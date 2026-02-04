English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • W, W, W, W, W... 1 षटक, 1 धाव आणि 5 विकेट्स! या खेळाडूने इतिहास रचला, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये मोठा विक्रम

W, W, W, W, W... 1 षटक, 1 धाव आणि 5 विकेट्स! 'या' खेळाडूने इतिहास रचला, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये मोठा विक्रम

Five Wickets in 1 Over: एका खेळाडूच्या नावावर टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 1 षटकात 1 धाव देऊन 5 बळी घेण्याचा विक्रम आहे. अगदी नामांकित खेळाडूंनाही हा पराक्रम साध्य करण्यात अपयश आले आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 4, 2026, 08:02 AM IST
Gede Priandana Took Five Wickets in One Over: टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आजवर अनेक विक्रम झाले, पण इंडोनेशियाच्या गेडे प्रियनदाना याने जे करून दाखवले, ते आजपर्यंत कुणालाही जमले नव्हते. अवघ्या एका ओव्हरमध्ये फक्त 1 धाव देत 5 विकेट्स घेण्याचा ऐतिहासिक पराक्रम प्रियनदानाने केला आणि थेट रेकॉर्ड बुकमध्ये आपले नाव कोरले. 28 वर्षीय गेडे प्रियनदाना हा पार्ट-टाइम वेगवान गोलंदाज आहे. बाली येथे कंबोडियाविरुद्ध खेळल्या गेलेल्या टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात त्याने हा चमत्कार घडवला. टी20 इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये एका ओव्हरमध्ये 5 विकेट घेणारा तो पहिला गोलंदाज ठरला. विशेष म्हणजे, पुरुष किंवा महिला  कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रकारात याआधी असा विक्रम कोणीही केला नव्हता.

याआधी एका ओव्हरमध्ये 4 विकेट घेण्याची उदाहरणे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये दिसली आहेत, मात्र पाचव्या विकेटपर्यंत पोहोचणे कुणालाच शक्य झाले नव्हते ते काम प्रियनदानाने करून दाखवले.

एका ओव्हरमध्ये सामना फिरवला

या सामन्यात इंडोनेशियाने प्रथम फलंदाजी करत 5 विकेट गमावून 167 धावा केल्या. संघाचा कणा ठरलेला सलामीवीर व यष्टीरक्षक धर्मा केसुमा याने नाबाद 110 धावा करत शानदार खेळी साकारली.

लक्ष्याचा पाठलाग करताना कंबोडियाने 15 षटकांत 5 बाद 106 धावा केल्या होत्या आणि सामना चुरशीचा वाटत होता. मात्र 16व्या षटकासाठी कर्णधाराने चेंडू गेडे प्रियनदानाकडे सोपवला आणि इथूनच सामन्याचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलला.

प्रियनदानाने पहिल्याच तीन चेंडूंवर शाह अबरार हुसेन, निर्मलजीत सिंग आणि चानथोयून रथानक यांना बाद करत हॅट्ट्रिक पूर्ण केली. पुढील एक चेंडू निर्धाव गेला, त्यानंतर मोंगदारा सोक आणि पेल वेन्नक यांनाही तंबूत धाडले.

या एकाच ओव्हरमध्ये कंबोडियाचा संपूर्ण डाव कोसळला आणि संघ फक्त 1 धाव जोडून 107 धावांवर ऑलआउट झाला. या जादुई षटकात एकमेव धाव वाइडमुळे मिळाली, हे विशेष!

4 किंवा त्यापेक्षा अधिक विकेट घेणारे गोलंदाज

टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एका ओव्हरमध्ये 4 किंवा त्यापेक्षा अधिक विकेट घेणारे गोलंदाज

  • गेडे प्रियनदाना (इंडोनेशिया) – कंबोडियाविरुद्ध, 2025 (5 विकेट)
  • लसिथ मलिंगा (श्रीलंका) – न्यूझीलंडविरुद्ध, 2019 (4 विकेट)
  • राशिद खान (अफगाणिस्तान) – आयर्लंडविरुद्ध, 2019 (4 विकेट)
  • कर्टिस कॅम्पर (आयर्लंड) – नेदरलँड्सविरुद्ध, 2022 (4 विकेट)
  • जेसन होल्डर (वेस्ट इंडिज) – इंग्लंडविरुद्ध, 2022 (4 विकेट)
