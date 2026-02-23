ZIM VS WI : वेस्ट इंडिजचा सुपर 8 मध्ये झिम्बाब्वेवर मोठा विजय, शेवटच्या विकेटसाठी ब्रॅड इव्हान्सने झुरवलं

ZIM VS WI : झिम्बाब्वे विरुद्ध वेस्ट इंडिज (ZIM VS WI) यांच्यात टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चा सामना सोमवारी 3 फेब्रुवारी रोजी खेळवला गेला. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर हा सामना खेळवण्यात आला असून यात टॉस जिंकून झिम्बाब्वेने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे वेस्ट इंडिजला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. वेस्ट इंडिजने मैदानात येत रेकॉर्ड तोड कामगिरी केली. त्यांनी टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये आतापर्यंतचा सर्वात मोठा स्कोअर उभा केला. वेस्ट इंडिजने 6 विकेट गमावून 254 धावा केल्या आणि झिम्बाब्वेला विजयासाठी 255 धावांचं आव्हान दिलं. मात्र हे आव्हान पूर्ण करण्यात झिम्बाब्वेला यश आलं नाही आणि वेस्ट इंडिजने त्यांना 107 धावांवर ऑलआउट केलं.