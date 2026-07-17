/क्रिकेट जगतात शोककळा! वेस्ट इंडिजचे दिग्गज गारफिल्ड सोबर्स यांचे वयाच्या 89 व्या वर्षी निधन

Sir Garfield Sobers : वेस्ट इंडिजचा माजी दिग्गज अष्टपैलू सर गारफिल्ड सोबर्स आता या जगात नाही. वयाच्या 89 व्या वर्षी त्यांनी जगाला निरोप दिला. गारफिल्ड सोबर्स यांची गणना दिग्गज खेळाडूंमध्ये करण्यात आली. त्यांच्या निधनानंतर क्रिकेट जगतात शोककळा पसरली आहे. त्यांचे पुत्र डॅनियल यांनी या महान क्रिकेटपटूच्या निधनाची बातमी दिली. दहा दिवसांनंतर त्यांनी आपला 90 वा वाढदिवस साजरा केला असता. या घटनेने एका युगाचा अंत झाला आहे. त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत 93 कसोटी आणि एक एकदिवसीय सामना खेळला. बीसीसीआयने त्यांच्या निधनानंतर आता एक व्हिडिओ देखील शेअर केला आहे.
सोशल मिडियावर बीसीसीआयने दिग्गज क्रिकेट खेळाडू गारफिल्ड सोबर्स आणि त्यांची पत्नी हे दोघे आहेत आणि ते दोघेही भारतीय खेळाडूंची भेट घेतानाचा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओ शेअर करुन त्यांनी लिहीले आहे की, बीसीसीआय क्रिकेटच्या इतिहासातील एक महान व्यक्तिमत्व आणि सर्वकालीन महान अष्टपैलू खेळाडूंपैकी एक असलेल्या सर गार्फिल्ड सोबर्स यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करत आहे. वेस्ट इंडीज क्रिकेटने ट्विटरवर सोबर्स यांच्या निधनाची घोषणा केली. "एका शानदार खेळीचा अंत झाला आहे. सर गार्फिल्ड सोबर्स आता आणि कायम आमच्या हृदयात राहतील," असे मंडळाने लिहिले.
The BCCI mourns the passing of Sir Garfield Sobers, a true icon of the game and one of cricket's greatest-ever all-rounders.— BCCI (@BCCI) July 17, 2026
His extraordinary achievements, lasting influence on Caribbean cricket and immeasurable contribution to the global game have left an enduring legacy that… pic.twitter.com/5263SNLezn
गार्फिल्ड सोबर्स हे त्यांच्या काळातील एक उत्कृष्ट फलंदाज, एक अप्रतिम गोलंदाज आणि एक अभेद्य क्षेत्ररक्षक होते. या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये त्यांना एक महान व्यक्तिमत्व मानले जात असे. 28 जुलै रोजी ते 90 वर्षांचे झाले असते, पण 17 जुलै रोजी त्यांचे निधन झाले. सोबर्स यांनी वेस्ट इंडिजचे प्रतिनिधित्व अशा वेळी केले, जेव्हा त्यांच्या संघाला जगातील सर्वोत्तम संघ मानले जात होते. 2023 मध्ये जेव्हा भारतीय संघाने वेस्ट इंडिजचा दौरा केला, तेव्हा सोबर्स विराट कोहलीला भेटले आणि इतर भारताच्या खेळाडूंना देखील भेटले होते तेव्हा त्यांना खूप आनंद झाला होता. या भेटीचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले.
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खेळातील महान अष्टपैलू खेळाडूंपैकी एक असलेल्या सोबर्सने मार्च 1954 ते एप्रिल 1974 दरम्यान 93 कसोटी सामने खेळले, ज्यात त्याने 26 शतके आणि 30 अर्धशतकांसह 57.78 च्या सरासरीने 8032 धावा केल्या. डावखुरा फलंदाज आणि डावखुरा मध्यमगती गोलंदाज असलेल्या सोबर्सने कसोटी क्रिकेटमध्ये 235 बळी घेतले. तो फक्त एक एकदिवसीय सामना खेळला, ज्यात त्याने एक बळी घेतला. प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमध्ये एका षटकात सहा षटकार मारणारा तो पहिला फलंदाज होता; त्याने 1968 मध्ये नॉटिंगहॅमशायरकडून खेळताना ग्लॅमॉर्गनविरुद्ध हा पराक्रम केला होता.