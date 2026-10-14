/6,6,6,6,6,6,6,6,6,4,4,4,4... शाई होपने भारतीय गोलंदाजांना रडवलं, ठोकलं शतक!

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये चौथ्या सामना खेळवला जात आहे, या सामन्यामध्ये भारताच्या गोलंदाजांचा वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजांनी घाम काढला. भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज चौथ्या सामन्यामध्ये श्रेयस अय्यरने नाणेफेक जिंकून पहिले गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला हा निर्णय भारताच्या संघाला चांगलाच महागात पडला. भारताचा युवा गोलंदाजीचा संघ वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजांसाठी पूर्णपणे फेल झाला, या सामन्याच्या पहिल्या डावामध्ये वेस्ट इंडिजच्या संघाने 3 विकेट्स गमावून 247 धावा केल्या आहेत, यामध्ये आणखी एकदा वेस्ट इंडिजचा कर्णधार शाई होपने संघासाठी कमालीची कामगिरी करत शतक झळकावले आहे.
वेस्ट इंडिजचा कर्णधार शाई होपने 50 चेंडूंमध्ये नऊ चौकार आणि चार षटकारांसह नाबाद 102 धावा केल्या, त्याच्या या खेळीच्या जोरावर वेस्ट इंडिजचा संघ मजबूत स्थितीत आहे. कर्णधाराने या सामन्यामध्ये षटकार आणि चौकारांचा पाऊस पाडला, त्याचबरोबर जेवेल अॅंड्र्यू याने संघासाठी 16 चेंडूमध्ये 21 धावा केल्या. शिमरोन हेटमायरने आजच्या सामन्यामध्ये आक्रमक खेळी खेळली त्याने या सामन्यामध्ये 12 चेंडूमध्ये 33 धावा केल्या आणि 2 षटकार अन् 4 चौकार मारले. रॅावमेन पॅावेल संघासाठी फार काही करु शकला नाही त्याने 17 चेंडूमध्ये 24 धावा केल्या आणि अर्शदीप सिंगने त्याला बाहेरचा रस्ता दाखवला.
HARSHA BHOGLE PRAISES SHAI HOPE'S CENTURY IN LIVE COMMENTARY! Harsha Bhogle So many overseas batters come to India to play white-ball cricket, but Shai Hope is one of those who dominates Indian conditions. Two T20 centuries in just three matches — what a player! I think IPL teams must be keeping a close eye on Shai Hope's batting. He clearly loves playing in India!— Central Cricket (@arshdeep3444) October 14, 2026
द्विपक्षीय टी-२० मालिकेत एकापेक्षा जास्त शतके झळकावण्याचा पराक्रम जगातील मोजक्याच फलंदाजांनी केला आहे. या निवडक खेळाडूंच्या यादीत फिल सॉल्ट, संजू सॅमसन, तिलक वर्मा आणि मोहम्मद एहसान यांसारख्या खेळाडूंचा समावेश आहे. आता, २०२६ मध्ये मायदेशात भारताविरुद्ध हा ऐतिहासिक पराक्रम करून शाई होपनेही या निवडक खेळाडूंच्या यादीत आपले नाव जोडले आहे. शाय होपची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील प्रभावी २९ शतके केवळ काही सामन्यांपुरती मर्यादित नाहीत; त्याची संपूर्ण कारकीर्द शतकांनी भरलेली आहे.
त्याच्या नावावर आता 21 एकदिवसीय, पाच कसोटी आणि तीन टी-२० सामन्यांची नोंद आहे. यासह, त्याच्या एकूण आंतरराष्ट्रीय शतकांची संख्या २९ झाली आहे. हा टप्पा गाठणे हे वेस्ट इंडिज क्रिकेटच्या इतिहासातील एका मैलाच्या दगडापेक्षा कमी नाही.