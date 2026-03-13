English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • IPL 2026 च्या आधी ICC ची मोठी कारवाई, भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली KKR च्या माजी स्टार खेळाडूसह तीन लोक निलंबित

IPL 2026 च्या आधी ICC ची मोठी कारवाई, भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली KKR च्या माजी स्टार खेळाडूसह तीन लोक निलंबित

Match Fixing: क्रिकेट विश्वात पुन्हा एकदा मॅच फिक्सिंगच्या प्रकरणामुळे मोठी चर्चा रंगली आहे.एका दिग्ग्ज गोलंदाजावर भ्रष्टाचाराशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून त्याला दोषी ठरवण्यात आले आहे. या प्रकरणानंतर त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 13, 2026, 07:22 AM IST
west indies cricketer Javon Searles Ex IPL Player Suspended for match fixing Under ICC bans amid IPL 2026

Javon Searles Ex IPL Player Suspended for match fixing: क्रिकेट विश्वातून एक मोठी आणि खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. क्रिकेटमध्ये मॅच फिक्सिंग सारखे गंभीर गुन्हे कधी ना कधी होतातच. असंच एक प्रकरण समोर आलं आहे. ज्यामुळे टेबल तीन लोकांना निलंबित करण्यात आलं आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) बार्बाडोस येथे झालेल्या 2023-24 हंगामातील बिम10 लीगदरम्यान भ्रष्टाचारविरोधी नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या प्रकरणात मोठी कारवाई केली आहे. वेस्ट इंडिजचा वेगवान गोलंदाज आणि ऑलराउंडर जेवॉन सर्ल्स याच्यासह एका फ्रँचायझीशी संबंधित दोन अधिकाऱ्यांना सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून तात्पुरते निलंबित करण्यात आले आहे. सर्ल्स व्यतिरिक्त टायटन्स संघाचे मालक चित्ररंजन राठोड आणि संघाचे अधिकारी ट्रेवन ग्रिफिथ यांच्यावरही कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. तिघांवरही भ्रष्टाचाराशी संबंधित गंभीर आरोप ठेवण्यात आले असून त्यांना सध्या सर्व क्रिकेट स्पर्धांपासून दूर ठेवण्यात आले आहे.

बिम10 लीग काय आहे?

बिम10 ही 10-10 षटकांच्या स्वरूपातील असलेली स्पर्धा आहे. या स्पर्धेत वॉयजर्स, गार्डियन्स, टायटन्स, सेटलर्स, वॉरियर्स आणि पेलिकन्स असे सहा संघ सहभागी होतात. या स्पर्धेचे आयोजन शेवटचे 2023-24 मध्ये झाले होते. ही स्पर्धा क्रिकेट वेस्ट इंडिजच्या भ्रष्टाचारविरोधी नियमांच्या कक्षेत येते. त्यामुळे या प्रकरणात ICC आणि क्रिकेट वेस्ट इंडिज या दोन्ही संस्थांनी आपापल्या भ्रष्टाचारविरोधी संहितेनुसार कारवाई सुरू केली आहे.

14 दिवसांत उत्तर देण्याची मुदत

ICC ने सांगितले की, 11 मार्च 2026 पासून पुढील 14 दिवसांच्या आत या तिघांना त्यांच्यावर ठेवलेल्या आरोपांबाबत स्पष्टीकरण देण्याची संधी देण्यात आली आहे. या आरोपांमध्ये मॅच फिक्सिंग, खेळाडूंना भ्रष्ट कृत्यांसाठी प्रवृत्त करणे तसेच संशयास्पद संपर्कांची माहिती भ्रष्टाचारविरोधी अधिकाऱ्यांना न देणे अशा गंभीर बाबींचा समावेश आहे.

सर्ल्सचा क्रिकेट प्रवास

जेवॉन सर्ल्सने वेस्ट इंडिजच्या अंडर-19 संघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. त्याने कॅरेबियन प्रीमियर लीगमध्ये त्रिनबागो नाइट रायडर्सकडून खेळ केला होता. तसेच 2018 मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सकडून आयपीएलमध्येही त्याने काही सामने खेळले होते. त्याच्यावर क्रिकेट वेस्ट इंडिजच्या भ्रष्टाचारविरोधी संहितेनुसार चार आरोप ठेवण्यात आले आहेत.

फ्रँचायझी अधिकाऱ्यांवरही आरोप

टायटन्स संघाचे मालक चित्ररंजन राठोड यांच्यावर त्यांच्या फ्रँचायझीमध्ये भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप आहे. तर ट्रेवन ग्रिफिथ यांच्यावर क्रिकेट वेस्ट इंडिजच्या संहितेनुसार चार आणि ICC च्या संहितेनुसार एक असा एकूण पाच आरोप ठेवण्यात आले आहेत. चौकशीदरम्यान माहितीमध्ये फेरफार करून तपासात अडथळा आणल्याचाही आरोप त्यांच्यावर आहे.

दरम्यान, हे प्रकरण बिम10 लीगच्या 2023-24 हंगामासंदर्भात सुरू असलेल्या चौकशीचा भाग आहे. यापूर्वी या चौकशीत अमेरिकेचा फलंदाज एरॉन जोन्स याच्यावरही भ्रष्टाचारविरोधी नियमांचे पाच उल्लंघन केल्याचे आरोप लावण्यात आले होते. या प्रकरणामुळे क्रिकेटमधील पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणाबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. ICC ने स्पष्ट केले आहे की, भ्रष्टाचाराविरोधात शून्य सहनशीलतेचे धोरण अवलंबले जाईल आणि दोषी आढळल्यास कठोर शिक्षा दिली जाईल.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

