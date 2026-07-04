कोलेस्ट्रॉल कमी करायचंय? हृदयासाठी फायदेशीर ठरू शकतात 'हे' मासे, वाचा सविस्तर

बदलत्या हवामानामुळे त्याचबरोबर दैनंदिन जीवनातील काही बदलत्या सवयींमुळे सातत्याने अनेक आजारांना सामोरे जावे लागते. बदलत्या आहार सवयी आणि शारीरिक हालचालींच्या अभावामुळे, अनेक लोकांना वाईट कोलेस्ट्रॉलची समस्या झपाट्याने वाढत असल्याचे जाणवते. रक्तवाहिन्यांमध्ये जर कोलेस्ट्रॉल वाढले किंवा चरबीच्या संचयामुळे हृदयविकाराचा झटका आणि पक्षाघातासारखे अनेक आजारांच्या समस्या होऊ शकतात. वैद्यकीय तज्ञांनी दैनंदिन जीवनामध्ये कोणत्या आहाराचा समावेश करावा यासंदर्भात माहिती दिली आहे. वैद्यकीय तज्ञांच्या मते, ओमेगा-3 फॅटी ॲसिडने समृद्ध असलेले काही विशिष्ट मासे हृदयाचे आरोग्य राखण्यासाठी आणि रक्तवाहिन्या स्वच्छ करण्यासाठी खूप उपयुक्त ठरू शकतात.
वैद्यकीय तज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार आपल्या आहामध्ये असे काही पाच शक्तिशाली मासे आहेत ज्यांचा आहामध्ये समावेश करणे गरजेचे आहे. आहारामध्ये अशा काही माशांचे सेवन करणे गरजेचे आहे जे कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करतात. तसेच, हृदयरुग्णांना त्याचा जास्तीत जास्त फायदा मिळतो.
पाला मासा हा एक चविष्ट मासा आहे हा मासा बंगाली आणि तेलुगु राज्यांमधील लोकांच्या खुप आवडीचा मासा आहे. पाला माशामध्ये चांगल्या चरबीचे प्रमाण जास्त असते त्यामुळे रक्तातील खराब कोलेस्ट्रॉल विरघळवून यकृताकडे पोहोचवण्यात मदत करते. हा मासा खाण्याचे फायद्यांबद्दल सांगायचे झाले तर हा मासा खाल्ल्याने हृदयाकडे जाणाऱ्या धमन्यांमध्ये चरबीचे थर जमा होण्याचा धोकाही लक्षणीयरीत्या कमी होतो.
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रावस मासा हा हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर मानला जातो, हा मासा ओमेगा-3 फॅटी ॲसिडचा खजिना आहे असे म्हटले जाते. या माशाचे सेवन केल्याने शरीरातील ट्रायग्लिसराइडची पातळी झपाट्याने कमी होते. एवढेच नाही तर हा मासा खाल्ल्याने रक्तवाहिन्यांमधील दाह कमी करण्यात आणि रक्ताभिसरण सुधारण्यातही तो महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
तारली हा मासा लहान असतो त्यामुळे हा मासा बाजारामध्ये खुप कमी किमतीमध्ये मिळतो. या माशाचे अनेक फायदे आहेत, या माशाचे सेवन केल्याने हृदयासाठी खूप फायदेशीर मानले जाते. या माशामध्ये ओमेगा-3 फॅटी ॲसिड, तसेच व्हिटॅमिन डी, कॅल्शियम आणि कोलीन भरपूर प्रमाणात असते त्यामुळे या माशाचे सेवन केल्याने केवळ हृदयाची गतीच नियंत्रित होत नाही, तर उच्च रक्तदाब कमी होण्यासही मदत होते.