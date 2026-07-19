/झी आणि फिफाचं भारतीय फुटबॉलसाठी एक दूरदृष्टी! झीच्या सीईओ यांनी मानले प्रेक्षकांचे आभार

फुटबॅाल विश्वचषकाचा आता शेवटचा सामना झाल्यानंतर स्पर्धा संपणार आहे, पण त्याआधी मागील काही दिवसांमध्ये या स्पर्धेने क्रिडा प्रेमींचे भरपूर मनोरंजन केले. जगातील सर्वात मोठ्या खेळाच्या उत्सवाच्या (फुटबॅाल विश्वचषक) अंतिम सामन्यासाठी आपण सर्व सज्ज होत असताना, भारतातील चाहत्यांपर्यंत फुटबॉलची आवड आणि उत्साह पोहचवण्यासाठी एक अमूल्य भागीदार राहिल्याबद्दल मी तुमचे आभार मानू इच्छितो असे झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेस लिमिटेड मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनीत गोयंका यांनी आभार मानले आहेत. त्यांनी प्रेक्षकांचे देखील आभार मानले आहेत.
प्रेक्षकांचे आभार मानताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनीत गोयंका म्हणाले की, हा खरोखरच एक सुंदर प्रवास राहिला आहे, जो या खेळाच्या सौंदर्याचे दर्शन घडवतो. आपण मिळून भारताच्या कानाकोपऱ्यात फुटबॉल पोहचवण्याच्या, कोट्यवधी चाहत्यांना प्रेरित करण्याच्या आणि खेळाच्या भरभराटीसाठी नवीन संधी निर्माण करण्याच्या सामायिक मोहिमेवर निघालो आहोत. आमची ही धोरणात्मक भागीदारी भारतातील फुटबॉल इकोसिस्टम अधिक मजबूत करण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेतील एक महत्त्वाचा मैलाचा दगड आहे असे ते म्हणाले.
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आपण एकत्रितपणे भारताच्या क्रीडा संस्कृतीमध्ये फुटबॉलला एक अविभाज्य भाग बनवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. चाहत्यांसाठी खेळाबद्दल अधिक प्रेम निर्माण करणे आणि त्यांना अर्थपूर्ण अनुभव देणे, या आमच्या दृष्टीकोनावर आम्ही ठाम आहोत. आपण एकत्रितपणे भारताच्या क्रीडा संस्कृतीमध्ये फुटबॉलला एक अविभाज्य भाग बनवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. चाहत्यांसाठी खेळाबद्दल अधिक प्रेम निर्माण करणे आणि त्यांना अर्थपूर्ण अनुभव देणे, या आमच्या दृष्टीकोनावर आम्ही ठाम आहोत. संपूर्ण ‘झी’ (Z) कुटुंबाच्या वतीने, मी फिफाचे (FIFA) अध्यक्ष जियानी इन्फँटिनो आणि संपूर्ण फिफा कुटुंबाचे त्यांच्या विश्वासाबद्दल आणि सहकार्याबद्दल मनापासून आभार मानतो असे ते म्हणाले.
भारतीय फुटबॅालबद्दल बोलताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनीत गोयंका म्हणाले की, भारतातील फुटबॉलचा प्रवास आता कुठे सुरू झाला आहे. फुटबॉल प्रेमींच्या पुढच्या पिढीला प्रेरित करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत आणि एक दिवस असा येईल, जेव्हा भारत फिफा विश्वचषकाच्या मंचावर अभिमानाने आपले स्थान मिळवेल, तो क्षण साजरा करण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत, असे त्यांनी सांगितले.