि न्यूझीलंडसाठी प्रत्येक सामन्यात माझे सर्वस्व दिल्याचा मला अभिमान आहे.