'हे योग्य नाही,' अर्जुन तेंडुलकरबद्दल सेहवाग पहिल्यांदाच स्पष्ट बोलला, 'तो स्वत:च आपलं नाव...माझा मुलगा तर...'

भारताच्या अनेक दिग्गज खेळाडूंची मुलं आता क्रिकेटच्या मैदानात उतरली असून वडिलांचा वारसा पुढे नेताना दिसत आहेत. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन जवळपास एक दशकापासून क्रिकेट खेळत आहे. राहुल द्रविडचा मुलगा अन्वय आणि वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीर आता भारताच्या अंडर 19 संघात सहकारी आहेत. दोघांच्या खेळाची तुलना अपरिहार्यपणे त्यांच्या दिग्गज वडिलांशी केली जाते, ज्यामुळे त्यांच्यावरील दबाव अनेकदा वाढतो. वीरेंद्र सेहवागने वडील आणि मुलांच्या होणाऱ्या या तुलनेवर भाष्य केलं आहे. मुलांची तुलना त्यांच्या वडिलांच्या क्रिकेटमधील कामगिरीशी केली जाऊ नये असं मत त्याने मांडलं आहे.
"तुलना होणारच. आम्ही क्रिकेट खेळलो आणि त्यात खूप चांगली कामगिरी केली, आणि आता आमची मुलं क्रिकेट खेळत आहेत, त्यामुळे ते तुलना करतील," असे सेहवाग म्हणाला. "पण वडिलांशी तुलना करणे योग्य नाही. तुम्ही त्यांची तुलना इतर खेळाडूंशी करू शकता, पण तुम्ही त्यांची तुलना त्यांच्या वडिलांशी का करत आहात? हे योग्य नाही," असे सेहवागने म्हटले आहे.
"जेव्हा मीडिया किंवा लोक तुलना करतील, तेव्हा त्यांनाही वाईट वाटेल. तो (आर्यवीर) 18 वर्षांचा आहे. मी स्वतःसाठी आणि माझ्या संघासाठी खूप काही केले आहे, आणि त्याने तर नुकतीच सुरुवात केली आहे. त्यामुळे मला वाटते की हे योग्य नाही," असे तो पुढे म्हणाला. सेहवागने असेही म्हटले की, केवळ सचिन तेंडुलकरचा मुलगा असल्यामुळे अर्जुन तेंडुलकरची अनेकदा विनाकारण छाननी केली जाते.
"लोक अर्जुन तेंडुलकरची तुलना त्याचे वडील सचिन तेंडुलकरशी करत आहेत. हे योग्य नाही. तो एक वेगवान गोलंदाजी करणारा अष्टपैलू खेळाडू आहे, ज्याने रणजी ट्रॉफीमध्ये चांगली कामगिरी केली, शतक झळकावले आणि पाच बळी घेतले. पण लोक त्याची तुलना सचिनशी का करत आहेत हे मला कळत नाही. तो स्वतःचे नाव कमवेल आणि त्याला जसे खेळायचे आहे तसा खेळेल. तो आपल्या वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवणार नाही," असे सेहवागने स्पष्ट केले.
"आधी त्यांना खेळू द्या. त्यांना काहीतरी करून दाखवू द्या आणि मग तुम्ही इतरांशी तुलना करायला सुरुवात करा," असेही तो पुढे म्हणाला.
आर्यवीरने नुकतेच ऑस्ट्रेलियाच्या अंडर 19 संघाविरोधात एकदिवसीय मालिकेत खेळताना तीन सामन्यांमध्ये 109 धावा करून प्रभावी कामगिरी केली. त्याने सर्व सामन्यांमध्ये आपल्या संघाला धडाकेबाज सुरुवात करून दिली आणि भारताने ही मालिका 3-0 ने जिंकली.