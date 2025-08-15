धोनीच्या 'त्या' निर्णयामुळे सेहवागच्या हातून अघटित घडलं असतं; सचिनने केली होती मध्यस्थी; 17 वर्षांनी झाला खुलासा

भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी क्रिकेट विरेंद्र सेहवागला स्फोटक आघाडीच्या फलंदाजांमध्ये गणलं जातं. आपल्या आक्रमक खेळीने त्याने खेळाची परिभाषाच बदलली होती. एकीकडे एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये सुरुवातीला बचावात्मक खेळी केली जात असताना, विरेंद्र सेहवागने पहिल्याच चेंडूपासून गोलंदाजांवर तुटून पडण्याची नवी परंपरा सुरु केली होती. विरेंद्र सेहवागने आपल्या कारकिर्दीत अनेक रेकॉर्ड्स मोडले. भारताच्या अनेक आयसीसी स्पर्धांमध्ये त्याने मोलाची कामगिरी निभावली.
दरम्यान नुकतंच त्याने आपण 2007/8 मध्ये करिअरच्या अशा टप्प्यावर पोहोचलो होतो जेव्हा मनात निवृत्तीचा विचार आला होता असा खुलासा केला आहे. सचिन तेंडुलकरने दिलेल्या सल्ल्यामुळे त्याने हा निर्णय मागे घेतला होता. पद्मजीत सेहरावतच्या पॉडकास्टला हजेरी लावल्यानंतर सेहवागने हे खुलासे केले. यावेळी त्याने ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंकेत भारताच्या तिरंगी मालिकेदरम्यान मनातील भावनिक उलाढालींची आठवण सांगितली.
मालिकेतील पहिल्या तीन सामन्यांनंतर तत्कालीन कर्णधार एमएस धोनीने संघातून वगळल्यानंतर निर्माण झालेल्या निराशेची आठवण सेहवागने केली. "2007-08 च्या ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेत मी पहिले तीन सामने खेळलो आणि नंतर धोनीने मला संघातून वगळले. त्यानंतर काही काळ माझी निवड झाली नाही. नंतर मला वाटलं की जर मी प्लेइंग इलेव्हनचा भाग होऊ शकत नाही, तर एकदिवसीय क्रिकेट खेळण्यात काही अर्थ नाही," असं सेहवागने कबूल केलं.
मनातील निराशा कायम ठेवत सेहवागने संघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र याआधी त्याने ज्याचा सर्वाधिक आदर करतो त्या सचिन तेंडुलकरकडून सल्ला घेण्याचं ठरवलं. "मी तेंडुलकरकडे गेलो आणि सांगितलं की 'मी एकदिवसीय क्रिकेटमधून निवृत्त होण्याचा विचार करत आहे'. तो म्हणाला, 'नको. मीदेखील 1999-2000 मध्ये अशाच एका टप्प्यातून गेलो होतो, जिथे मला वाटलं की मी क्रिकेट सोडावं. पण ती वेळ आली आणि गेली. तुम्ही एका कठीण परिस्थितीतून जात असता, पण ती निघून जाते. भावनिक होऊन कोणताही निर्णय घेऊ नकोस. स्वतःला थोडा वेळ आणि 1-2 मालिका दे आणि नंतर निर्णय घे," अशी आठवण सेहवागने सांगितली.
तेंडुलकरच्या सल्लयामुळए सेहवागच्या करिअरला नवी कलाटणी मिळाली. सेहवाग भारतीय संघात परतला, त्यानंतरच्या मालिकेत सामना जिंकणारी कामगिरी केली आणि अखेर भारताच्या 2011 च्या विश्वचषक विजयात त्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली. आपल्या एकदिवसीय कारकिर्दीत, सेहवागने 251 सामने खेळले आणि 35.05 च्या सरासरीने आणि 104.33 च्या स्ट्राईक रेटने 8273 धावा केल्या. ज्यामध्ये 15 शतकं आणि 38 अर्धशतकं आहेत.
सेहवागने यावेळी त्याचा मुलगा आर्यवीरबद्दलही सांगितलं, ज्याने क्रिकेटमध्ये आशादायक कामगिरी केली आहे आणि डिसेंबर 2023 मध्ये दिल्लीच्या अंडर-16 विजय मर्चंट ट्रॉफी संघात त्याची निवड झाली. एका प्रसिद्ध वडिलांचा मुलगा असल्याने होणाऱ्या अपरिहार्य तुलना मान्य करत, सेहवागने त्याच्या मुलाला दबावाला बळी पडू नका असा सल्ला दिला आहे.
“तो दबाव नेहमीच तुमच्यावर असेल, पण तुम्ही तो दबाव घेऊ नये. दबाव ही अशी गोष्ट आहे जी तुम्ही देता, घेत नाही... आशा आहे की तो भारतासाठी किंवा रणजी ट्रॉफीसाठी खेळेल,” असी अपेक्षा त्याने व्यक्त केली आहे.