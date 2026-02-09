English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
T20 World Cup आता फ्री पाहता येणार! Jio-Airtel युझर्सने फॉलो करा 'या' स्टेप्स

T20 World Cup : जर तुम्हाला JioHotstar वर T20 विश्वचषक थेट पाहायचा असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. येथे, आम्ही तुम्हाला Jio-Airtel-Vi रिचार्ज प्लॅनबद्दल सांगत आहोत जे JioHotstar चा मोफत ऍक्सेस देतात.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 9, 2026, 09:49 PM IST
T20 विश्वचषक सुरू झाला आहे, आणि तुम्ही तुमच्या स्मार्टफोनवर लाइव्ह सामने टीव्हीवर देखील पाहू शकता. तुमच्या फोनवर T20 विश्वचषक थेट पाहण्यासाठी, तुम्हाला JioHotstar सबस्क्रिप्शनची आवश्यकता असेल. याव्यतिरिक्त, तुम्ही Jio, Airtel आणि Vi कडून JioHotstar प्लॅन वापरू शकता. या प्लॅनचा फायदा असा आहे की तुम्हाला वेगळे OTT सबस्क्रिप्शन खरेदी करण्याची आवश्यकता नाही. फक्त एका लहान डेटा रिचार्जने, तुम्ही संपूर्ण स्पर्धा थेट पाहू शकता. काही प्लॅन ₹44 पासून सुरू होतात. येथे, आम्ही या प्लॅनबद्दल माहिती देत ​​आहोत.

Jio चे परवडणारे क्रिकेट डेटा पॅक

Jio ने क्रिकेट चाहत्यांसाठी विशेष डेटा व्हाउचर सादर केले आहेत, ज्यामध्ये JioHotstar मोबाइल सबस्क्रिप्शन देखील समाविष्ट आहे. Rs. 100 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये 5 जीबी हाय-स्पीड डेटा आणि 30 दिवसांची वैधता, तसेच 30 दिवसांची जिओहॉटस्टार अॅक्सेस मिळते. 195 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये 15 जीबी डेटा आणि 90 दिवसांची वैधता, तसेच 90 दिवसांची सबस्क्रिप्शन मिळते. दोन्ही प्लॅन डेटा व्हाउचर आहेत, त्यामुळे त्यांचा वापर करण्यासाठी बेस अ‍ॅक्टिव्ह प्लॅन आवश्यक आहे. हा दीर्घ मालिका आणि संपूर्ण वर्ल्ड कप कव्हरेजसाठी परवडणारा पर्याय आहे.

व्हीआय प्लॅन

व्होडाफोन आयडिया (व्हीआय) मध्ये वेगवेगळ्या बजेट असलेल्या वापरकर्त्यांसाठी अनेक पर्याय आहेत. 44 रुपयांच्या सॅशे प्लॅनमध्ये फक्त १ जीबी डेटा मिळतो, जो एका दिवसासाठी वैध असतो, परंतु जिओहॉटस्टार मोबाइल सबस्क्रिप्शन ३० दिवसांसाठी उपलब्ध आहे. 101 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये 5 जीबी डेटा, 30 दिवसांची वैधता आणि एक महिना अॅक्सेस मिळतो. 151 रुपयांच्या आणि 169 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये 90 दिवसांची वैधता आणि तीन महिन्यांची जिओहॉटस्टार मोबाइल सबस्क्रिप्शन मिळते. चांगल्या स्ट्रीमिंग गुणवत्तेसाठी जास्त डेटा दर असलेले व्हाउचर उपयुक्त आहेत.

एअरटेल वापरकर्त्यांसाठी डेटा + ओटीटी कॉम्बो

एअरटेल त्यांच्या डेटा अॅड-ऑन पॅकसह जिओहॉटस्टार मोबाईल अॅक्सेस देखील देते. 100 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये 6 जीबी डेटा आणि 30 दिवसांची वैधता, 30 दिवसांची जिओहॉटस्टार सबस्क्रिप्शनसह मिळते. 195 रुपयांच्या प्लॅनमध्ये 12 जीबी डेटा आणि 30 दिवसांची वैधता मिळते. जिओहॉटस्टार मोबाईल व्यतिरिक्त, ते एअरटेल एक्सस्ट्रीम प्ले देखील देते. हे प्लॅन डेटा अॅड-ऑन श्रेणीमध्ये देखील येतात आणि त्यांचा वापर करण्यासाठी सक्रिय अमर्यादित कॉलिंग प्लॅन आवश्यक आहे.

कोणत्या युझर्ससाठी कोणता प्लॅन योग्य?

जर एखाद्या युझर्ससाठी त्यांच्या मोबाइलवर फक्त काही सामने पहायचे असतील तर एक लहान डेटा व्हाउचर पुरेसे आहे. संपूर्ण स्पर्धा आणि त्यानंतरच्या मालिका पाहू इच्छिणाऱ्या चाहत्यांसाठी, 90 दिवसांची वैधता असलेले प्लॅन अधिक फायदेशीर असतात. जास्त डेटा पॅकमुळे व्यत्यय किंवा डेटा संपण्याची चिंता कमी होते. म्हणून, तुम्ही तुमच्या गरजांना अनुकूल असलेला प्लॅन निवडू शकता.

