WWE मध्ये प्रतिस्पर्ध्याला मारण्यासाठी घेऊन आला थेट क्रिकेट बॅट अन् रिंगणात येऊन...बघा Viral Video

Roman Reigns Brings Cricket Bat to WWE Ring: WWE रिंगमध्ये असा सीन सहसा पाहायला मिळत नाही. पण, या वेळेस रोमन रेन्स यांनी जे केलं, ते पाहून चाहत्यांनाही विश्वास बसला नाही. पर्थमध्ये झालेल्या WWE Crown Jewel 2025 सामन्यात ‘द ट्रायबल चीफ’ रोमन रेन्स थेट क्रिकेट बॅट घेऊन रिंगमध्ये उतरले. त्यांचा हा ‘विराट कोहली अवतार’ सध्या सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे.
या सामन्यात रोमन रेन्सचा सामना ब्रॉन्सन रीडशी झाला. दोघांमधील हा सामना आधीपासूनच चर्चेत होता, पण सगळ्यांच्या नजरा रोमनच्या हातातील त्या क्रिकेट बॅटकडे वळल्या. व्हिडीओमध्ये दिसतं की, रेन्स एक बॉक्स उघडतात, त्यातून आधी एक रग्बी बॉल बाहेर फेकतात आणि नंतर क्रिकेट बॅट काढून थेट प्रतिस्पर्ध्याला मारायला जातात.
तो क्षण जणू एखाद्या क्रिकेट सामन्यासारखा भासत होता. रेन्सने बॅट फिरवली, स्ट्रेट ड्राइव्हचा स्टाईल मारला आणि ब्रॉन्सन रीडला रिंगच्या बाहेर फेकलं. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा रिंगमध्ये जाऊन ब्रॉन्सनवर सलग वार केले. चाहत्यांनी कमेंट्समध्ये लिहिलं “Roman Reigns turned Virat Kohli for a while!” तर काहींनी म्हटलं, “Cricket meets WWE!”
WWE इतिहासात पहिल्यांदाच असं झालं आहे, जेव्हा एखाद्या सुपरस्टारने आपल्या प्रतिस्पर्ध्याला मारण्यासाठी क्रिकेट बॅटचा वापर केला. भारतीय चाहत्यांसाठी हा क्षण खास होता, कारण पर्थ हेच ठिकाण आगामी भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया वनडे मालिकेचं मैदान आहे.
19 ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या या मालिकेत विराट कोहली बराच काळानंतर पुन्हा वनडे खेळताना दिसेल. तो सध्या इंग्लंडमध्ये असून लवकरच टीमसोबत ऑस्ट्रेलियाला रवाना होईल. या मालिकेतील दुसरा सामना 23 आणि तिसरा सामना 25 ऑक्टोबरला खेळवला जाणार आहे.
रोमन रेन्सच्या या अनोख्या एंट्रीमुळे सोशल मीडियावर जबरदस्त चर्चा सुरू आहे. चाहत्यांनी त्याच्या व्हिडीओला लाखो व्ह्यूज दिले आहेत. काहींनी त्याला “The Tribal Chief goes Desi!” असं कॅप्शन दिलं आहे.
BATTER UP! pic.twitter.com/qytfaTMilR
— WWE (@WWE) October 11, 2025
रोमन रेन्सचा हा स्टाइलिश क्रिकेट मूव्ह WWE चाहत्यांसाठी नव्या थ्रिलसारखा ठरला आहे. विराट कोहली पर्थमध्ये परतण्याच्या तयारीत असताना, रोमन रेन्सने आधीच त्या मैदानात ‘क्रिकेट’चा रंग चढवला आहे.