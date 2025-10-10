भारत - वेस्ट इंडिजच्या दुसऱ्या टेस्ट सामन्यात हाताला काळी पट्टी बांधून उतरले खेळाडू, नेमकं कारण काय?

IND VS WI 2nd Test : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज (India VS West Indies) यांच्यात दिल्लीत सीरिजमधील दुसरा टेस्ट सामना खेळवला जात आहे. अहमदाबादच्या मैदानात खेळवण्यात आलेल्या पहिल्या सामन्यात भारताने एक इनिंग आणि 140 धावांनी वेस्ट इंडिजवर विजय मिळवला होता. त्यामुळे टीम इंडिया सध्या 1-0 ने आघाडीवर आहे. शुक्रवार पासून सुरु होत असलेल्या दुसऱ्या टेस्ट सामन्यात टीम इंडियाने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आधी वेस्ट इंडिज संघाला गोलंदाजीचं आव्हान मिळालं. यावेळी वेस्ट इंडिजचा संघ हातावर काळी पट्टी बांधून मैदानात उतरला. मात्र यामागचं नेमकं कारण काय या संदर्भात चाहत्यांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
भारत विरुद्ध अरुण जेटली स्टेडियमवर सुरु असलेल्या दुसऱ्या टेस्ट सामन्यात वेस्ट इंडिजचे खेळाडू मैदानात काळी पट्टी बांधून उतरले. असं करून वेस्टइंडीजच्या खेळाडूंनी माजी ऑलराउंडर बर्नार्ड जूलियन यांना श्रद्धांजली वाहिली. वर्ष 1975 मध्ये बर्नार्ड जूलियन हे वेस्ट इंडिजच्या वर्ल्ड कप विजेता संघाचा भाग होते. मात्र त्यांचा 4 ऑक्टोबर रोजी मृत्यू झाला.
बर्नार्ड ज्युलियनने 1973 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत 24 टेस्ट सामने खेळले, 50 विकेट्स घेतल्या आणि 30.92 च्या सरासरीने 866 धावा केल्या. 12 वनडे सामन्यांमध्ये ज्युलियनने फलंदाजीत 86 धावा केल्या आणि 18 विकेट्सही घेतल्या. बर्नार्ड ज्युलियन यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करताना क्रिकेट वेस्ट इंडिजचे अध्यक्ष डॉ. किशोर शालो म्हणाले, 'आम्ही बर्नार्ड ज्युलियन यांच्या कुटुंबियांना, मित्रांना आणि प्रियजनांना प्रति आमच्या मनापासून संवेदना व्यक्त करतो. या दुःखाच्या वेळी क्रिकेट वेस्ट इंडिज तुमच्यासोबत आहे. त्यांनी क्रिकेटमध्ये दिलेले योगदान नेहमीच स्मरणात राहील'.
The West Indies players are wearing black armbands on day 1 as a tribute to former player Bernard Julien who passed away last week.
Julien was a member of the 1975 World Cup winning team. pic.twitter.com/XCTQh8TuIR
Windies Cricket (windiescricket) October 10, 2025
यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज
जॉन कॅम्पबेल, टॅगेनरीन चंद्रपॉल, अॅलिक अथानाझे, शाई होप, रोस्टन चेस (कर्णधार), टेविन इमलाच (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्हज, जोमेल वॉरिकन, खॅरी पियरे, अँडरसन फिलिप, जेडेन सील्स
