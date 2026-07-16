/112 चेंडू, 270 धावा अन् 51 षटकार... टी20 क्रिकेटमध्ये कहर! एकाच सामन्यात तीन खेळाडूंनी ठोकली शतके

MLC 2026 : मेजर क्रिकेट लीग आता शेवटच्या टप्प्यात आहे, सध्या स्पर्धेतील प्लेऑफचे सामने खेळवले जात आहेत. मागील काही दिवसांपासून या स्पर्धेमध्ये खेळाडूंना धावांचा पाऊस पाडला आहे. आता प्लेऑफमध्ये एमआय न्यूयॉर्क आणि वॉशिंग्टन फ्रीडम यांच्यामध्ये सामना पार पडला, या सामन्यात वेस्ट इंडिजच्या दिग्गजांनी नॉकआऊट सामन्यांमध्ये कहर केला आणि अनेक रेकॅार्ड देखील मोडले आहेत. मेजर क्रिकेट लीगमधील या सामन्यात तीन खेळाडूंनी शतके ठोकली आहेत. फलंदाजी करताना एमआयने 267 धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले होते, परंतु कर्णधार स्टीव्ह स्मिथ आणि अँड्रियास गॉस यांच्या वादळी शतकांमुळे, वॉशिंग्टनने केवळ 18.4 षटकांत 4 गडी गमावून 270 धावा करत सामना जिंकला.
प्रथम फलंदाजी करताना, एमआयची सुरुवात खराब झाली आणि धावफलकावर केवळ 9 धावा असताना मोनाक पटेलच्या रूपाने त्यांची पहिली विकेट पडली. तथापि, कर्णधार निकोलस पूरनने क्विंटन डी कॉकच्या साथीने डाव सावरला आणि दुसऱ्या विकेटसाठी 118 धावांची भागीदारी केली. डी कॉक 24 चेंडूंमध्ये 51 धावांवर बाद झाला, तर पूरनने अवघ्या 33 चेंडूंमध्ये 106 धावांचे शानदार शतक झळकावले. त्याने आपल्या खेळीत एकूण 13 षटकार मारले, तर 5 चौकारही त्याच्या बॅटमधून आले. निकोलस पूरनने या टी20 लीगच्या इतिहासातील सर्वात जलद शतक झळकावले, तर कायरोन पोलार्डने टी20 क्रिकेटमध्ये 1000 षटकार मारून इतिहास रचला.
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स्टीव्ह स्मिथ आणि अँड्रियास गॉस यांची वादळी शतके
267 धावांचे मोठे लक्ष्य असताना वॉशिंग्टन फ्रीडमची सुरुवात फार काही चांगली झाली नाही संघाच्या अवघ्या 10 धावा असताना संघाने दोन विकेट्स गमावले होते. वॉशिंग्टन फ्रीडमच्या संघाचे सलामीवीर फलंदाज मिचेल ओवेन आणि रचिन रवींद्र स्वस्तात बाद झाले आणि त्यानंतर कर्णधार स्टीव्ह स्मिथ आणि अँड्रिस गॉस यांनी स्फोटक फलंदाजी करत मुंबई इंडियन्सच्या गोलंदाजांवर हल्ला चढवला आणि शतके झळकावली. गॉसने अवघ्या 51 चेंडूंमध्ये 10 चौकार आणि 12 षटकारांसह 132 धावा केल्या. कर्णधार स्मिथने 7 चौकार आणि 9 षटकारांसह 48 चेंडूंमध्ये नाबाद 110 धावांची धडाकेबाज खेळी केली. स्टीव्ह आणि गॉस यांनी 89 चेंडूंमध्ये तिसऱ्या विकेटसाठी 241 धावांची शानदार भागीदारी करून सामन्याचे चित्र पालटले.
वॉशिंग्टन फ्रीडमन – 267 धावा (विरुद्ध एमआय न्यूयॉर्क)
पंजाब किंग्स – 265 धावा (दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध)
पंजाब किंग्स – 262 धावा (कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध)
दक्षिण आफ्रिका – 259 धावा (वेस्ट इंडिजविरुद्ध)
How about a 31-ball century?!— 7Cricket (@7Cricket) July 16, 2026
Here's every one of those 31 balls from Nicholas Pooran in the MLC, featuring five fours and TWELVE sixes pic.twitter.com/3hnxo8LWJM