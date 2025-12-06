WBBL मध्ये अविश्वसनीय घटना! पिचनेच गिळला चेंडू अन् सामना रद्द, क्रिकेट इतिहासात पहिल्यांदाच घडलेलं प्रकरण नेमकं काय?

Cricket Ball pitch hole news, match called off: क्रिकेटच्या मैदानावर काय होईल याचा काही नेम नाही, पण महिला बिग बॅश लीग (WBBL) मध्ये घडलेली अलीकडील घटना संपूर्ण जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांसाठी धक्कादायकच ठरली आहे. एका चेंडू थेट पिचच्या आत गायब होऊन सामना रद्द ही घटना ऐकायलाही अविश्वसनीय वाटते, पण हे प्रत्यक्ष मैदानावर घडलं आहे. नक्की काय प्रकरण आहे हे जाणून घेऊयात...
एडिलेड स्ट्रायकर्स आणि होबार्ट हरिकेन्स यांच्यातील सामना सुरळीतपणे सुरू होता. स्ट्रायकर्सने प्रथम फलंदाजी करत 167/4 अशी चांगलीच धावसंख्या उभारली. सामना अत्यंत रोमांचक स्थितीत गेला असता, अचानक असे काही घडले की सर्वजण अवाक् झाले.
इनिंग ब्रेकदरम्यान पिचला रोल केलं जात होतं जे WBBL चा अधिकृत नियमाचाच भाग आहे. मात्र जवळच होबार्ट संघाचे काही खेळाडू वॉर्म-अप करत होते आणि त्यांच्या जवळील एक चेंडू रोलरच्या मार्गात गेला. रोलरने तो चेंडू सरळ पिचच्या मातीमध्ये ढकलला. पिचच्या अगदी मध्यभागी गेंदाएवढा खोल खड्डा निर्माण झाला. रोलरचे वजन प्रचंड असल्याने चेंडू पूर्णपणे पिचमध्ये गिळला. अशी घटना क्रिकेट इतिहासात आजवर नोंदली गेल्याचे उदाहरण जवळपास नाही.
पिचची अवस्था पाहताच अधिकारी मैदानावर धावून आले. अंपायर्स, मॅच रेफरी आणि दोन्ही संघांच्या कर्णधारांची तातडीची बैठक घेतली आणि त्यांनी पिचची तपासणी केली आणि काही मुद्दे समोर आले की,
होबार्ट हरिकेन्सने या सीझनमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करत आधीच पहिल्या 9 पैकी 7 सामने जिंकले असून त्यांनी प्लेऑफ आणि फाइनलचे होस्टिंग जवळपास निश्चित केले आहे. 167 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी ते सज्ज होते, पण अचानक झालेल्या घटनांमुळे सामना बंद झाला.
A crucial WBBL game at Karen Rolton Oval has been forced to be abandoned during the innings break because an errant ball went under the roller, leaving a hole in the pitch. Story: https://t.co/6H7GaupRqs pic.twitter.com/0CzTA7DkQN
— 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) December 6, 2025
या सीझनमध्ये स्ट्रायकर्सचा हा तिसरा सामना पावसामुळे नव्हे तर तांत्रिक समस्येमुळे रद्द झाला आहे! यामुळे त्यांच्या पॉइंट्स टेबलवरील स्थिती आणखी अवघड झाली आहे.
तिची ही खेळी परिणामकारक ठरू शकली असती, पण सामना रद्द झाल्याने तिची मेहनत अर्धवट राहिली.
सामना रद्द झाल्यानंतर सोशल मीडियावर मीम्स, चर्चां आणि प्रतिक्रियांचा पूर आला, “पिचनेच गेंद गिळली? हा झाडूघरचा नाही, हे तर हॉरर-क्रिकेट आहे!” “इतिहासात पहिल्यांदाच असं घडलं… WBBL ने खरंच कमाल केली!” “हे ‘क्रिकेट विरुद्ध निसर्ग’ असा सामना दिसतोय.” अशा प्रतिक्रिया मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळाल्या. एकंदरीत ही घटना WBBL च्या इतिहासात नव्हे तर संपूर्ण क्रिकेट इतिहासात अभूतपूर्व मानली जाईल. चेंडू पिचमध्ये दबल्यानं सामना रद्द होणं हे कदाचित पहिल्यांदाच घडलेलं असून, पुढील अनेक वर्षे ही घटना चर्चेत राहणार आहे.
1. WBBL मधील सामना का रद्द करण्यात आला?
इनिंग ब्रेकदरम्यान पिच रोल करताना एक क्रिकेट बॉल रोलरखाली गेला आणि तो थेट पिचमध्ये दबल्याने पिचच्या मध्यभागी खोल खड्डा निर्माण झाला. या धोकादायक स्थितीमुळे सामना रद्द करण्यात आला.
2. पिचमध्ये बॉल दबल्याची घटना नेहमी घडते का?
नाही. ही घटना क्रिकेट इतिहासातील पहिल्यांदा घडलेली मानली जाते. अशा प्रकारे पिच खराब होऊन सामना रद्द झाला असे पूर्वी कधी जवळपास नोंदले नाही.
3. सामना रद्द झाल्यावेळी एडिलेड स्ट्रायकर्सचा स्कोर किती होता?
एडिलेड स्ट्रायकर्सने 20 षटकांत 167/4 अशी मजबूत धावसंख्या उभारली होती.