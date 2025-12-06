English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

WBBL मध्ये अविश्वसनीय घटना! पिचनेच गिळला चेंडू अन् सामना रद्द, क्रिकेट इतिहासात पहिल्यांदाच घडलेलं प्रकरण नेमकं काय?

WBBL pitch incident: क्रिकेट विश्वात कधी काय होईल हे सांगता येत नाही. सामन्यादरम्यान अचानक चेंडू पिचने गिळला आणि त्यामुळे सामना रद्द झाला असे तुम्ही कधी ऐकले आहे का, पण ही घटना खरी आहे, ही संपूर्ण घटना शुक्रवारी घडली. हे नेमकं काय प्रकरण आहे? जाणून घ्या.     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Dec 6, 2025, 09:01 AM IST
WBBL मध्ये अविश्वसनीय घटना! पिचनेच गिळला चेंडू अन् सामना रद्द, क्रिकेट इतिहासात पहिल्यांदाच घडलेलं प्रकरण नेमकं काय?
WBBL Match Called Off After Ball Gets Stuck in Pitch

Cricket Ball pitch hole news, match called off: क्रिकेटच्या मैदानावर काय होईल याचा काही नेम नाही, पण महिला बिग बॅश लीग (WBBL) मध्ये घडलेली अलीकडील घटना संपूर्ण जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांसाठी धक्कादायकच ठरली आहे. एका चेंडू थेट पिचच्या आत गायब होऊन सामना रद्द ही घटना ऐकायलाही अविश्वसनीय वाटते, पण हे प्रत्यक्ष मैदानावर घडलं आहे. नक्की काय प्रकरण आहे हे जाणून घेऊयात... 

Add Zee News as a Preferred Source

अजब प्रसंग- पिचनेच गिळला चेंडू!

एडिलेड स्ट्रायकर्स आणि होबार्ट हरिकेन्स यांच्यातील सामना सुरळीतपणे सुरू होता. स्ट्रायकर्सने प्रथम फलंदाजी करत 167/4 अशी चांगलीच धावसंख्या उभारली. सामना अत्यंत रोमांचक स्थितीत गेला असता, अचानक असे काही घडले की सर्वजण अवाक् झाले.

चेंडू रोलरखाली गेला अन्... 

इनिंग ब्रेकदरम्यान पिचला रोल केलं जात होतं  जे WBBL चा अधिकृत नियमाचाच भाग आहे. मात्र जवळच होबार्ट संघाचे काही खेळाडू वॉर्म-अप करत होते आणि त्यांच्या जवळील एक चेंडू रोलरच्या मार्गात गेला. रोलरने तो चेंडू सरळ पिचच्या मातीमध्ये ढकलला. पिचच्या अगदी मध्यभागी गेंदाएवढा खोल खड्डा निर्माण झाला. रोलरचे वजन प्रचंड असल्याने चेंडू पूर्णपणे पिचमध्ये गिळला. अशी घटना क्रिकेट इतिहासात आजवर नोंदली गेल्याचे उदाहरण जवळपास नाही.

हे ही वाचा: Arjun Tendulkar: अर्जुन तेंडुलकरचा धडाका... बापापेक्षा मुलगा ठरला वरचढ! सचिनला जे जमलं नाही, ते लेकाने करून दाखवलं

 

अंपायर्स, मॅच रेफरी आणि दोन्ही संघांच्या कर्णधारांची तातडीची बैठक

पिचची अवस्था पाहताच अधिकारी मैदानावर धावून आले. अंपायर्स, मॅच रेफरी आणि दोन्ही संघांच्या कर्णधारांची तातडीची बैठक घेतली आणि त्यांनी पिचची तपासणी केली आणि काही मुद्दे समोर आले की,

  • तो भाग चेंडू टप्पा घेतल्यास अनपेक्षित उडी देऊ शकतो
  • फलंदाजांना इजा होऊ शकते
  • स्ट्रायकर्सने खेळलेल्या पिचपेक्षा ही परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी झाली असती
  • खेळाची न्याय्यता (Fair Play) बिघडली असती
  • म्हणूनच अंपायर्स, मॅच रेफरी आणि दोन्ही कर्णधारांच्या चर्चेनंतर सामना तत्काळ रद्द करण्यात आला.
  • एडिलेड स्ट्रायकर्सने नंतर इंस्टाग्रामवर हा निर्णय का घेतला गेला, याची अधिकृत माहिती दिली.

