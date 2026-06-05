/मुल्लानपूरमध्ये पाऊस पडणार का, IND vs AFG कसोटीवर पावसाचे सावट? वाचा weather रिपोर्ट

Weather report IND vs AFG : टी20 चा उत्साह संपल्यानंतर आता कसोटीचा आंतरराष्ट्रीय महासंग्राम आता भारतामध्ये सुरु होणार आहे, यामध्ये भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये कसोटी सामना सुरु व्हायला काही तास शिल्लक राहिले आहेत. भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये एक कसोटी सामना आणि तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे. शुभमन गिल भारतीय संघाचे नेतृत्व करणार आहे, मुल्लानपूर येथील महाराजा यादवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियमवर हा सामना होणार आहे. भारतामध्ये अनेक ठिकाणी आता रिमझिम पाऊस पडायला सुरुवात झाली आहे. भारतीय संघाचे अफगाणिस्तानवर वर्चस्व पाहायला मिळाले आहे. आता 6 जूनला मुल्लानपूर येथे पाऊस खेळणार खराब करणार का? याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये मुल्लानपूरमध्ये कसोटी सामना खेळवला जाणार आहे. उत्तर भारतामध्ये अचानक हवामानामध्ये बदल पाहायला मिळाला. 4 जून रोजी गुरुवारी उत्तर भारतामध्ये जोरदार मेघगर्जनेसह झालेल्या मुसळधार पाऊस कोसळत होता, त्यामुळे सुरु होणाऱ्या कसोटी सामन्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. कसोटी सामन्याच्या पहिल्या दिनी हवामान खात्याने दिलेल्या अपडेटनुसार पहिल्या दिनी मुल्लानपूरमध्ये हवामान उष्ण आणि कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. दुपारी तापमान 38 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचू शकते, तर आर्द्रता सुमारे 32% राहण्याची शक्यता आहे.
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या अहवालामध्ये सांगितले आहे की, सकाळनंतर मुसळधार पावसाची शक्यता कमी आहे. सकाळी काही प्रमाणामध्ये वादळी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, पण दिवसअखेरपर्यंत हवामानामध्ये सुधार होईल असे सांगितले आहे. सामन्याच्या वेळी हवामान अंशतः सूर्यप्रकाशित आणि अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
मुल्लानपूरमध्ये कसोटी सामन्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे, कसोटी सामना आयोजित करणारे हे भारतातील 31वे आणि पंजाबमधील तिसरे मैदान आहे. हे मैदान 31 एकर परिसरामध्ये तयार करण्यात आले आहे. या स्टेडियममध्ये 33000 प्रेक्षकांची बसण्याची क्षमता आहे. मुल्लानपूर येथील महाराजा यादवेंद्र सिंग स्टेडियममध्ये पहिल्यांदाच कसोटी सामना आयोजित केला जाणार आहे. या मैदानाची वैशिष्ट्ये सांगायचे झाले तर जोरदार पावसानंतर, मैदान 20-25 मिनिटांत खेळासाठी तयार होते.
All set for red-ball action after 6 months! ShubmanGill led Team India lock horns with Afghanistan in Only Test at Mullanpur! #INDvAFG | Only Test SAT, 6 JUN, 8:30 AM pic.twitter.com/KZfzpb3q00— Star Sports (@StarSportsIndia) June 5, 2026