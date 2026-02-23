ZIM VS WI : वानखेडेवर वेस्ट इंडिजची रेकॉर्ड तोड कामगिरी, बनवला टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मधील सर्वात मोठा स्कोअर

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या सुपर 8 फेरीतील सामन्यात वेस्ट इंडिजने झिम्बाब्वे विरुद्ध मोठी खेळी करत यंदाच्या वर्ल्ड कपमध्ये मोठा रेकॉर्ड नावावर केला. 

Updated: Feb 23, 2026, 10:02 PM IST
ZIM VS WI :  झिम्बाब्वे विरुद्ध वेस्ट इंडिज (ZIM VS WI) यांच्यात टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चा सामना सोमवारी 3 फेब्रुवारी रोजी खेळवला जातोय. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जात असून या सामन्याचा टॉस झिम्बाब्वेचा कर्णधार सिकंदर रजाने जिंकला आणि त्यांनी प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला.  त्यामुळे वेस्ट इंडिजला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. वेस्ट इंडिजने मैदानात येत रेकॉर्ड तोड कामगिरी केली. त्यांनी टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये आतापर्यंतचा सर्वात मोठा स्कोअर उभा केला. वेस्ट इंडिजने 6 विकेट गमावून 254 धावा केल्या आणि झिम्बाब्वेला विजयासाठी 255 धावांचं आव्हान दिलं. 

टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मधील सर्वात मोठा स्कोअर : 

मुंबईच्या वानखेडेवर झिम्बाब्वेचा कर्णधार सिकंदर रजाने प्रथम टॉस जिंकून गोलंदाजी निवडली. मात्र वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजांनी त्यांचा हा निर्णय अयोग्य ठरवत 20 ओव्हरमध्ये 254 धावा केल्या. तर झिम्बाब्वेचे गोलंदाज वेस्ट इंडिजच्या 6 विकेट घेण्यात यशस्वी झाले. वेस्ट इंडिजच्या फलंदाजांपैकी शिमरॉन हेटमायरने सर्वाधिक 85 धावा केल्या. तर  फलंदाजांमध्ये रोव्हमन पॉवेलने 59, शेरफेन रदरफोर्डने 31, रोमॅरियो शेफर्डने 21, जेसन होल्डरने 13 धावा केल्या. वेस्ट इंडिजने 254 धावांची खेळी करून टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मधील सर्वात मोठा स्कोअर केला. यापूर्वी आयर्लंडने यंदाच्या स्पर्धेत 235 धावा केल्या होत्या. टी 20 वर्ल्ड कपच्या इतिहासात सुद्धा सर्वाधिक स्कोअर करण्याच्या बाबतीत वेस्ट इंडिज ही दुसऱ्या क्रमांकावर आली आहे. यापूर्वी श्रीलंकेने 2007 च्या वर्ल्ड कपमध्ये 260 धावांचा मोठा स्कोअर उभा केला होता जो रेकॉर्ड आजही अबाधित आहे. 

झिम्बाब्वे प्लेईंग 11 :

ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमणी(विकेटकिपर), रायन बर्ल, सिकंदर रझा (कर्णधार), ताशिंगा मुसेकिवा, टोनी मुन्योंगा, डायन मायर्स, ब्रॅड इव्हान्स, ग्रॅमी क्रेमर, रिचर्ड नगारावा, आशीर्वाद मुझाराबानी

वेस्ट इंडिजची प्लेइंग 11 :

ब्रँडन किंग, शाई होप (विकेटकिपर /कर्णधार), शिमरॉन हेटमायर, रोव्हमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमॅरियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, मॅथ्यू फोर्ड, अकेल होसेन, गुडाकेश मोती, शामर जोसेफ

 