होबार्ट हरिकेन्सची निराशा, पण पुढचे सामने सुरक्षित

होबार्ट हरिकेन्सने या सीझनमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करत आधीच पहिल्या 9 पैकी 7 सामने जिंकले असून त्यांनी प्लेऑफ आणि फाइनलचे होस्टिंग जवळपास निश्चित केले आहे. 167 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी ते सज्ज होते, पण अचानक झालेल्या घटनांमुळे सामना बंद झाला.

हे ही वाचा: IND vs SA: रायपुरमध्ये भारताचा जिंकलेला सामना हातातून गेला, टीम इंडियासाठी 'हा' खेळाडू ठरला 'खलनायक'

 

स्ट्रायकर्ससाठी मात्र मोठा धक्का! तिसरा ‘नो रिजल्ट’

या सीझनमध्ये स्ट्रायकर्सचा हा तिसरा सामना पावसामुळे नव्हे तर तांत्रिक समस्येमुळे रद्द झाला आहे! यामुळे त्यांच्या पॉइंट्स टेबलवरील स्थिती आणखी अवघड झाली आहे.

ते सध्या 6व्या स्थानावर

  • फक्त एकच सामना उरला आहे - सिडनी सिक्सर्सविरुद्ध
  • प्लेऑफ मध्ये जाण्यासाठी हा सामना जिंकणे अनिवार्य
  • अशी स्थिती असल्याने स्ट्रायकर्सचा अपयशी दिवस आणखीच निराशाजनक ठरला.
  • मेडेलिन पेन्नाची शानदार फलंदाजी वाया

स्ट्रायकर्सच्या मेडेलिन पेन्नाने जोरदार खेळी करत:

  • 51 चेंडूंत नाबाद 63 धावा
  • अनेक आकर्षक शॉट्स
  • संघाला चांगली धावसंख्या दिली

तिची ही खेळी परिणामकारक ठरू शकली असती, पण सामना रद्द झाल्याने तिची मेहनत अर्धवट राहिली.

हे ही वाचा: IND VS SA सामना सुरु असतानाच भारताच्या क्रिकेटपटूची निवृत्तीची घोषणा! सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Weber WBBL (@wbbl)

 

या घटनेवर चाहत्यांची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा

सामना रद्द झाल्यानंतर सोशल मीडियावर मीम्स, चर्चां आणि प्रतिक्रियांचा पूर आला, “पिचनेच गेंद गिळली? हा झाडूघरचा नाही, हे तर हॉरर-क्रिकेट आहे!” “इतिहासात पहिल्यांदाच असं घडलं… WBBL ने खरंच कमाल केली!” “हे ‘क्रिकेट विरुद्ध निसर्ग’ असा सामना दिसतोय.” अशा प्रतिक्रिया मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळाल्या. एकंदरीत ही घटना WBBL च्या इतिहासात नव्हे तर संपूर्ण क्रिकेट इतिहासात अभूतपूर्व मानली जाईल. चेंडू पिचमध्ये दबल्यानं सामना रद्द होणं हे कदाचित पहिल्यांदाच घडलेलं असून, पुढील अनेक वर्षे ही घटना चर्चेत राहणार आहे.

FAQ

1. WBBL मधील सामना का रद्द करण्यात आला?

इनिंग ब्रेकदरम्यान पिच रोल करताना एक क्रिकेट बॉल रोलरखाली गेला आणि तो थेट पिचमध्ये दबल्याने पिचच्या मध्यभागी खोल खड्डा निर्माण झाला. या धोकादायक स्थितीमुळे सामना रद्द करण्यात आला.

2. पिचमध्ये बॉल दबल्याची घटना नेहमी घडते का?

नाही. ही घटना क्रिकेट इतिहासातील पहिल्यांदा घडलेली मानली जाते. अशा प्रकारे पिच खराब होऊन सामना रद्द झाला असे पूर्वी कधी जवळपास नोंदले नाही.

3. सामना रद्द झाल्यावेळी एडिलेड स्ट्रायकर्सचा स्कोर किती होता?

एडिलेड स्ट्रायकर्सने 20 षटकांत 167/4 अशी मजबूत धावसंख्या उभारली होती.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
WBBLcricket historyCricket News

इतर बातम्या

जगभरात चर्चेत असलेल्या या फोटोनं पालटलं फोटोतल्या भारतीय तर...

विश्व