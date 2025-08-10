English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
वीरेंद्र सेहवाग जगातील 'या' दोन गोलंदाजांना घाबरायचा! कपिल शर्मा शोमध्ये स्वतः केला खुलासा

Virender Sehwag Big Statement:  क्रिकेट कारकिर्दीत वीरेंद्र सेहवागला दोन गोलंदाज त्याला फलंदाजी करताना अस्वस्थ करायचे. कोण आहेत ते दोघे याबद्दल त्याने स्वतः कपिल शर्मा शोमध्ये खुलासा केला आहे.       

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 10, 2025, 08:12 AM IST
Which two bowlers in the world was Virender Sehwag scared of?:  भारतीय क्रिकेटमधील सर्वात विस्फोटक सलामी फलंदाजांपैकी एक असलेल्या वीरेंद्र सेहवागच्या चौकार-षटकारांच्या फटाक्यांनी जगभरातील प्रेक्षकांना भुरळ घातली. वेगवान गोलंदाज असो वा फिरकी, सेहवाग नेहमीच निर्धास्तपणे खेळला. शोएब अख्तर, ब्रेट ली यांसारख्या त्या काळातील धडाडीच्या वेगवान गोलंदाजांवरही त्याने जोरदार धावा केल्या. तरीही चाहत्यांच्या मनात कायम एक प्रश्न राहायचा की  करिअरदरम्यान कधी असा गोलंदाज भेटला का ज्याच्यासमोर सेहवागला बॅटिंग करताना खरोखरच भीती वाटली? याच प्रश्नाचे उत्तर सेहवागने स्वतः कपिल शर्मा शोमध्ये दिले.

काय म्हणाला सेहवाग?

शोदरम्यान अर्चना पूरण सिंगने विचारले की, “वीरू, तुला कोणत्या गोलंदाजासमोर उभं राहायला भीती वाटायची?” त्यावर सेहवागने क्षणाचाही विलंब न करता पहिलं नाव घेतलं मुथैया मुरलीधरनचं. तो म्हणाला, “सगळ्यात जास्त भीती मला मुरलीधरनची वाटायची. त्याची बॉलिंग समजणं माझ्यासाठी फार अवघड होतं. कोणता बॉल वळणार, कोणती सरळ जाईल काहीच कळायचं नाही.”

अजून कोणाला घाबरायचा वीरू? 

यानंतर सेहवागने दुसरं नाव घेतलं शोएब अख्तरचं. “शोएबचा काही भरोसा नव्हता कोणता बॉल थेट चेहऱ्यावर येईल, कोणता पायावर, सांगता यायचं नाही,” असं तो हसत हसत म्हणाला.

सेहवागचा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रवास कसा होता?

सेहवागने भारतासाठी 104 कसोटी, 251 एकदिवसीय आणि 19 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले. कसोटीत 180 डावांत 49.34 च्या सरासरीने 8,586 धावा, वनडेत 245 डावांत 35.06 च्या सरासरीने 8,273 धावा, तर टी-20 मध्ये 18 डावांत 394 धावा त्याच्या नावावर आहेत.

 हे ही वाचा: Virender Sehwag Love Story: प्रेमासाठी वीरूची मोठी लढाई, नात्यातील आरतीसोबत रचली लग्नाची कहाणी

गोलंदाजीमध्येही त्याचा हातखंडा दिसला. कसोटीत 40, तर वनडेत 96 बळी त्याने घेतले. फलंदाजीतल्या दमदार कामगिरीबरोबरच गोलंदाजीतही त्याने योगदान दिलं, पण चाहत्यांच्या मनात त्याची खरी ओळख राहिली ती चौकार-षटकारांचा पाऊस पाडणारा "वीरू" म्हणून.

FAQ

प्र. 1: सेहवागने भारतासाठी कोणते फॉरमॅट खेळले?
उ: त्याने भारतासाठी कसोटी, एकदिवसीय (ODI) आणि टी-20 या तिन्ही फॉरमॅटमध्ये क्रिकेट खेळले.

प्र. 3: कसोटीत त्याची सर्वोच्च खेळी कोणती आहे?
उ: 2004 मध्ये मल्टान (पाकिस्तान) येथे त्याने 309 धावांची तिहेरी शतक खेळी केली, जी त्याची कसोटीतली सर्वोच्च धावसंख्या आहे..

प्र. 4: सेहवागची खेळण्याची खास शैली कोणती होती?
उ: तो पहिल्याच चेंडूपासून आक्रमक फलंदाजी करायचा आणि पहिल्या चेंडूवरही चौकार-षटकार मारायला मागेपुढे पाहायचा नाही.

