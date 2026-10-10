/टी20 मधील सर्वात मोठा रन चेज, भारताविरुद्ध वेस्ट इंडिजने रचला इतिहास, कॅप्टनच्या नाबाद खेळीने उडवला टीम इंडियाचा धुव्वा

India VS West Indies : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात पाच सामन्यांची टी20 सीरीज खेळवली जात असून यातील दुसरा सामना हा 9 ऑक्टोबर रोजी खेळवला गेला. या सामन्यात कर्णधार शाई होपच्या नाबाद शतकाच्या जोरावर वेस्ट इंडिजने भारताविरुद्ध ऐतिहासिक कामगिरी केली. भारतीय संघाने प्रथम फलंदाजी करून 20 ओव्हरमध्ये 5 विकेट गमावून 249 धावा केल्या आहेत. ज्यात संजू सॅमसनने 41 बॉलवर जबरदस्त 82 धावांची इनिंग खेळली होती. त्यांच्या व्यतिरिक्त ईशान किशनने 43 धावा, श्रेयस अय्यरने 40 धावा आणि तिलक वर्माने नाबाद 44 धावांचे योगदान दिले. वेस्ट इंडिजकडून रॉस्टन चेसने 3 विकेट, तर शमर स्प्रिंगरने 2 विकेट घेतले.
दुसरा सामना जिंकण्यासाठी भारताने वेस्ट इंडिजला विजयासाठी 250 धावांचं आव्हान दिलं होतं. यात फलंदाजी करताना वेस्ट इंडिजचू सुरुवात काहीशी खराब झाली, मात्र त्यानंतर कर्णधार शाई होप आणि शेरफेन रदरफोर्डने जबरदस्त कामगिरी करून सामना पलटवला. शाई होपच्या नाबाद 102 धावा आणि रदरफोर्डची 84 धावांची धडाकेबाज खेळी यांच्या जोरावर संघाने 252 धावांचे लक्ष्य सहज गाठले. भारताकडून मयंक यादवने तीन विकेट घेतले, तरीही त्याला कॅरिबियन फलंदाजांचा आक्रमक मारा रोखता आला नाही. या विजयासह वेस्ट इंडिजने टी20 च्या इतिहासात भारताविरूद्ध यशस्वीरीत्या सर्वाधिक धावांचा पाठलाग करण्याचा नवा विक्रम केला.
भारताकडून फलंदाजी करताना संजू सॅमसनने 82 धावांची आक्रमक खेळी केली. यावेळी संजूला मैदानात श्रेयस आणि तिलक वर्मा यांनी सुद्धा जबरदस्त खेळी केली. त्यांच्या भरवश्यावर भारतीय संघ 5 विकेट गमावून 249 धावांची खेळी करू शकला. वेस्टइंडीज विरुद्ध हा भारताचा सर्वात मोठा स्कोर होता. यापूर्वी टी20 क्रिकेटमध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्धची सर्वोच्च धावसंख्या 4 बाद 244 अशी होती, जी 2016 मध्ये नोंदवली गेली होती. मागील चार सामन्यांमधील खराब कामगिरीनंतर, सॅमसनने अवघ्या 21 चेंडूंमध्ये आपले नववे टी20 अर्धशतक झळकावले. त्याने इशान किशनसोबत 97 धावांची भागीदारी केली. या दोघांनी मिळून भारताला 11 ओव्हरमध्ये 1 बाद 139 धावांपर्यंत मजल मारून दिली आणि 12 चा रन रेट कायम राखला. आपल्या घरच्या मैदानावर खेळताना इशानने आपल्या खेळीदरम्यान सहा चौकार आणि दोन सिक्स लगावले.