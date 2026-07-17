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क्रिकेट जगतात शोककळा! वेस्ट इंडिजचे दिग्गज गारफिल्ड सोबर्स यांचे वयाच्या 89 व्या वर्षी निधन

वयाच्या 89 व्या वर्षी वेस्ट इंडिजचा माजी दिग्गज अष्टपैलू सर गारफिल्ड सोबर्संनी जगाला निरोप दिला. गारफिल्ड सोबर्स यांची गणना दिग्गज खेळाडूंमध्ये करण्यात आली. त्यांच्या निधनानंतर क्रिकेट जगतात शोककळा पसरली आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 17, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:56 PM IST
क्रिकेट जगतात शोककळा! वेस्ट इंडिजचे दिग्गज गारफिल्ड सोबर्स यांचे वयाच्या 89 व्या वर्षी निधन
Image Credit: AI

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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क्रिकेट जगतात शोककळा! वेस्ट इंडिजचे दिग्गज गारफिल्ड सोबर्स यांचे वयाच्या 89 व्या वर्षी निधन
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