IND vs AFG Live Streaming : जिओहॅाटस्टारवर नाही तर 'येथे' पाहता येणार सामना लाईव्ह, वाचा संपूर्ण माहिती सविस्तर

भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये पहिला टी20 सामना अरुण जेटली मैदानावर पार पडला, या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने एकतर्फी विजय मिळवला. या मालिकेच्या विजयानंतर भारताच्या संघाने मालिकेमध्ये आघाडी घेतली आहे. पहिल्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने अफगाणिस्तानविरुद्ध पहिला सामना 7 विकेट्सने जिंकला. टीम इंडियासाठी पहिल्या सामन्यामध्ये अभिषेक शर्मा आणि इशान किशन समोर अफगाणिस्तानच्या गोलंदाजांनी गुडघे टेकले. आता दुसरा सामना काही तासात सुरु होणार हा सामना भारताच्या संघाला मालिकेमध्ये विजय मिळवण्याची संधी असेल हा सामना कधी आणि कुठे पाहता येणार यासंदर्भात सविस्तर माहिती वाचा.
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये झालेल्या पहिल्या सामन्यामध्ये टीम इंडियाचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराह याने टीम इंडियामध्ये कमबॅक केला आहे. त्याने सामन्याच्या दुसऱ्याच चेंडूवर विकेट घेतली होती. तर अर्शदीप देखील दमदार फार्ममध्ये पाहायला मिळाला. वरुण चक्रवर्तीची देखील चांगली कामगिरी पाहायला मिळाली. पहिल्या सामन्यामध्ये वैभव सूर्यवंशीला प्लेइंग 11 मध्ये खेळण्याची संधी मिळाली नव्हती त्याच्या जागेवर संजू सॅमसनला स्थान मिळाले होते पण संजू या सामन्यात फेल झाला. या सामन्याच्या लाईव्ह स्ट्रिमिंग संपूर्ण माहिती वाचा.
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दिल्लीमधील अरुण जेटली मैदानावर भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये दुसरा टी20 सामना सुरु होणार आहे. मालिकेचा दुसरा सामना हा 15 सप्टेंबर रोजी मंगळवारी खेळवला जाणार आहे. या सामन्याला सुरुवात भारतीय प्रमाणवेळेनुसार 7.30 वाजता होईल, तर या सामन्याच्या नाणेफेकीसाठी दोन्ही संघाचे कर्णधार हे 7.00 वाजता मैदानामध्ये येतील आणि सामन्याला सुरुवात होईल. भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान दुसऱ्या टी20 सामन्याचे थेट प्रक्षेपण हे टेलिव्हिजनवर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर होणार आहे, पण या सामन्याची लाईव्ह स्ट्रिमिंग ही जिओहॅाटस्टार किंवा सोनी लिव्ह अॅपवर नाही तर फॅनकोडवर होणार आहे. मोबाईल आणि लॅपटॉप वापरकर्ते फॅनकोड ॲपद्वारे सामन्याच्या थेट प्रक्षेपणाचा आनंद घेऊ शकतात. मात्र, त्यासाठी तुम्हाला फॅनकोड सबस्क्रिप्शनची आवश्यकता असेल.
अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, यश ठाकुर.