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112 चेंडू, 270 धावा अन् 51 षटकार... टी20 क्रिकेटमध्ये कहर! एकाच सामन्यात तीन खेळाडूंनी ठोकली शतके

प्लेऑफमध्ये एमआय न्यूयॉर्क आणि वॉशिंग्टन फ्रीडम यांच्यामध्ये सामना पार पडला, या सामन्यात वेस्ट इंडिजच्या दिग्गजांनी नॉकआऊट सामन्यांमध्ये कहर केला आणि अनेक रेकॅार्ड देखील मोडले आहेत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 16, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:27 PM IST
112 चेंडू, 270 धावा अन् 51 षटकार... टी20 क्रिकेटमध्ये कहर! एकाच सामन्यात तीन खेळाडूंनी ठोकली शतके
Image Credit: AI

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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112 चेंडू, 270 धावा अन् 51 षटकार... टी20 क्रिकेटमध्ये कहर! एकाच सामन्यात तीन खेळाडूंनी ठोकली शतके
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