क्रिकेटच्या विश्वात असं कधीच झालं नव्हतं, वेस्ट इंडीजने बांग्लादेशविरुद्ध खेळताना केला वर्ल्ड रेकॉर्ड!

Bangladesh Vs West Indies: बांगलादेशविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात वेस्ट इंडीजने क्रिकेटप्रेमींना आवाक् केले. त्यांनी एकाही वेगवान बॉलर्सचा वापर न करता, केवळ स्पिनर्सच्या जोरावर संपूर्ण ५० ओव्हर टाकल्या. ही वनडे इतिहासातील पहिली घटना आहे. याआधी कोणत्याही टीमने अशी रणनीती अवलंबली नव्हती. या धाडसी निर्णयाचा फायदा त्यांना मिळाला. बांगलादेशला त्यांनी केवळ 213 धावांवर (7 विकेट्स) रोखले.
संघात अॅलराऊंडर जस्टिन ग्रीव्हेस हा एकमेव वेगवान बॉलर होता पण कर्णधार रोस्टन चेसने त्याला एकही ओव्हर दिली नाही. त्याऐवजी, पार्ट-टाइम फिरकी गेंदबाज अॅलिक अथानाझेला संधी देण्यात आली. अथानाझेने अप्रतिम कामगिरी करत 10 ओव्हरमध्ये केवळ 14 धावा देत दोन विकेट्स घेतल्या. डावखुरा फिरकीपटू गुडाकेश मोती सर्वाधिक यशस्वी ठरला, ज्याने 10 ओव्हरमध्ये 65 धावा देत तीन विकेट्स मिळवल्या. अकील होसेन आणि खारी पियरे यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेत स्पिन हल्ल्याला मजबूत केले. या पंचकाने बांगलादेशच्या फलंदाजांना खिंडा काढायला भाग पाडले.
वेस्ट इंडीज विरुद्ध बांगलादेश हा सामना शेरे बंगला स्टेडियमच्या धीम्या पिचवर खेळला गेला. ही मॅचदेखील पहिल्या वनडेप्रमाणेच ट्विस्ट अॅण्ड टर्नने भरलेली होती. यामुळे फलंदाजांना धावा काढणे कठीण झाले. वेस्ट इंडीजने पहिल्या सामन्यातील धडा घेतला. ज्यात बांगलादेशच्या ऋषद होसेनने अशाच पिचचा फायदा घेत सहा विकेट्स घेतल्या होत्या. वेस्ट इंडीजने त्या पिचेच्या वैशिष्ट्यांचा उपयोग करत रणनीतिक अवलंबली.
वेस्ट इंडिजने बांगलादेशने 207 धावांचे लक्ष्य दिले होते, पण स्पिनच्या जाळ्यात अडकून ते केवळ 213 पर्यंत मर्यादित राहिले. ऋषद होसेनने 14 चेंडूत 39 धावांची झटपट फटकेबाजी करून धावा वाढवल्या, तरीही टीम जिंकण्याच्या स्थितित नव्हती.
वनडे क्रिकेटमध्ये स्पिन ओव्हरांच्या बाबतीत श्रीलंका हा 'किंग' मानला जातो. 1996 मध्ये पोर्ट ऑफ स्पेन येथे वेस्ट इंडीजविरुद्ध त्यांनी 44 ओव्हर स्पिन टाकल्या होत्या, ज्यात मुथैया मुरलीधरन, अरविंद डी सिल्वा, कुमार धर्मसेना, उपुल चंदना, सनथ जयसूर्या आणि हशन तिलकरत्ने यांनी सात विकेट्स घेतल्या. श्रीलंकाने 35 धावांनी विजय मिळवला. नंतर 1998 मध्ये न्यूझीलंड आणि 2004 मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्धही त्यांनी अशी रणनीती अवलंबली. वेस्ट इंडीजने हा 44 ओव्हरांचा विक्रम मोडून 50 च्या पूर्ण संख्येने नवा इतिहास रचला.
योग्य परिस्थितीत स्पिनचं धोरण अत्यंत घातक ठरू शकते हे वेस्ट इंडीजने दाखवून दिले. पहिल्या सामन्यातील 74 धावांच्या पराभवानंतर हा जबरदस्त प्लान आखून प्रत्युत्तर दिले. ज्याने मालिकेत 0-1 च्या मागे असलेल्या त्यांच्या टीमला स्फूर्ती मिळाली. क्रिकेटजगतात या कारनाम्याची प्रशंसा होतेय.
धीम्या पिचेसवर अशी स्टॅटर्जी सामान्य होऊ शकते. हे यश वेस्ट इंडीजच्या फिरकी विभागाला नवीन ओळख देईल आणि इतर संघांना प्रेरणा देईल, असे तज्ञ सांगतात.
उत्तर: वेस्ट इंडीजने २१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ढाक्यातील दुसऱ्या वनडे सामन्यात इतिहास रचला. त्यांनी एकाही वेगवान गेंदबाजाचा वापर न करता संपूर्ण ५० ओव्हर फिरकी गेंदबाजांनी टाकली. वनडे क्रिकेटच्या इतिहासात प्रथमच अशी कामगिरी झाली, ज्यामुळे बांगलादेश २१३ धावांवर रोखला गेला.
उत्तर: गुडाकेश मोती हा डावखुरा फिरकीपटू सर्वाधिक यशस्वी ठरला, त्याने १० ओव्हरमध्ये ३ विकेट्स घेतल्या. पार्ट-टाइम फिरकीपटू अॅलिक अथानाझेने १० ओव्हरमध्ये १४ धावा देत २ विकेट्स घेत कमाल केली. अकील होसेन आणि खारी पियरे यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेत स्पिन हल्ल्याला बळकटी दिली.
उत्तर: यापूर्वी श्रीलंकेने १९९६ मध्ये वेस्ट इंडीजविरुद्ध ४४ ओव्हर स्पिन टाकून विक्रम केला होता. मुथैया मुरलीधरन, सनथ जयसूर्या, अरविंद डी सिल्वा यांसारख्या खेळाडूंनी ७ विकेट्स घेत ३५ धावांनी विजय मिळवला होता. वेस्ट इंडीजने ५० ओव्हर टाकून हा विक्रम मोडला.