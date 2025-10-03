English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

World Weightlifting Championship मध्ये मीराबाई चानूने रचला इतिहास! 199 किलो वजन उचलून केली रौप्य पदकाची कमाई

Mirabai Chanu World Weightlifting Championship: नॉर्वेच्या फोर्डे येथे सुरू असलेल्या जागतिक वेटलिफ्टिंग चॅम्पियनशिपमध्ये मीराबाई चानूने रौप्य पदक जिंकले आहे. स्पर्धेच्या इतिहासातील हे तिचे तिसरे पदक आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 3, 2025, 09:34 AM IST
World Weightlifting Championship मध्ये मीराबाई चानूने रचला इतिहास! 199 किलो वजन उचलून केली रौप्य पदकाची कमाई

Mirabai Chanu won Silver Medal: भारतीय वेटलिफ्टिंगचा चेहरा बनलेली मीराबाई चानूने पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ठसा उमटवला आहे. नॉर्वेमधील फोर्डे येथे सुरू असलेल्या वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चॅम्पियनशिप 2025 मध्ये तिने 199 किलो वजन उचलून रौप्य पदक जिंकले. हा या स्पर्धेच्या इतिहासातील तिचा तिसरा पदक असून ती सर्वाधिक जागतिक पदके जिंकणाऱ्या भारतीय वेटलिफ्टरपैकी एक ठरली आहे. तिचं हे तिसरे विश्वस्तरीय पदक आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

तिसरे विश्वस्तरीय पदक

चानूने याआधी 2017 मध्ये अमेरिकेतील अनाहाईम येथे झालेल्या स्पर्धेत 48 किलो गटात सुवर्णपदक पटकावले होते, तर 2022 मध्ये बोगोटा येथे 49 किलो गटात रौप्य मिळवले होते. यंदाच्या स्पर्धेतही तिने आपला फॉर्म कायम ठेवत देशासाठी आणखी एक गौरवशाली पदक जिंकले.

हे ही वाचा: फुटबॉल प्रेमींसाठी मोठी बातमी! तब्बल 14 वर्षांनंतर लिओनेल मेस्सी येणार भारतात, GOAT दौऱ्याबद्दल दिली स्वतः माहिती

 

कठीण स्पर्धा, पण दमदार पुनरागमन

या वेळी 48 किलो गटात चानूने स्नॅचमध्ये 84 किलो तर क्लीन अँड जर्कमध्ये 115 किलो असा एकूण 199 किलो वजन उचलले आणि दुसरे स्थान मिळवले. उत्तर कोरियाच्या रि सांग गुम हिने 213 किलो वजन उचलून सुवर्ण पदक पटकावले. तर चीनच्या थान्याथन हिच्यासोबत चानूची कांटेची टक्कर पाहायला मिळाली. स्नॅच राउंडमध्ये थान्याथन 4 किलोने पुढे होती, मात्र क्लीन अँड जर्कमध्ये चानूने दमदार कामगिरी करत तिला मागे टाकले आणि 1 किलोच्या आघाडीने रौप्य पदक आपल्या नावावर केले. थान्याथनला शेवटी कांस्यपदकावर समाधान मानावे लागले.

 

कोचला समर्पण

या ऐतिहासिक यशानंतर मीराबाई चानूने थेट आपल्या प्रशिक्षक विजय शर्मा यांच्याकडे धाव घेत त्यांचे आभार मानले. गेल्या काही वर्षांत झालेल्या दुखापतींमुळे तिच्या कारकिर्दीसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले होते, पण तिच्या जिद्दीने तिला पुन्हा जागतिक स्तरावर पोहचवले. अलीकडेच अहमदाबादमध्ये झालेल्या कॉमनवेल्थ चॅम्पियनशिपमध्ये तिने सुवर्ण जिंकत पुनरागमनाची झलक दाखवली होती आणि आता जागतिक स्तरावर रौप्य पदक जिंकून तिने भारतीय वेटलिफ्टिंगचा झेंडा पुन्हा उंचावला आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Silver medalWorld Weightlifting ChampionshipMirabai Chanu

इतर बातम्या

ट्रॉफीचा नवा वाद! नक्वी भारतीय ड्रेसिंगरूममध्ये गेले, आणि म...

स्पोर्ट्स