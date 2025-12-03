'आपलं नेहमीचं काम समजून...', वीरेंद्र सेहवाग विराट कोहलीबद्दल स्पष्टच बोलला, 'त्याने त्याची फलंदाजी...'

Virender Sehwag on Virat Kohli Century: ऑस्ट्रेलियाविरोधातील मालिकेत अपयशी ठरलेला भारताचा स्टार फलंदाज विराट कोहलीने जबरदस्त पुनरागमन केलं आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरोधातील एकदिवसीय मालिकेत त्याने सलग दोन शतकं ठोकत आपण अद्यापही तितकेच फीट आहोत हे दाखवून दिलं आहे. रांची येथे झालेल्या मालिकेच्या पहिल्या सामन्यात 135 धावा करणाऱ्या 37 वर्षीय फलंदाजाने फक्त 90 चेंडूत दुसरं शतक ठोकलं. हे त्याचं एकदिवसीय क्रिकेट कारकिर्दीतील 53 वे शतक ठरलं, जो मोठा रेकॉर्ड आहे. तसंच 84 वं आंतरराष्ट्रीय शतक आहे. यासह तो महान खेळाडू सचिन तेंडुलकरच्या रेकॉर्डच्या जवळ पोहोचू लागला आहे.
विराट कोहलीच्या शतकानंतर वीरेंद्र सेहवागने सोशल मीडियावर पोस्ट केली आहे. "आम्ही फक्त शतकं मोजत राहायचो आणि हा फक्त नेहमीचं काम समजून करुन टाकतो," अशा शब्दांत त्याने कौतुक केलं आहे. तसंच विराट कोहली आहे तर शक्य आहे असंही म्हटलं आहे.
"विराट कोहलीचं शतकाचं व्यसनच वेगळं आहे. आम्ही लोक शतक मोजत राहायचो आणि तो नेहमीचं काम समजून करुन टाकतो. किंगची सलग दोन शतकं. 53 वं एकदिवसीय शतक. विराट आहे तर शक्य आहे. ऋतुराज गायकवाडकडूनही जबरदस्त शतक. त्याने फलंदाजी अत्यंत सहज असल्याचं दाखवलं," असं सेहवागने पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.
2013 मध्ये तेंडुलकरने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आणि शतकांच्या (51कसोटी, 49 एकदिवसीय) शतकांसह कारकिर्द संपवली. दरम्यान एकदिवसीय क्रिकेटच्या इतिहासात विराट कोहलीने 11 व्यांदा सलग दोन शतकं ठोकण्याचा विक्रम केला आहे.
कोहली आयसीसी एकदिवसीय फलंदाजी क्रमवारीत पुन्हा अव्वल स्थान मिळवण्याच्या जवळ पोहोचला आहे. रोहित शर्मापेक्षा फक्त 32 गुणांनी तो मागे आहे. गेल्या दशकाच्या अखेरीस कोहली तीन वर्षांहून अधिक काळ नंबर 1 क्रमांकाचा फलंदाज होता, परंतु एप्रिल 2021 मध्ये पाकिस्तानच्या बाबर आझमने त्याची जागा घेतली आणि त्यानंतर तो अद्यापही अव्वल स्थानावर राहिलेला नाही.