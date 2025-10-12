English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
WWE मध्ये प्रतिस्पर्ध्याला मारण्यासाठी घेऊन आला थेट क्रिकेट बॅट अन् रिंगणात येऊन...बघा Viral Video

Roman Reigns Cricket Bat: WWE Crown Jewel 2025 मध्ये रोमन रेन्सने क्रिकेट बॅट घेऊन प्रतिस्पर्ध्यावर हल्ला केला. पर्थच्या रिंगमध्ये दिसला विराट कोहलीचा अंदाज! व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 12, 2025, 10:42 AM IST
Roman Reigns Brings Cricket Bat to WWE Ring: WWE रिंगमध्ये असा सीन सहसा पाहायला मिळत नाही. पण, या वेळेस रोमन रेन्स यांनी जे केलं, ते पाहून चाहत्यांनाही विश्वास बसला नाही. पर्थमध्ये झालेल्या WWE Crown Jewel 2025 सामन्यात ‘द ट्रायबल चीफ’ रोमन रेन्स थेट क्रिकेट बॅट घेऊन रिंगमध्ये उतरले. त्यांचा हा ‘विराट कोहली अवतार’ सध्या सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे.

नक्की काय झालं?

या सामन्यात रोमन रेन्सचा सामना ब्रॉन्सन रीडशी झाला. दोघांमधील हा सामना आधीपासूनच चर्चेत होता, पण सगळ्यांच्या नजरा रोमनच्या हातातील त्या क्रिकेट बॅटकडे वळल्या. व्हिडीओमध्ये दिसतं की, रेन्स एक बॉक्स उघडतात, त्यातून आधी एक रग्बी बॉल बाहेर फेकतात आणि नंतर क्रिकेट बॅट काढून थेट प्रतिस्पर्ध्याला मारायला जातात.

केला बॅटने वार 

तो क्षण जणू एखाद्या क्रिकेट सामन्यासारखा भासत होता.  रेन्सने बॅट फिरवली, स्ट्रेट ड्राइव्हचा स्टाईल मारला आणि ब्रॉन्सन रीडला रिंगच्या बाहेर फेकलं. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा रिंगमध्ये जाऊन ब्रॉन्सनवर सलग वार केले. चाहत्यांनी कमेंट्समध्ये लिहिलं  “Roman Reigns turned Virat Kohli for a while!” तर काहींनी म्हटलं, “Cricket meets WWE!”

पहिल्यांदाच क्रिकेट बॅटसह फाईट

WWE इतिहासात पहिल्यांदाच असं झालं आहे, जेव्हा एखाद्या सुपरस्टारने आपल्या प्रतिस्पर्ध्याला मारण्यासाठी क्रिकेट बॅटचा वापर केला. भारतीय चाहत्यांसाठी हा क्षण खास होता, कारण पर्थ हेच ठिकाण आगामी भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया वनडे मालिकेचं मैदान आहे.

मैदानात लवकरच दिसणार विराट 

19 ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या या मालिकेत विराट कोहली बराच काळानंतर पुन्हा वनडे खेळताना दिसेल. तो सध्या इंग्लंडमध्ये असून लवकरच टीमसोबत ऑस्ट्रेलियाला रवाना होईल. या मालिकेतील दुसरा सामना 23 आणि तिसरा सामना 25 ऑक्टोबरला खेळवला जाणार आहे.

सोशल मीडियावर उत्साह

रोमन रेन्सच्या या अनोख्या एंट्रीमुळे सोशल मीडियावर जबरदस्त चर्चा सुरू आहे. चाहत्यांनी त्याच्या व्हिडीओला लाखो व्ह्यूज दिले आहेत. काहींनी त्याला “The Tribal Chief goes Desi!” असं कॅप्शन दिलं आहे.

रोमन रेन्सचा हा स्टाइलिश क्रिकेट मूव्ह WWE चाहत्यांसाठी नव्या थ्रिलसारखा ठरला आहे. विराट कोहली पर्थमध्ये परतण्याच्या तयारीत असताना, रोमन रेन्सने आधीच त्या मैदानात ‘क्रिकेट’चा रंग चढवला आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

