मोहम्मद शमीला अचानक सर्वोच्च न्यायालयाकडून नोटीस का मिळाली? हसीन जहाँने दाखल केलेल्या खटल्यात अडकला

Hasin Jahan’s Alimony Plea: भारतीय क्रिकेटपटू मोहम्मद शमी आणि त्यांची पत्नी हसीन जहां यांच्या दरम्यान सुरू असलेला भरण-पोषण (Maintenance Allowance) संबंधी वाद आता सुप्रीम कोर्टात पोहोचला आहे. हसीन जहांने तिच्यासाठी आणि मुलीसाठी मिळणारा खर्च वाढवावा, अशी मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. या याचिकेनंतर सुप्रीम कोर्टाने शमी आणि पश्चिम बंगाल सरकारला नोटीस जारी केली असून, चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी डिसेंबरमध्ये होणार आहे.
कोलकाता हाय कोर्टाच्या आदेशानुसार शमीने हसीन जहांला महिन्याला 1.5 लाख रुपये आणि मुलीसाठी 2.5 लाख रुपये, असा मिळून 4 लाख रुपयांचा भरण-पोषण खर्च दिला जातो. परंतु हसीन जहांने यावर आक्षेप घेत, शमीच्या कमाई आणि आलिशान जीवनशैलीच्या मानाने ही रक्कम अत्यंत कमी असल्याचे सांगितले आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करत विचारले की, “महिन्याला 4 लाख रुपये कमी आहेत? हीदेखील खूप मोठी रक्कम आहे.” तरीही न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी 4 आठवड्यांचा वेळ दिला आहे.
हसीन जहांच्या वकिलानुसार, शमीची आलीशान जीवनशैली आहे. त्याच्याकडे कोट्यवधींची संपत्ती, लक्झरी गाड्या, विदेश दौरे आहेत. शमीची खरी आर्थिक स्थिती कोर्टात दाखवलेल्या आकड्यांपेक्षा खूप मोठी आहे हसीन जहांचा दावा असा आहे की, “मी शमीच्या कमाईवर माझा वैयक्तिक हक्क मागत नाही. पण मुलीला तिच्या वडिलांसारखेच जीवनमान मिळाले पाहिजे. ती चांगल्या शाळेत शिकली पाहिजे, समाजात सन्मानाने राहिली पाहिजे.”
शमी आणि हसीन जहां यांच्यातील विवाद 2018 पासून सुरू झाला. हसीनने घरगुती हिंसा, दहेज आणि आर्थिक गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोप केले होते. त्यानंतर दोघांमध्ये दुरावा निर्माण झाला आणि हा वाद कायदेशीर लढाईत बदलला.