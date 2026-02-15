English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  टी20 वर्ल्ड कपमधून दुसरा संघ बाहेर! सुपर 8 मध्ये या चॅम्पियन संघाची एंट्री, सुपर 8 मधील रोमांच वाढणार

टी20 वर्ल्ड कपमधून दुसरा संघ बाहेर! सुपर 8 मध्ये 'या' चॅम्पियन संघाची एंट्री, सुपर 8 मधील रोमांच वाढणार

NEP VS WI T20 World Cup 2026 :  टी20 वर्ल्ड कप 2026 मधील ग्रुप सी मध्ये रविवारी नेपाळ विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात सामना पार पडला. या सामन्याच्या निकालानंतर नेपाळ संघाचं वर्ल्ड कपमधील आव्हान आता संपुष्टात आलं आहे.   

पूजा पवार | Updated: Feb 15, 2026, 05:24 PM IST
NEP VS WI T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 या स्पर्धेतील रोमांच आता अधिक वाढत चाललाय. वेस्ट इंडिज विरुद्ध नेपाळ या दोन संघांमध्ये रविवार 15 फेब्रुवारी रोजी ग्रुप स्टेजचा सामना खेळवला गेला. दोन्ही संघ ग्रुप सी चा भाग असून यांच्यात झालेल्या सामन्यात वेस्ट इंडिजने नेपाळला 9 विकेटने पराभूत केलं. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात वेस्टइंडीजने एकतर्फी सामना जिंकला असून यासह ग्रुप स्टेजमधील तीनही सामने जिंकल्यामुळे ते ग्रुप सीमधून थेट सुपर 8 मध्ये पोहोचलेत. तर नेपाळचा संघ हा टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मधून बाहेर पडणारा तिसरा संघ ठरला आहे. 

नेपाळची फलंदाजी ठरली फ्लॉप : 

नेपाळ विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात झालेला टॉस वेस्ट इंडिजच्या कर्णधाराने जिंकला आणि त्यांनी गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय वेस्ट इंडिजच्या गोलंदाजांनी योग्य ठरवला आणि सुरुवातीपासूनच नेपाळच्या फलंदाजांना घाम फोडला. पॉवरप्लेमध्ये 23 धावांवर नेपाळच्या ४ विकेट्स वेस्ट इंडिजने घेतल्या. गोलंदाजांनी नेपाळची टॉप ऑर्डर पूर्णपणे उध्वस्त केली. 

नेपाळचा संघ 100 धावा करू शकेल की  नाही याबाबत शंका असताना दीपेंद्र सिंहने नेपाळसाठी 47 बॉलमध्ये 58 धावांची खेळी केली. त्यांनी 20 ओव्हरमध्ये 8 विकेट्स गमावून 133 धावा केल्या. वेस्ट इंडिजला त्यांनी विजयासाठी 134 धावांचं आव्हान दिलं. 

वेस्ट इंडिजची सुपर 8 मध्ये एंट्री : 

वेस्ट इंडिजने विजयासाठी मिळालेलं 134 धावांचं आव्हान 15.2 ओव्हरमध्ये पूर्ण केलं. दरम्यान संघाने फक्त १ विकेट गमावली. वेस्ट इंडिजने 134 धावांवर  9 विकेट घेऊन जबरदस्त विजय मिळवला. वेस्टइंडीजच्या फलंदाजांनी नेपाळच्या गोलंदाजांना सामन्यात पुनरागमन करण्याची संधीच दिली नाही. 

ग्रुप सीमधील पॉईंट्स टेबल : 

ग्रुप सीमध्ये वेस्ट इंडिज, नेपाळ, इंग्लंड, स्कॉटलंड आणि इटली या संघांचा समावेश असून यापैकी वेस्ट इंडिजचा संघ लागोपाठ तीन सामने जिंकून 6 पॉईंट्सने सुपर 8 फेरीसाठी क्वालिफाय झालाय. तर नेपाळचा सलग तीन सामन्यात पराभव झाल्याने ते थेट वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धेतून बाहेर पडले आहेत. इंग्लंडचा संघ सध्या 4 पॉईंट्सने दुसऱ्या स्थानावर आहे. तर स्कॉटलंड आणि इटली हे संघ तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानावर असून त्या दोघांकडे प्रत्येकी दोन पॉईंट्स आहेत. 

 

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

