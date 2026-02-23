IND VS SA मॅचमध्ये राडा, दोन्ही संघाचे स्टार खेळाडू मैदानात भिडले, अंपायरलामध्ये पडावं लागलं Video

IND VS SA Super 8 : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (IND VS SA) यांच्यात रविवारी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर सुपर 8 स्टेजचा सामना खेळवला गेला. दोन्ही संघांसाठी सुपर 8 फेरीतील त्यांचा हा पहिला सामना होता. या सामन्यात आतापर्यंत स्पर्धेत अपराजित राहिलेल्या टीम इंडियाला दक्षिण आफ्रिकेने पराभवाचा दणका दिला. दक्षिण आफ्रिकेने तब्बल 76 धावांनी भारतावर विजय मिळवला. अत्यंत रोमांचक सामन्यात भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघाचे स्टार खेळाडू आपसात भिडले. यावेळी अंपायरला दोन्ही खेळाडूंना शांत करण्यासाठी मध्यस्थी करावी लागली.
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने प्रथम फलंदाजी करून 7 विकेट गमावून 187 धावा केल्या होत्या. यावेळी डेवॉल्ड ब्रेव्हिसने 45, डेव्हिड मिलरने 63, ट्रिस्टन स्टबने 44 धावा केल्या. तर भारतीय गोलंदाजांपैकी सर्वाधिक तीन विकेट या जसप्रीत बुमराहने घेतल्या, अर्शदीप सिंहने 2 तर वरुण चक्रवर्ती आणि शिवम दुबेने प्रत्येकी 1 विकेट घेतली. यावेळी दक्षिण आफ्रिकेने टीम इंडियाला विजयासाठी 188 धावांचं टार्गेट दिलं होतं. मात्र हे टार्गेट पूर्ण करताना टीम इंडियाची फलंदाजी दक्षिण आफ्रिकेच्या गोलंदाजांसमोर गडगडली. सूर्यकुमार यादवने 18, वॉशिंग्टन सुंदरने 11 धावा, हार्दिकने 18 तर भारताकडून सर्वाधिक 42 धावा शिवम दुबेने केल्या. मात्र टीम इंडियाला 19 व्या ओव्हरमध्ये ऑल आउट करण्यात दक्षिण आफ्रिकेला यश आलं आणि भारताने सुपर 8 मधील त्यांचा पहिला सामना गमावला.
सुपर 8 स्टेजच्या भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका सामन्यादरम्यान वॉशिंग्टन सुंदर आणि डेव्हिड मिलर या दोघांमध्ये वाद झाल्याचं पाहायला मिळालं. दोघांचं भांडण सोडवण्यासाठी अंपायरला मध्यस्थी करावी लागली. त्याचं झालं असं की, दक्षिण आफ्रिकेचा फलंदाज डेव्हिड मिलर हा नॉन स्ट्राईकर एंडवर क्रीजच्या खूप जवळ उभा होता. सदर घटना 14 व्या ओव्हरमध्ये झाली जेव्हा ट्रिस्टन स्टब्स स्ट्राईकवर होता आणि डेव्हिड मिलर हा नॉन-स्ट्राइकर एंडवर होता. यावेळी सुंदरने गोलंदाजी करताना आपली डिलिव्हरी थांबवली आणि मिलरच्या पोजिशनकडे इशारा केला. ओव्हर संपल्यावर डेव्हिड मिलर हा वॉशिंग्टन सुंदरीच्या दिशेने आला आणि दोघांमध्ये बाचाबाची झाली. ईशान किशन, स्टब्स आणि अंपायर हे दोघांमधील भांडण सोडवण्यासाठी पुढे आले.
अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकिपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव(कर्णधार), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, वॉशिंग्टन सुंदर, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती
एडेन मार्कराम (कर्णधार), क्विंटन डी कॉक (विकेटकिपर), रायन रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेव्हिस, डेव्हिड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जॅन्सेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, कागिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी