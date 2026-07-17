/तिसऱ्या वनडे सामन्यापूर्वी टीम इंडियाला धक्का! करो या मरो सामन्यापूर्वी बाहेर झाला खेळाडू

IND VS ENG 3rd ODI : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवली जात असून यातील दुसरा सामना हा गुरुवार 16 जुलै रोजी खेळवला गेला. यात भारतीय संघाचा इंग्लंडकडून 4 विकेटने पराभव झाला. इंग्लंडच्या विजयानंतर आता वनडे सीरिज 1-1 अशा बरोबरीत आलीये. त्यामुळे आता लॉर्ड मैदानावर 19 जुलै रोजी होणारा तिसरा आणि शेवटचा वनडे सामना खेळण्यासाठी भारतीय आणि इंग्लंडचा संघ उतरेल. मात्र या सामन्यापूर्वी भारतीय संघासाठी एक वाईट बातमी समोर येतेय. टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज वॉशिंग्टन सुंदर हा निर्णायक सामन्यापूर्वी दुखापतीमुळे संघातून बाहेर होण्याची शक्यता आहे.
भारत विरुद्ध इंग्लंड सीरिजच्या पहिल्या सामन्यात वॉशिंग्टन सुंदरने जबरदस्त अर्धशतकीय खेळी केलेली आणि सोबतच एक विकेट सुद्धा घेतली. मात्र दुखापतीच्या कारणामुळे वॉशिंग्टन सुंदर हा तिसऱ्या सामन्याला मुकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दुखापतीच्या कारणामुळे वॉशिंग्टन सुंदर हा दुसऱ्या सामन्यात गोलंदाजीसाठी मैदानात आला नाही. त्यामुळे टीम इंडियाला याचा परिणाम सुद्धा भोगावा लागला. भारतीय संघाला आधीच ऑलराऊंडरची कमतरता सतावत असताना वॉशिंग्टन सुंदरला दुखापत होणं भारतीय संघाचं टेन्शन वाढवू शकतं.
टीम इंडियाचा स्टार ऑलराऊंडर हार्दिक पंड्या आणि नितिश कुमार रेड्डी हे दोघे दुखापतग्रस्त आहेत. हार्दिक पंड्याला आयपीएल दरम्यान दुखापत झाली होती. अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेत पुनरागमन करण्यास तो सज्ज होता, तरीही ऐनवेळी सरावादरम्यान त्याला पुन्हा दुखापत झाली. त्यामुळे त्याला इंग्लंडचा दौराही मुकावा लागला.
शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), के.एल.राहुल (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंग, सूर्यांश शेंडगे, गुरुनूर ब्रार.
हॅरी ब्रुक (कर्णधार), बेन डकेट, ज्यो रुट, जॉस बटलर (विकेटकीपर), जेकब बेथल, जेम्स कोल, टॉम बँटन, आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर, विल जॅक्स, रेहान अहमद, गस ऍटिक्सन, सॅम कुरन, लियाम डॉसन, जॉश टंग आणि साकिब मेहमूद.