/एकेकाळचा दादा संघ आज प्लेअर्सला पगार देण्यासही असमर्थ; विश्वविजेत्या संघाचं क्रिकेट बोर्ड एवढं कंगाल कसं झालं?

West Indies Cricket Board : एकेकाळी जागतिक क्रिकेटमध्ये वेस्ट इंडिजच्या क्रिकेट बोर्डाचा दबदबा असायचा. मात्र आता त्यांच्यावर कंगाल होण्याची वेळ आलेली आहे. सध्या भारताच्या दौऱ्यावर आलेल्या वेस्ट इंडिज संघाच्या खेळाडूंसाठी एक वाईट बातमी समोर आलेली आहे. क्रिकेट बोर्डाने खेळाडूंच्या वेतनात 25 टक्क्यांची घट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खेळाडूंच्या पगारात घट यासाठी करण्यात आलेली आहे कारण क्रिकेट बोर्ड आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. याशिवाय खेळाडूंच्या सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टवर सुद्धा एक महत्वाचा निर्णय घेतला गेला असून आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंचं कॉन्ट्रॅक्ट 12 महिने आणि देशांतर्गत क्रिकेटरचं कॉन्ट्रॅक्ट कमी करून सात महिन्यांचं करण्यात आलं आहे.
वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड खूप काळापासून आर्थिक अडचणीतून जात आहे. हेच कारण आहे की वेस्ट इंडिजचे खेळाडू त्यांच्या राष्ट्रीय संघाकडून खेळण्यापेक्षा टी20 लीगमध्ये खेळणं पसंत करतायत. अशातच खेळाडूंच्या पगारात झालेल्या कपातीमुळे आता पुन्हा एकदा खेळाडू राष्ट्रीय संघात खेळण्याकडे पाठ दाखवतील अशी स्थिती आहे. पैशांसाठी काही खेळाडू सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्ट सोडू शकतात.
सध्या वेस्ट इंडीजचा संघ भारत दौऱ्यावर असून भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे सीरिज आणि पाच सामन्यांची टी20 सीरिज खेळवली जाणार आहे. हा संघ भारत दौऱ्यादरम्यान 27 सप्टेंबरपासून सुरू होणारी वनडे सीरिज खेळणार आहे. या दोन्ही संघांमधील दुसरा एकदिवसीय सामना 30 सप्टेंबरला खेळवला जाईल, तर सीरिजमधील तिसरा आणि अंतिम सामना 3 ऑक्टोबरला खेळवला जाणार आहे.
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात पाच सामन्यांची टी20 सीरिज खेळवली जाणार असून असून यातीलपहिला सामना हा 6 ऑक्टोबर रोजी लखनऊच्या एकना स्टेडियमवर दुसरा सामना हा 9 ऑक्टोबर रोजी रांची येथे, तिसरा सामना हा 11 ऑक्टोबर रोजी इंदोरच्या होळकर स्टेडियमवर तर चौथा सामना 14 ऑक्टोबर रोजी हैदराबाद तर पाचवा सामना 17 ऑक्टोबर रोजी बंगळुरू येथे खेळवला जाईल. भारताचा संघ वनडे सीरिजमध्ये शुभमन गिलच्या नेतृत्वात खेळेल तर टी20 सीरिज श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात खेळेल. तर वेस्ट इंडिजचा संघ हा शेय होपच्या नेतृत्वात वनडे आणि टी20 सीरिज खेळेल.