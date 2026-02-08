English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  स्पोर्ट्स
  • स्पोर्ट्स
W, W, W… खेळाडूचा कहर! हॅट्रिकसह टी20 वर्ल्ड कपमध्ये सामना पूर्णपणे फिरवला!

W, W, W romario shepherd hattrick: २०२६ च्या टी२० विश्वचषकाची सुरुवात ७ फेब्रुवारीला झाली. पहिल्याच दिवशी वेस्ट इंडिजचा वेगवान गोलंदाज रोमारियोने हॅटट्रिक घेतली आणि त्याच्या संघाला स्कॉटलंडवर दणदणीत विजय मिळवून दिला.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 8, 2026, 09:54 AM IST
टी-२० विश्वचषक २०२६ची सुरुवातच थरारक झाली. पहिल्याच दिवशी वेस्टइंडीजच्या वेगवान गोलंदाज रोमारियो शेफर्डने अशी कामगिरी केली की संपूर्ण सामना एका ओव्हरमध्ये फिरून गेला. कोलकात्याच्या ईडन गार्डन्सवर झालेल्या गट-क सामन्यात वेस्टइंडीजने स्कॉटलंडवर ३५ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. या सामन्याचा खरा नायक ठरला रोमारियो शेफर्ड. १७व्या षटकात त्याने सलग तीन चेंडूंवर मॅथ्यू क्रॉस, मायकेल लिस्क आणि ऑलिव्हर डेव्हिडसन यांना बाद करत हॅट्रिक साकारली. एवढ्यावरच न थांबता, त्याच षटकात त्याने सफयान शरीफलाही तंबूत धाडत चौथा बळी मिळवला. या एका षटकाने स्कॉटलंडचा डाव अक्षरशः कोलमडून पडला. टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासातील ही दहावी हॅट्रिक ठरली. शेफर्ड अशी कामगिरी करणारा नववा गोलंदाज ठरला आहे. विशेष म्हणजे या स्पर्धेत दोन हॅट्रिक घेण्याचा पराक्रम फक्त ऑस्ट्रेलियाच्या पॅट कमिन्सने केला आहे.

टी-२० विश्वचषकातील पहिली हॅट्रिक ऑस्ट्रेलियाच्या दिग्गज ब्रेट लीने २००७ मध्ये बांगलादेशविरुद्ध घेतली होती. त्या सामन्यात त्याने शाकिब अल हसन, मशरफे मुर्तजा आणि आलोक कपाली यांना सलग चेंडूंवर बाद करून इतिहास घडवला होता.

टी-२० विश्वचषकातील हॅट्रिकची यादी

ब्रेट ली विरुद्ध बांगलादेश, केपटाउन (2007)

कर्टिस कॅम्पफर विरुद्ध नेदरलँड्स, अबू धाबी (2021)

वानिंदू हसरंगा विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, शारजाह (2021)

कगिसो रबाडा विरुद्ध इंग्लंड, शारजाह (2021)

कार्तिक मेयप्पन विरुद्ध श्रीलंका, जिलॉंग (2022)

जोश लिटल विरुद्ध न्यूझीलंड, अ‍ॅडलेड (2022)

पॅट कमिन्स विरुद्ध बांगलादेश, नॉर्थ साउंड (2024)

पॅट कमिन्स विरुद्ध अफगाणिस्तान, अर्नोस व्हेल (2024)

क्रिस जॉर्डन विरुद्ध अमेरिका, ब्रिजटाउन (2024)

रोमारियो शेफर्ड विरुद्ध स्कॉटलंड, कोलकाता (2026)

शेफर्डसाठी ही टी-२० आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील दुसरी हॅट्रिक ठरली. पूर्ण सदस्य देशांकडून खेळणाऱ्या संघांमध्ये दोन हॅट्रिक घेणारा तो चौथा गोलंदाज बनला आहे. याआधी लसिथ मलिंगा, टिम साउदी आणि पॅट कमिन्स यांनी हा पराक्रम केला होता.

 

टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये दोन हॅट्रिक घेणारे गोलंदाज 

लसिथ मलिंगा (श्रीलंका)

टिम साउदी (न्यूझीलंड)

पॅट कमिन्स (ऑस्ट्रेलिया)

रोमारियो शेफर्ड (वेस्टइंडीज)

इतक्यावरच शेफर्ड थांबला नाही. त्याने या सामन्यात पाच विकेट्स घेत वेस्टइंडीजसाठी टी-२० विश्वचषकात हा पराक्रम करणारा दुसरा गोलंदाज होण्याचा मान मिळवला. याआधी फक्त अकील हुसैनने ही कामगिरी केली होती.

टी-२० विश्वचषक सामन्यात वेस्टइंडीजकडून ५ विकेट्स

5/11 – अकील हुसैन विरुद्ध युगांडा, प्रोव्हिडन्स (2024)

5/20 – रोमारियो शेफर्ड विरुद्ध स्कॉटलंड, कोलकाता (2026)

या दमदार गोलंदाजीमुळे वेस्टइंडीजने आपला विश्वचषक प्रवास विजयाने सुरू केला असून, स्पर्धेच्या सुरुवातीलाच रोमांच शिगेला पोहोचला आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

