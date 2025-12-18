W W W W W! 'या' खेळाडूचा ऑस्ट्रेलियावर कहर; 1825 दिवसांनी घडवला ऐतिहासिक पराक्रम

Jofra Archer five wicket haul against Australia: इंग्लंडचा वेगवान गोलंदाज पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. हा गोलंदाज आहे जोफ्रा आर्चर पुन्हा एकदा क्रिकेटविश्वाच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. याचं कारण त्याने केलेली जबरदस्त कामगिरी! अॅडलेडमध्ये सुरू असलेल्या अॅशेस मालिकेतील तिसऱ्या कसोटी सामन्याच्या पहिल्या डावात आर्चरने ऑस्ट्रेलियन फलंदाजीची अक्षरशः वाट लावली. तब्बल सहा वर्षांनंतर त्याने कसोटी क्रिकेटमध्ये एका डावात पाच बळी घेण्याचा पराक्रम करत जोफ्रा आर्चरने सर्वांनाच चकित केले.
जोफ्रा आर्चर मैदानात उतरला की काहीतरी खास घडणार, याची खात्री असतेआणि यावेळीही त्याने हे खरं करून दाखवलं. तिसऱ्या कसोटीच्या पहिल्या डावात त्याने जबरदस्त वेग, अचूक लाईन-लेंथ आणि आक्रमकतेच्या जोरावर ऑस्ट्रेलियाच्या फलंदाजी फळीवर हल्लाबोल केला. एकामागून एक विकेट्स घेत तो जणू मिसाईलसारखा फलंदाजांवर अटॅक करत राहिला.
ऑस्ट्रेलियाने पहिल्या डावात 371 धावा केल्या, मात्र हा डाव गडगडण्यामागे सर्वात मोठा वाटा हा आर्चरचाच होता. त्याने 20.2 षटके टाकताना 5 मेडनसह केवळ 53 धावा दिल्या आणि 5 महत्त्वाचे बळी घेतले. त्याची इकॉनॉमी फक्त 2.60 इतकी होती. ब्रायडन कार्स आणि विल जॅक्स यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले, पण आर्चरनेच इंग्लंडच्या माऱ्याचे नेतृत्व केले.
या पाच ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांना बाद करत आपला प्रभाव स्पष्ट केला. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कसोटीत त्याचा हा तिसरा फाइव्ह-विकेट हॉल असून, एकूण कसोटी कारकिर्दीतील चौथा असा पराक्रम आहे.
जोफ्रा आर्चरने याआधी 2019 साली कसोटी क्रिकेटमध्ये एका डावात पाच विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यानंतर दुखापतींमुळे त्याचा प्रवास खडतर झाला. मात्र 2025 मध्ये म्हणजे तब्बल 1825 दिवसांनंतर त्याने पुन्हा एकदा कसोटीत पाच बळी घेत ‘कमबॅक किंग’ असल्याचे सिद्ध केले.
30 वर्षीय जोफ्रा आर्चरने ऑगस्ट 2019 मध्ये कसोटी पदार्पण केले. दुखापतींमुळे दीर्घ विश्रांती घ्यावी लागली असली तरी त्याची कामगिरी प्रभावी राहिली आहे. आतापर्यंत 18 कसोटी सामन्यांत, 27 डावांत त्याने 59 बळी घेतले आहेत. वेग, उंच उसळी आणि अचूक मारा हे त्याचे मुख्य शस्त्र ठरत आहेत.